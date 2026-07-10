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20:35, 10 июля 2026

Ставропольский Z-блогер Гузенко арестован по статье об экстремизме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Ставрополья Егор Гузенко, который критиковал российские власти и главу спецназа "Ахмат" Апти Алаудинова, арестован на два месяца по обвинению в возбуждении ненависти и вражды.

Как писал "Кавказский узел", в середине ноября 2024 года автор Telegram-канала "Тринадцатый" Егор Гузенко подписал контракт с Минобороны России и был отпущен из-под стражи. 

5 октября 2024 года блогер Егор Гузенко был задержан в Новопавловске. Ранее он был объявлен в розыск после того, как уехал в зону военной операции из-под домашнего ареста по делу о хулиганстве. Суд отправил Гузенко под арест до 5 декабря. В конце октября стало известно, что дело Гузенко передано в Кировский суд. Он обвинялся в применении насилия в отношении представителя власти. Другие Z-блогеры тогда призвали освободить задержанного Гузенко или дать ему возможность отправиться в зону военной операции.

Информацию о задержании Егора Гузенко распространил Telegram-канал "Тринадцатый" 8 июля. "Пришло время рассказать, что произошло с Егором", - написал автор публикации. 

По информации канала, блогер был задержан по обвинению в возбуждении ненависти либо вражды . В ближайшее время его могут перевести в СИЗО. Сейчас он, по словам соавторов канала, "находится в очень тяжелой ситуации".

"Особенно больно осознавать, что речь идет о человеке, который все это время помогал нашим бойцам. Благодаря Егору собиралась гуманитарная помощь, оказывалась поддержка тем, кто в ней нуждался", - говорится в сообщении.

Сегодня стало известно, что Егору Гузенко заключен пол стражу на два месяца. "Мы собираем деньги на адвоката. Любая сумма будет важна!", - сообщили соавторы Telegram-канала.

Как уточняет Telegram-канал SHOT, Гузенко был задержан 8 июля в Волгограде.

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Автор: "Кавказский узел"

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