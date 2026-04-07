Волгоградский активист заявил о давлении и угрозах силовиков

Участник акций протеста в Волгограде Владимир Кругляков покинул Россию из-за давления силовиков. В аэропорту Минеральных Вод сотрудники спецслужб угрожали Круглякову и порвали его билеты за отказ разблокировать смартфон.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Кругляков в 2016-2021 годах был активным участником акций протеста в Волгограде, неоднократно подвергался задержаниям и административным наказаниям.

В 2019 году Владимир Кругляков баллотировался в депутаты думы Среднеахтубинского городского поселения при поддержке проекта "Объединенные демократы". В феврале 2020 года Кругляков возглавил волгоградское региональное отделение российского общественного объединения, в связи с чем на него завели административное дело за участие в деятельности одноименной нежелательной организации. Во время выборов в 2021 году Кругляков был членом ТИК с правом совещательного голоса, тогда полиция выдворила его с участка за требование признать результаты надомного голосования недействительными.

Волгоградский политический деятель Владимир Кругляков подвергся угрозам со стороны силовиков при попытке улететь из России. По словам активиста, после продолжительного допроса в аэропорту сотрудники ФСБ предупредили его, что ему не следует возвращаться на родину.

37-летний Кругляков, сотрудник топливной компании, выпускник Волгоградского кооперативного института Российского университета кооперации 4 апреля пытался улететь в Турцию из аэропорта Минеральных Вод. Во время досмотра им заинтересовались сотрудники ФСБ.

Силовики препроводили Круглякова в отдельную комнату и предложили ему разблокировать телефон. Владимир отказался это сделать, после чего в его адрес начали звучать угрозы, в том числе задержанием и пытками.

“Тон разговора стал гораздо жестче. Сотрудники в ходе “беседы” сменяли друг друга, кто-то был более вежлив, кто-то менее. Мне угрожали тем, что я не выйду из России, один из них порвал мой авиабилет. Затем они промониторили мои соцсети, прочитали мои публикации, информацию обо мне, что-то записали в своем компьютере. Обещали проблемы на прилете при возвращении», - рассказал Кругляков корреспонденту “Кавказского узла”.

Допрос продлился около двух часов. Владимир отметил, что к угрозам силовиков отнесся весьма серьезно, хотя те в результате не пошли дальше угроз.

“Границу я пересек, сотрудники ФСБ сами принесли целый авиабилет на погранконтроль. Считаю их действия незаконными”, - заключил он. Сейчас Кругляков находится в Турции.