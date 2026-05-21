Марш и митинг по случаю окончания Кавказской войны прошли в Нальчике

Шествие в Нальчике в 162-ю годовщину окончания Кавказской войны прошло без эксцессов, его участники шли только по тротуарам. По окончании шествия состоялся митинг и поминальная молитва.

Как писал "Кавказский узел", жители Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Адыгеи ежегодно отмечают годовщину окончания Кавказской войны памятными мероприятиями. В Нальчике 20 мая прошел траурный митинг, а вечером активисты, собравшиеся у памятника "Древо жизни", зажгли 101 свечу.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов".

Сегодня в Кабардино-Балкарии прошли два массовых мероприятия, посвященные 162-ой годовщине со дня окончания Кавказской войны.

Шествие по проспекту Ленина в Нальчике началось в 10 часов утра. Участники шествия – около тысячи человек прошли по всему проспекту от железнодорожного вокзала до площади Согласия, после чего присоединились к участникам митинга у памятника «Древо жизни».

Шествие прошло без эксцессов, несмотря на массовость его участники не нарушили установку и не вышли на проезжую часть, а двигались по тротуару, передает корреспондент "Кавказского узла".

Митинг у памятника «Древо жизни» традиционно открыл министр культуры Кабардино-Балкарии Мухадин Кумахов.

Он предоставил слово руководителю Международной черкесской ассоциации Хаути Сохрокову.

21 мая для адыгов мира – трагическая и одновременно трепетная дата. «В этот день завершилась самая кровопролитная и длительная война. Прошло 162 года, но рана не заживает. В результате войны на родине остались только 10 процентов адыгов, остальные оказались на чужбине», - заявил, выступая Сохроков.

Далее Сохроков сказал, что память погибших предков в этот день адыги чтут по всему миру.

«Несмотря на суровые испытания, адыгский народ пронес свой язык, свою культуру. Во всех странах, где проживают адыги, они пользуются уважением, благодаря трудолюбию и дружелюбию. Тысячи адыгских соотечественников вернулись сюда, на историческую родину и гармонично влились в общество», подеркнул он.

Далее Сохроков подчеркнул, что только в России адыги имеют свою государственность, "имеют все условия для развития».

Представители Духовного управления мусульман КБР совершили поминальную молитву. После чего была объявлена минута молчания. Далее состоялось возложение цветов к памятнику жертвам Кавказской войны. Цветы возложили члены правительства КБР во главе с председателем правительства Алием Мусуковым, представители общественных организаций, граждане.

Годом ранее в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, Идар Ципинов и Беслан Гедгафов освободились позднее. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда; Казбек Мамиков после ареста не стал подавать жалобу, сочтя это бесполезным.