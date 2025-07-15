Жители поселка под Волгоградом пожаловались на отключение воды в жару

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Жители поселка Царицын в Городищенском районе Волгоградской области призывают власти ввести режим ЧС из-за проблем с водоснабжением. В районной администрации проблемы объясняют перерасходом воды из-за сильной жары.

Водоснабжение домов в поселке Царицын Городищенского района отсутствует уже около недели в условиях жары и засухи, рассказали местные жители, опрошенные корреспондентом «Кавказского узла» 14 и 15 июля.

Свое современное название поселок Царицын получил в конце 1990-х годов, до этого он был известен как поселок имени Микояна или как областная опытная станция. После перестройки станция прекратила свое существование, а местные жители занялись личным подсобным хозяйством либо устроились на работу в Волгограде или Городище, рассказал историк Андрей Кудинов.

«Так как поселок располагается близко к областному центру, его еще в советские времена стали активно заселять волгоградцы, люди строили там дома. Место считалось спальным районом Волгограда, хотя в черту города не входило. Понятно, что многие из вновь прибывших продолжали работать в Волгограде или в райцентре. Прописано в поселке чуть больше 1800 человек, но проживает реально раза в два больше народу. Перебои с поставками воды там начались недавно. Я это связываю с двумя факторами: рост потребления воды и изменение климата, который стал более жарким и засушливым. А мощности по добычи воды в поселке остались прежними и, возможно, изношенными», - рассказал Кудинов.

Кудинов отметил, что недалеко от поселка проходит из города водовод на Аэропорт. Историк считает, что в летнее время власти могли бы часть воды передавать поселку «для его бесперебойного водоснабжения». Кудинов назвал «безнравственными» заявления «некоторых критиков» о том, что якобы воды летом не хватает из-за того, что селяне поливают свои сады и огороды.

«Селяне имеют право на полив огородов и садов, которые многих кормят. Они за это платят деньги. Вода в сельской местности для поливов должна быть», - заявил Кудинов.

Житель Царицына, представившийся Алексеем, работает менеджером в Волгограде, снимает в поселке квартиру за 7 тысяч рублей, «так как это дешевле, чем в городе». Во дворе у него стоит металлическая бочка «большого объема для полива огорода». В нее Алексей в течение последней недели заливал воду, которую привозил на автоприцепе в четырех пластиковых бочках из Городища.

«Вот так и спасаемся. Эта вода техническая - для туалета, полива огорода и сами в ней купаемся, когда совсем невмоготу. Воду для приготовления пищи привожу в пятилитровых баклажках, когда еду с работы. На работе набираю, восемь баклажек, ставлю в багажник машины и привожу. На улице жарища стоит, а тут воды в поселке несколько дней нет. Вот так и спасаемся», - рассказал Алексей.

Мужчина отметил, что счета за водоснабжение его семья оплачивает «без задержек», однако назвать точную сумму месячной оплаты он не смог.

Воду для родителей жены привозит из Городища в Царицын Сергей Старых. Его беспокоят не только неудобства, возникшие у пенсионеров из-за перебоев с водоснабжением, но и пожарная опасность. «Почему тут люди требуют от властей ввести режим ЧС? Да потому что в случае возникновения пожара на подворьях или в степи, наш поселок окажется совершенно беззащитным», - заявил мужчина.

Он затруднился спрогнозировать, сможет ли оперативно приехать на пожар бригада пожарных из Городища.

«Райцентр недалеко - видимо, сможет, но у нас летом в степи по нескольку пожаров за раз иногда возникают. Уедут тушить в одно место, не успеют в другое. Местные жители часто сами своими силами тушат. А тут в поселке нет воды. Надо ЧС вводить», - заявил Сергей.

Он также сообщил, что его родственники не пользуются водой, привезенной в цистернах по заявкам граждан. По его словам, подвоз происходит в ночное время.

«Ну не будут наши старики сидеть и караулить, когда воду привезут. И много они сами натаскают? Я им привожу, хорошо есть на чем. А как им восьмидесятилетним в такую жару - ни искупаться нормально, ни постирать. Хорошо мы у них есть, а как быть одиноким? Тут и такие есть», - возмутился Сергей.

Представитель районной администрации, который не представился, заявил корреспонденту «Кавказского узла», что проблема вызвана повышенным потреблением воды.

«В поселке Царицын обеспечено функционирование всех имеющихся скважин, и все оборудование функционирует стабильно в рамках заданных эксплуатационных норм. Тем не менее, погодные условия привели к резкому увеличению водопотребления среди жителей, что создает дополнительную нагрузку на водообеспечивающие системы», - заявил чиновник.

По словам сотрудника администрации, оплата за воду производится в зависимости от наличия индивидуальных приборов учета: домовладения, оборудованные счетчиками, оплачивают воду согласно фактическому потреблению, зафиксированному прибором учета, а там, где приборы отсутствуют, расчет ведется по установленному нормативу оплаты.

«Каждый индивидуальный случай расхода воды рассматривается специалистами МУП «Коммунальщик», выезжают на места обращения граждан для оценки реальной ситуации и выяснения обстоятельств. Организован регулярный подвоз питьевой воды специализированным транспортом непосредственно к домам жителей», - сообщили в районной администрации.

Юрист усомнился в перспективах компенсаций

Юрист Сергей Иващенко, оценивая ситуацию в поселке Царицын, заявил о нарушениях конституционных прав граждан на благоприятное жилье и безопасную и здоровую среду обитания. По его мнению, оказание услуг по водоснабжению населения, «особенно в летнее время, в условиях испепеляющей жары и высокой пожароопасности», - прямая обязанность местных властей, поселковых и районных.

«Согласен с местными жителями, вижу здесь не просто неудобства бытовые для людей, но и пожароопасность и угрозу возникновения инфекционных заболеваний. Необходимо вмешательство надзорных органов, прокуратуры и Роспотребнадзора», - сказал Иващенко.

Юрист сослался на федеральный закон "О водоснабжении и водоотведении" (№ 416-ФЗ), согласно которым все вопросы, связанные с урегулированием проблемы, «лежат на плечах местной исполнительной власти». Районная администрация должна составить план мероприятий по решению проблемы своевременной и качественной подачи питьевой воды в дома граждан (статья 21 закона). «Они же обеспечили только подвоз воды, но этого явно недостаточно. Нужно вернуть подачу воды в дома граждан в прежнем нормативном объеме», - считает Иващенко.

Сергей Иващенко предлагает потребителям обращаться с жалобами в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Требование жителей ввести в поселке режим ЧС, юрист высказался скептически, сославшись на положения части 1 статьи 1 Федерального закона № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера». Там содержится объяснение термина ЧС - это обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

«В Царицыне пока нет ни катастрофы, ни крупных аварий, угрожающих населению и окружающей среде. Поэтому считаю требование жителей поселка криком отчаяния на фоне коммунальных неудобств в жаркое время года. Нужно ли требовать компенсации? Не думаю, что это рационально, так как у людей будут большие судебные издержки, а итог судов в этом случае сомнителен», - заключил юрист.

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