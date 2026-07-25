Волгоградцы рассказали об улучшении ситуации с бензином после попытки обращения к Бастрыкину

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Юрист Алексей Севастьянов будет обжаловать арест за запись обращения к главе СКР, которую силовики сочли несанкционированным митингом. Он отметил, что попытка записать обращение к Бастрыкину привела к улучшению ситуации с топливом в Волгоградской области. Водители подтвердили, что очередей на заправках практически нет.

Как писал "Кавказский узел", на заправках "Газпромнефти" в Волгоградской области сняты лимиты на продажу АИ-92. Лимит на бензин АИ-95 составляет 30 литров в городе, 50 литров — на трассе. До этого, после попытки обратиться к Бастрыкину власти Волгоградской области сообщили об увеличении лимитов на отпуск бензина на заправках "Лукойла" до 40 литров.Ранее полицейские задержали на АЗС в Волгограде пять человек, которые записывали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину о ситуации с бензином. Юриста Алексея Севастьянова суд 17 июля арестовал на пять суток.

К 7 июля в Волгограде было закрыто более половины заправок, на всех открытых АЗС выстраивались очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван "искусственным ажиотажем". 9 июля жители Волгоградской области пожаловались также на резкое подорожание топлива. 10 июля водители из Волгограда и области рассказали о длинных очередях на АЗС и высказались против астраханской системы продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины. В Астрахани, несмотря на введение этой системы, проблемы водителей к 14 июля усугубились - в очереди на заправку теперь приходится стоять часами, а за несколько часов бензин может закончиться, рассказали они.

Севастьянов назвал сфабрикованным протокол по "митинговой" статье

Юрист Алексей Севастьянов после освобождения рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что тема его видеообращения к представителям власти касалась, в первую очередь, "дискриминации прав граждан, которые в период дефицита ГСМ повсеместно наблюдали картину, когда на, якобы, закрытых заправочных станциях, в первую очередь сети Лукойл, спокойно заправляются машины по топливным картам, включая машины с номерами РАА, которые принадлежат администрации".

Граждане были должны стоять в километровых очередях по жаре или по ночам, ругаться, трепать друг другу нервы

"Но обычным гражданам на таких заправках бензин почему-то заливать отказывались. И все граждане были должны стоять в километровых очередях по жаре или по ночам, ругаться, трепать друг другу нервы, а иногда даже и драться. Чиновники вместо того, чтобы показать свою заботу и единение с народом и пересесть на велосипеды организовали для себя заправочные точки, чтобы заправлять на них все свои автомобили, как служебные так и личные", - заявил Алексей.

Он отметил, что стоящими в очередях вместе с обычными гражданами машины чиновников "почему-то замечены не были". Вот граждане, по словам активиста, и решили задать такой вопрос главе Следкома Александру Бастрыкину.

"Но власти решили пресечь такую гражданскую инициативу. Учитывая, что никаких законных оснований требовать прекратить публичное мероприятие у сотрудников правопорядка не было, они решили подвести нежелательное для властей мероприятие под действие Федерального закона N 54-ФЗ от 19.06.2004 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях". Однако, уже даже из названия указанного закона наше публичное мероприятие под действие этого закона не попадает", - рассказал Севастьянов.

Алексей сообщил, что участники записи обращения были доставлены в отдел и в отношение пяти активистов полицейские "сфабриковали" протоколы по статье о нарушении установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга (часть 5 статьи 20.2 КоАП РФ).

"Сотрудники полиции, намеренно искажая реальность, пытаются вменить гражданам проведение несанкционированного митинга, т.к. такое мероприятие действительно необходимо согласовать с местными властями. Но никакого митинга у нас не было и в помине, никто из участников не митинговал", - заявил Севастьянов.

Активист обжалует арест

Помимо статьи 20.2 КоАП РФ на Алексея "решили повесить и неповиновение, якобы, законному требованию сотрудника полиции", т.е. ч.1 ст.19.3. Составили ещё один протокол и задержали на сутки в ОП-4. А на следующий день 17 июля отвезли в Центральный райсуд, где его арестовали на 5 суток.

"Арест я отбыл в спецприёмнике по ул. Краснополянская 17. И решил его обжаловать самостоятельно сразу после выхода, т.к. обладаю юридическими познаниями и сам представляю интересы граждан в различных судах. Я заканчиваю подготовку соответствующей жалобы и в понедельник она будет направлена в суд", - рассказал Алексей.

Он пояснил, что жалоба будет рассмотрена в середине августа. Севастьянов намерен обжаловать "все незаконные судебные акты, вплоть до Верховного Суда".

Наша инициатива и моё задержание не прошли впустую

Алексей также отметил, что после записи обращения ситуация с ГСМ на заправках Волгограда "резко пошла на улучшение, и уже сейчас мы не наблюдаем никаких очередей". Также он считает, что и ситуация с ценами и лимитами "заметно улучшилась".

"Так что наша инициатива и моё задержание не прошли впустую. Но впереди нас еще ждут четыре судебных процесса, где мы будем разоблачать сфабрикованные полицейскими протоколы за проведение "митинга". И там мы посмотрим как эти охранители наших прав будут врать и выкручиваться", - сказал Севастьянов.

Водители подтвердили улучшение ситуации на АЗС

Водители легковых автомобилей указали, что ситуация стабилизируется, хотя цены выросли.

"Лимита 30 литров в бак вполне достаточно для движения по городу. Цены только высокие. Надеюсь, они снизятся до майского уровня, так как невыгодно делать дальние поездки, например, на дачу, на своем автомобиле", - сказал житель Ворошиловского района Волгограда Акакий Патарая.

Надежду на отмену лимитов высказал пенсионер из Волжского, представившийся Владимиром Ивановичем.

"Пора возвращаться на прежний уровень цен и вообще доступности топлива. Власти оказались не готовы к форс-мажору. Пусть исправляются", - сказал пенсионер.

"Очередей нигде нет. Заправки все вроде открыты", - сообщил корреспонденту политолог Илья Кравченко.

Волгоградка Ольга Китаева назвала цены на топливо на 25 июля: на Газпроме АИ-92 - 63.75 рубля, АИ-95 - 71 рубль, ДТ - 76,9 рубля. На заправках "Татнефть" АИ-92 - 64,20 рубля, АИ-95 - 71.5 рубля, ДТ - 77,25 рубля. На заправке "Лукойл" АИ-92 - 66 рублей, АИ-95 - 73,5 рубля, ДТ - 79,25 рубля.

"Ситуация (с продажей топлива) нормализуется. На федеральных трассах она лучше. Там совсем нет очередей. Бензин на всех АЗС продается. Надеюсь, власти сохранят тенденцию к улучшению", - сказала Ольга Китаева.

По данным сервиса "ГдеБЕНЗ" (Gdebenz.ru), на 21.00 мск сегодня, по части АЗС Волгограда нет информации о наличии бензина (отмечены серыми метками), на стальных АЗС бензин есть (зеленые метки). Сервис Gdebenz.ru основан на сообщениях пользователей, поэтому отображаемая на карте информация не является официальной. "Кавказский узел" не имеет возможности оперативно проверить достоверность опубликованных пользователями сведений.