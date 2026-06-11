Жители поселка под Волгоградом пожаловались на проблемы с водоснабжением

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После поломки насоса жители поселка Царицын столкнулись с длительным отсутствием воды. Меры по ремонту, предпринятые властями, не решили проблему, вода теперь поступает только ночью, рассказали они. Сельчане были вынуждены обратиться к главе Следкома России.

Как писал "Кавказский узел", жители поселка Царицын в Городищенском районе Волгоградской области летом 2025 года призвали власти ввести режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. В районной администрации проблемы объясняли перерасходом воды из-за сильной жары.

Жители поселка обратились к Бастрыкину

Поселок Царицын (до 1998 года - Областная опытная станция имени Володи Микояна) расположен в непосредственной близости от Волгограда и районного центра Городища. Согласно переписи 2021 года в селе проживает около 1500 человек. На территории сельского поселения находятся речка Пионерка, балки и небольшое водохранилище. Водоснабжение села осуществляется с помощью трех скважин с водонапорными башнями. 21 мая вышла из строя скважина с насосом (производительностью 40 кубометров в час). Водоснабжение поселка резко ухудшилось. Подача воды стала осуществляться в дома только в ночное время. Глава района С.Н. Будников 26 мая установил режим муниципального уровня реагирования. Но принятые властями меры оказались недостаточными.

Утром 11 июня группа местных жителей распространила в соцсетях видеообращение к главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нем активисты заявили о своем недоверии к районной власти: «Мы жители Царицына … обращаемся к вам с криком о помощи из-за бездействия органов исполнительной власти. У нашего поселения есть ряд жизненно-важных нерешенных проблем. Самая серьезная — проблема с водоснабжением. Проблема эта существует на протяжении длительного периода времени. Однако такой катастрофической оборот проблема обрела впервые», - сообщается в обращении.

Активисты рассказали Бастрыкину, что районные власти отчитались о результатах аварийных работ, проведенных без конкурсной документации и тщательного обследования актуального состояния объектов системы водоснабжения поселка. Используя выделенные районными властями 3,8 млн рублей аварийная и строительная бригады пробурили новую скважину глубиной 67 метров и установили в нее насос кратно меньше необходимой мощности — 16 кубометров в час (при необходимых 40 кубов в час). Активисты заявили о недостаточности этих мер и о некомпетентности местных органов власти. Они попросили Бастрыкина «разобраться в ситуации».

Корреспондент «Кавказского узла» узнал мнение местных жителей. Так, женщина, представившаяся Татьяной, сообщила, что проживает в поселке около 20 лет. Первые проблемы с водоснабжением села начались 10 лет назад. Она пояснила, что главным образом в селе «частный сектор со своими огородами и скотиной», поэтому вода нужна селянам не только для собственных нужд, но и для ведения своего подсобного хозяйства.

Когда нет воды — ни постираться, ни детей помыть, ни борщ приготовить. Огород засыхает.

«Проблема с водой у нас давняя, Но поломка насоса и выход из строя этой скважины просто доконали нас совсем. Понятно, когда нет воды — ни постираться, ни детей помыть, ни борщ приготовить. Огород засыхает. Даже дожди майские и июньские не помогают. Засыхают овощи. А тут многие огородами кормятся. Скотину некоторые держат. Ее чем поить, если людям пить нечего?», - возмутилась женщина.

Соседка Татьяны, отказавшаяся назвать свое имя, сказала, что испытывает те же неудобства. На своем участке у нее имеется бассейн, в котором она держит некоторый запас воды для полива огорода. Женщина также собирает с крыши дома дождевую воду.

«Пока спасемся этим резервом. Но скоро начнется летняя жара и засуха. И все наши посадки засохнут», - сказала она.

Женщина сообщила, что местные власти организовали подвоз питьевой воды. Но ее качество плохое («неизвестно где воду берут»), и графика подвоза нет. Она также указала на то, что в ветренную погоду на фоне летней засухи отсутствие воды в пожарных гидрантах может привести к распространению ландшафтных пожаров, которые часты в этой местности, на жилую застройку.

Житель райцентра Городище Андрей Курилков работает в Волгограде слесарем. Его родственники-пенсионеры проживают в поселке Царицын. Вторую неделю, по словам мужчины, старики живут у него.

«Мы забрали тетку с ее мужем к себе. Дети у нас сейчас гостят в Волгограде у тещи. Вот поселили стариков в детской комнате. На выходных возил их домой. Из баклажек поливали то, что они там в огороде насажали. Но что это за полив? Забрали (стариков), потому что они ни постираться не могут, ни еду себе приготовить, ни обслужить себя сами не могут. Они ж еле ходят», - рассказал Курилков.

Пробурили новую скважину. Но почему поставили насос мощностью в три раза меньше старого? Это что за решение проблемы?

Мужчина высказал удивление тем мерам, с помощью которых власти решают эту проблему.

«Насос вышел из строя. Ну ладно, пробурили новую скважину. Но почему поставили насос мощностью в три раза меньше старого? Это что за решение проблемы? Потратили на это около 4 млн рублей. А не дешевле ли было новый насос поставить и реанимировать старую скважину? Люди без воды сидят почти месяц», - возмутился Андрей.

Юрист назвал отсутствие воды нарушение конституционных прав

Юрист Сергей Иващенко познакомился с ситуацией, сложившейся в поселке Царицын. Он сослался на Постановление главы района С.Н. Будникова от 26 мая 2026 года №1145-н «О введении режима повышенной готовности функционирования органов управления…» в поселке Царицын (имеется в распоряжении редакции). В нем идет речь о выходе из строя скважины №02555 в поселке Царицын и о сложившейся в селе «неблагоприятной обстановки».

По словам Иващенко, отсутствие качественного и достаточного водоснабжения в селе несет за собой в летнее время многочисленные опасности для населения (эпидемиологическую, пожарную и пр.) и снижение его качества жизни.

«То есть, нарушаются конституционные права граждан на охрану здоровья и благоприятную среду обитания (статьи 41 и 42 Конституции РФ). В Следственный комитет активисты уже обратились. Ждем его реакции. Нужно также обратиться в прокуратуру (по поводу недостаточности принятых властями мер) и в Роспотребнадзор. Роспотребнадзор нужно попросить провести обследование качества питьевой воды и ее достаточности для населения», - посоветовал жителям села юрист.

В администрации Городищенского района корреспонденту заявили, что отвечать на его вопросы по телефону не будут. Не назвавший себя чиновник предложил журналисту официально обратиться с запросом в пресс-службу аппарата губернатора. Глава поселения Павел Василенко оказался недоступен для общения.