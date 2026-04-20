Боец из Волгоградской области убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Евгений Гончаров убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 1761 бойца из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 19 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 1760 бойцов из Волгоградской области.

В военной операции убит Евгений Гончаров из Камышина, сообщает издание "Волгоградская правда.ру", среди учредителей которого - администрация Волгоградской области и областной комитет по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики.

Гончаров был убит еще 23 февраля 2025 года, а до участия в СВО он "на протяжении 20 лет служил в органах внутренних дел в Камышине", отмечается в публикации.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 1761 бойца из Волгоградской области.

Ранее о смерти бойцлв из Камышинского района стало известно 16 апреля. Тогда власти сообщили, что в военной операции убиты Александр Момот и Александр Тайгунов.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.