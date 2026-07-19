Отпуск топлива на АЗС в Волгоградской области увеличен после попытки автовладельцев обратиться к Бастрыкину

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Защита обжаловала арест на пять суток по статье о неповиновении полиции юриста Алексея Севастьянова, который вместе с другими участниками пытался записать обращение к главе Следкома по ситуации с топливом. Защита обжаловала арест, но информация б этом так и не появилась в карточке дела. Власти Волгоградской области сообщили об увеличении лимитов на отпуск бензина на заправках "Лукойла".

Как писал "Кавказский узел", полицейские задержали на АЗС в Волгограде пять человек, которые записывали видеообращение к главе Следкома Александру Бастрыкину о ситуации с бензином. В частности, ни указали на то, что чиновники. Юриста Алексея Севастьянова суд 17 июля арестовал на пять суток.

К 7 июля в Волгограде было закрыто более половины заправок, на всех открытых АЗС выстраивались очереди. Власти настаивают, что поставки топлива своевременны и достаточны, а кризис вызван "искусственным ажиотажем". 9 июля жители Волгоградской области пожаловались также на резкое подорожание топлива. 10 июля водители из Волгограда и области рассказали о длинных очередях на АЗС и высказались против астраханской системы продажи бензина по четным и нечетным числам в зависимости от номера машины. В Астрахани, несмотря на введение этой системы, проблемы водителей к 14 июля усугубились - в очереди на заправку теперь приходится стоять часами, а за несколько часов бензин может закончиться, рассказали они.

Защита обжаловала арест Алексея Севастьянова, арестованного на пять суток за неповиновение сотрудникам полиции, сообщил адвокат Альберт Кармазиновский.

«Вчера мы подали жалобу, а по таким делам, насколько я знаю, они рассматриваются немедленно, однако на данный момент у меня нет никакой информации о том, кто и когда ее рассмотрит. Вполне возможно, что ее рассмотрит дежурный судья, но я допускаю и тот вариант, что заседание отложат до понедельника, а к тому времени мой доверитель уже четыре дня проведет в изоляторе временного содержания», — приводит его слова V1.

Жалоба на постановление о привлечении Севастьянова к административной ответственности так и не отразилась на сайте суда, к 00:01 19 июля она не появилась в карточке дела. При этом сам административный протокол на Севастьянова был рассмотрен за несколько часов — в 11:49 дело было передано судье, а уже на заседании в 14:10 мск было вынесено решение, следует из карточки на сайте Центрального районного суда Волгограда.

При этом сегодня же региональный комитет промышленности и торговли на своем сайте объявил об очередном изменении лимита отпуска топлива на сети АЗС «Лукойл». Информация об этом появилась на официальном сайте ведомства.

«С 18 июля принято решение в очередной раз увеличить объем отпуска — теперь до 40 литров за одну транзакцию. Чтобы минимизировать ожидание, работу АЗС приостанавливают только на время приема топлива от бензовозов. Жителей Волгоградской области просят заправлять автомобиль по мере необходимости, а не впрок. Мониторинг ситуации на топливном рынке продолжается профильными ведомствами региона во взаимодействии с УФАС по Волгоградской области», — сообщило ведомство.

Напомним, участники записи видеообращения рассказывали, что его темой обращения было неравенство в доступе к топливу — чиновники заправляют полный бак по топливным картам, а горожанам зачастую просто отказывают. Адвокат указывал, что собравшиеся хотели пожаловаться на высокие цены на бензин.

Топливный кризис возник на фоне атак на нефтеперерабатывающие заводы, в том числе расположенные на юге России. Так, 10 июня произошел пожар на территории НПЗ в поселке Афипском. 5 июня загорелась нефтебаза в Усть-Лабинске, потребовалась эвакуация жителей ближайших домов. 2 июня в результате атаки БПЛА начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в поселке Ильском Северского района. Пожар был потушен в тот же день.