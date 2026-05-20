Юристы указали на риски для черкесских активистов
Участие в санкционированных мероприятиях ко Дню памяти адыгов при полном соблюдении требований законов не должно повлечь последствий для черкесских активистов, получивших предупреждения от силовиков. При этом сама выдача таких документов показывает, что действия активистов будут на особом контроле и любое нарушение грозит привлечением к ответственности.
Как писал "Кавказский узел", за неделю до дня памяти жертв Кавказской войны, который отмечается 21 мая, силовики начали массово вручать жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии, посвященном этой дате. Правозащитники призвали главу республики вмешаться в ситуацию, а активисты, получившие предостережения, отказались менять планы на День памяти адыгов
Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.
Несанкционированная акция даже траурного характера может обернуться преследованием
Адвокат Феликс Вертегель отметил, что любое массовое мероприятие нужно согласовывать с администрацией.
"Если согласования нет, может быть ответственность за организацию и участие в несогласованном мероприятии. Но само по себе предостережение никаких последствий не несет, это просто уведомление, что если действия будут совершены какие-то действия, то будет ответственность", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".
По мнению адвоката, в нынешних условиях несанкционированная акция, даже если она связна с традиционным днём траура, может обернуться преследованием.
"Если мероприятия несанкционированного не будет, то и участников не привлекут. Лишь когда сама акция состоится, могут предъявлять обвинения, - указал Вертегель.
Невыполнение предостережения не является нарушением закона
"Это некая формализованная предупредительная мера, которая сигнализирует, в данном случае, что человека рассматривают как потенциального нарушителя. Видимо, эти ребята сначала планировали акцию, может быть, какие-то заявки подавали и, очевидно, им отказали. Я предполагаю, что им таким образом сказали: сидите ровно, за вами наблюдают», - сказал адвокат Тимофей Широков корреспонденту "Кавказского узла".
По словам адвоката, участие в несанкционированной акции не останется без последствий.
"Раз власти дали предостережение — значит, готовы привлекать к ответственности. Другое дело, если эти люди будут участвовать в санкционированном мероприятии, официальном. Здесь оснований наказывать их нет», - пояснил Широков.
Он добавил, что само само предостережение не говорит о том, что акция будет незаконна.
"Просто конкретному человеку говорят - не надо участвовать. Но должно быть указано, по каким причинам они утверждают, что здесь он может совершить какое-то правонарушение. Но полиция этим не парится. Там документы не по форме, конечно. Это неправильно. Если по этому гражданину нет персональных ограничений типа, допустим, по приговору суда, то он имеет право участвовать", - сказал Широков.
Адвокат Айдемир Исмаилов также отметил, что только в случае нарушения порядка человека привлекут лишь к административной ответственности
"Есть порядок участия в акции, и если нарушений этого порядка нет, то и ответственности нет", сказал он корреспонденту "Кавказского узла". Но, по словам адвоката, если раньше, например, активисты привлекали по статье 20.2 КОАП, то теперь, если нарушения им будут допущены, могут и уголовное дело возбудить.
"Оно, скорее всего, небольшое, но все равно, если ранее его не привлекали и он впервые допустит такие нарушения, то тогда в отношении него сначала должны применить административное наказание. Если нарушений не будет, то в отношении него административное наказание тоже не будет применено", - пояснил Исмаилов.
Активистам оставили мало времени на обжалование предостережения
Предостережение о недопустимости участия в несанкционированной акции можно обжаловать прокурору или в суд, - говорит нальчикский юрист Олег Сергеев, - другое дело, что сделать это до проведения той самой акции можно не успеть ввиду ограничения времени.
Юрист Олег Сергеев считает, что в случае несогласия с предостережением о недопустимости участия в той или иной акции, есть только один выход. «На предостережение можно подать жалобу прокурору или в суд. В случае удовлетворения жалобы предостережение признается недействительным», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла"
Между тем, нарушение предостережения, по мнению юриста, чревато привлечением к административной ответственности и, как минимум штрафом.
После общественного резонанса – обращения общественных деятелей к главе республики по поводу выданных предостережений, Международная черкесская ассоциация в своем Телеграмм-канале сообщила, что желающие могут принять участие в шествии по тротуару.
Участникам акции грозят уголовными статьями
В тексте предостережения, копия которого имеется в распоряжении “Кавказского узла”, утверждается, что оно выдано активисту “в связи с тем, что данный гражданин намеревается участвовать на шествии, приуроченный геноциду Черкесского народа 21.05.2026 г”. (орфография и пунктуация сохранены, - прим. “Кавказского узла”).
В предостережении содержится развернутый перечень нормативно-правовых актов и конкретных статей, нарушение которых повлечет за собой ответственность. В частности, упоминаются федеральный закон № 54-ФЗ "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях" (в части недопустимости проведения несогласованных публичных мероприятий) и статья 20.2 КоАП РФ (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Уведомляя о риске уголовного преследования, прокуратура упоминает статью 212.1 УК РФ (Неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования), а также общие нормы об ответственности за проявления экстремизма.
В документе, подписанном сотрудником МВД РФ по Кабардино-Балкарии Залихановым, говорится.. "В случае совершения действий, создающих условия для совершения преступлений, административных правонарушений, а также продолжения антиобщественного поведения, он (она) может быть привлечен (а) к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации".
"Кавказский узел" писал, что 21 мая 2025 года в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, Идар Ципинов и Беслан Гедгафов освободились позднее. Тимур Нахушев и Зубер Еуаз обжаловали решения Нальчикского горсуда.
