01:51, 7 апреля 2026

Волгоградский активист заявил о давлении и угрозах силовиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Участник акций протеста в Волгограде Владимир Кругляков покинул Россию из-за давления силовиков. В аэропорту Минеральных Вод сотрудники спецслужб угрожали Круглякову и порвали его билеты за отказ разблокировать смартфон.

Как писал "Кавказский узел", Владимир Кругляков в 2016-2021 годах был активным участником акций протеста в Волгограде, неоднократно подвергался задержаниям и административным наказаниям.

В 2019 году Владимир Кругляков баллотировался в депутаты думы Среднеахтубинского городского поселения при поддержке проекта "Объединенные демократы". В феврале 2020 года Кругляков возглавил волгоградское региональное отделение российского общественного объединения, в связи с чем на него завели административное дело за участие в деятельности одноименной нежелательной организации. Во время выборов в 2021 году Кругляков был членом ТИК с правом совещательного голоса, тогда полиция выдворила его с участка за требование признать результаты надомного голосования недействительными. 

Волгоградский политический деятель Владимир Кругляков подвергся угрозам со стороны силовиков при попытке улететь из России. По словам активиста, после продолжительного допроса в аэропорту сотрудники ФСБ предупредили его, что ему не следует возвращаться на родину. 

37-летний Кругляков, сотрудник топливной компании, выпускник Волгоградского кооперативного института Российского университета кооперации 4 апреля пытался улететь в Турцию из аэропорта Минеральных Вод. Во время досмотра им заинтересовались сотрудники ФСБ. 

Силовики препроводили Круглякова в отдельную комнату и предложили ему разблокировать телефон. Владимир отказался это сделать, после чего в его адрес начали звучать угрозы, в том числе задержанием и пытками.

“Тон разговора стал гораздо жестче. Сотрудники в ходе “беседы” сменяли друг друга, кто-то был более вежлив, кто-то менее. Мне угрожали тем, что я не выйду из России, один из них порвал мой авиабилет. Затем они промониторили мои соцсети, прочитали мои публикации, информацию обо мне, что-то записали в своем компьютере. Обещали проблемы на прилете при возвращении», - рассказал Кругляков корреспонденту “Кавказского узла”. 

Допрос продлился около двух часов. Владимир отметил, что к угрозам силовиков отнесся весьма серьезно, хотя те в результате не пошли дальше угроз. 

“Границу я пересек, сотрудники ФСБ сами принесли целый авиабилет на погранконтроль. Считаю их действия незаконными”, - заключил он. Сейчас Кругляков находится в Турции. 

Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

источник: корреспондент "Кавказского узла"

События
19:03, 6 апреля 2026
Дело бывшего мирового судьи из Нальчика о взятках дошло до суда
17:33, 6 апреля 2026
Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в разжигании ненависти
08:58, 6 апреля 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
06:59, 6 апреля 2026
Боец из Урюпинска убит в военной операции
05:55, 6 апреля 2026
Поиски двух пропавших без вести во время подтоплений ведутся в Дербентском районе
01:54, 6 апреля 2026
Восемь человек пострадали во время атаки беспилотников в Новороссийске
Все события дня
Новости
Бронежилет. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 5 марта 2026
Потери юга России на Украине превысили 8800 человек
Арестованный подросток. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе ChatGPT
01:29, 1 января 2026
За неделю с 22 по 28 декабря в вооруженных и террористических атаках в Северокавказском и Южном федеральных округах России жертв не зафиксировано
Российский военный. Стоп-кадр видео Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59199.
06:42, 12 декабря 2025
Официальные потери юга России на Украине превысили 8200 человек
Российский боец. Стоп-кадр видео из telegram-канала Минобороны России от 07.12.25, https://t.me/mod_russia/59187.
00:58, 8 декабря 2025
Власти признали убитыми в СВО более 8150 бойцов с юга России
БПЛА летит в вышку сотовой связи. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:33, 30 октября 2025
Власти назвали последствия атаки дронов в Ростовской и Волгоградской областях
Персоналии
Ахмат Кадыров. Фото https://chechnya.gov.ru/organy-vlasti/ministerstva-i-vedomstva/ministerstva/ministerstvo-chechenskoj-respubliki-po-fizicheskoj-kulture-i-sportu/
14:25, 31 марта 2026
Ахмат Рамзанович Кадыров
Никол Пашинян. Фото: https://www.primeminister.am/
12:11, 30 марта 2026
Пашинян Никол Владимирович
Адам Кадыров. Скриншот https://t.me/RKadyrov_95/5521
13:15, 26 марта 2026
Кадыров Адам Рамзанович
Справочник
Наводнение в Дагестане и Чечне. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026

БПЛА над Тегераном. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Главное о влиянии военного конфликта с Ираном на Кавказ

Мзия Амаглобели в суде. Кадр видео Mtavari Arkhi www.youtube.com/watch?v=c2L7diLWkG4 Дело Мзии Амаглобели: обстоятельства ареста и кампания в защиту журналистки

Последние записи в блогах
Фото
15:24, 13 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Объекты культурного наследия в частной собственности. Что от них останется?
Фото
12:23, 8 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Житейская история с неожиданной концовкой
Фото
15:05, 1 марта 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Дело пяти участников беспорядков в аэропорту Махачкалы рассмотрено в кассационном суде
Все блоги
Аналитика
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
14:56, 3 апреля 2026
В марте 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России погиб 1 человек
Темы дня
Последствия оползня в селе Илсхан-Юрт. Фото: Ризван Эдильсултанов / ИА “Чечня Сегодня”.
06 апреля 2026, 21:53
Более 120 семей лишились домов в Чечне в результате наводнения

Афган Садыгов. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
06 апреля 2026, 15:45
Азербайджанский журналист Садыгов отпущен из полиции

Ульвия Али. Фото: https://jam-news.net/ru
06 апреля 2026, 12:57
Спецдокладчики ООН выступили в защиту арестованной журналистки Ульвии Али

Военный в камере. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
05 апреля 2026, 06:01
Военнослужащий осужден в Нальчике за самовольный уход из части

Новые жертвы и разрушения: Дагестан снова под ударом стихии
Поток приговоров: как судят за посты и комментарии
Уроженцы Чечни провели обряды после похорон Айшат Баймурадовой
Затопления в Дагестане и Чечне: эвакуированы сотни жителей
Адам Кадыров впервые появился на совещании после сообщений о ДТП
Пашинян поспорил с беженкой из Карабаха, но позже извинился
