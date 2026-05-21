Подросток из Астрахани оштрафован за фейк о георгиевской ленте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Несовершеннолетнему жителю Астраханской области назначен за распространение в социальной сети недостоверной информации о происхождении георгиевской ленты.

По версии полиции, молодой человек, который называл себя участником одного из молодежных движений, разместил на своей странице пост с фейковой информацией о происхождении и использовании георгиевской ленты.

Публикация была выявлена в ходе мониторинга социальных сетей сотрудниками Центра по противодействию экстремизму МВД по Астраханской области, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Астраханской области в Telegram-канале.

В отношении несовершеннолетнего астраханца сотрудники полиции составили административный протокол. Речь идет о распространении в интернете заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, что создало угрозу массового нарушения общественного порядка 1 .

Материалы проверки также рассмотрел отдел комиссии Харабалинского района по делам несовершеннолетних и защите их прав. По итогам заседания подростку назначили административный штраф в 30 тысяч рублей, уточнила пресс-служба полиции.

Силовики сняли электронный браслет с иеромонаха Ильи Сигиды Иеромонах Илья Сигида в Славянске-на-Кубани фактически освободился от ограничений домашнего ареста только 22 апреля, когда силовики сняли с него электронный браслет для отслеживания перемещений. Смягчение меры пресечения не свидетельствует о том, что следствие изменило свою позицию по делу Сигиды в целом, обратил внимание адвокат.

Напомним, в ноябре 2025 года стало известно, что в Славянске-на-Кубани по статье 354.1 УК РФ обвинен Илья Сигида (иеромонах Иона) - помощник архиепископа Российской православной церкви 2 . Его задержали 27 ноября, а на следующий день выпустили под домашний арест. Прихожане рассказали, что после задержания иеромонах был в рваной рясе и обрит. Мать Сигиды назвала состояние сына подавленным.

Илья Сигида обвиняется по части 4 статьи 354.1 УК РФ. Поводом для возбуждения дела стали публикации на сайте "Эсхатология", который администрирует Сигида. Следствие считает, что в текстах под заголовками "Культ войны" и "Об идолопоклонничестве - чипах, паспортах, биометрии и прочем" содержатся высказывания, выражающие неуважение к обществу и негативные оценки празднования Дня Победы, а также оскорбления символов воинской славы, включая скульптуру "Родина-мать зовет" и георгиевскую ленту.

17 апреля Славянский горсуд освободил Сигиду из-под домашнего ареста. По словам матери обвиняемого Татьяны Сигиды, на заседании следователь сам выступил с ходатайством о замене домашнего ареста на запрет определенных действий. "Для нас это было неожиданно. Мы с Ильей очень обрадовались", - рассказала она "Кавказскому узлу".

"Кавказский узел" также писал, что суд в Астрахани отправил в центр временного содержания 13-летнего мальчика, который рассказал после задержания, что готовил теракт в Дагестане.