Юристы указали на риски для черкесских активистов

Участие в санкционированных мероприятиях ко Дню памяти адыгов при полном соблюдении требований законов не должно повлечь последствий для черкесских активистов, получивших предупреждения от силовиков. При этом сама выдача таких документов показывает, что действия активистов будут на особом контроле и любое нарушение грозит привлечением к ответственности. Как писал "Кавказский узел", за неделю до дня памяти жертв Кавказской войны, который отмечается 21 мая, силовики начали массово вручать жителям Кабардино-Балкарии предостережения о недопустимости участия в шествии, посвященном этой дате. Правозащитники призвали главу республики вмешаться в ситуацию, а активисты, получившие предостережения, отказались менять планы на День памяти адыгов Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Несанкционированная акция даже траурного характера может обернуться преследованием ‎Адвокат Феликс Вертегель отметил, что ‎любое массовое мероприятие нужно согласовывать с администрацией.

‎‎"Если согласования нет, может быть ответственность за организацию и участие в несогласованном мероприятии. Но само по себе предостережение никаких последствий не несет, это просто уведомление, что если действия будут совершены какие-то действия, то будет ответственность", - сообщил он корреспонденту "Кавказского узла".

‎‎По мнению адвоката, в нынешних условиях несанкционированная акция, даже если она связна с традиционным днём траура, может обернуться преследованием.

‎‎"Если мероприятия несанкционированного не будет, то и участников не привлекут. Лишь когда сама акция состоится, могут предъявлять обвинения, - указал Вертегель. Это некая формализованная предупредительная мера, которая сигнализирует, в данном случае, что человека рассматривают как потенциального нарушителя

Невыполнение предостережения не является нарушением закона

‎"Это некая формализованная предупредительная мера, которая сигнализирует, в данном случае, что человека рассматривают как потенциального нарушителя. Видимо, эти ребята сначала планировали акцию, может быть, какие-то заявки подавали и, очевидно, им отказали. Я предполагаю, что им таким образом сказали: сидите ровно, за вами наблюдают», - сказал адвокат Тимофей Широков корреспонденту "Кавказского узла".

‎По словам адвоката, участие в несанкционированной акции не останется без последствий.

‎"Раз власти дали предостережение — значит, готовы привлекать к ответственности. Другое дело, если эти люди будут участвовать в санкционированном мероприятии, официальном. Здесь оснований наказывать их нет», - пояснил Широков.

‎‎Он добавил, что само само предостережение не говорит о том, что акция будет незаконна.

‎"Просто конкретному человеку говорят - не надо участвовать. Но должно быть указано, по каким причинам они утверждают, что здесь он может совершить какое-то правонарушение. Но полиция этим не парится. Там документы не по форме, конечно. Это неправильно. Если по этому гражданину нет персональных ограничений типа, допустим, по приговору суда, то он имеет право участвовать", - сказал Широков.

‎Адвокат Айдемир Исмаилов также отметил, что только в случае нарушения порядка человека привлекут лишь к административной ответственности

‎ "Есть порядок участия в акции, и если нарушений этого порядка нет, то и ответственности нет", сказал он корреспонденту "Кавказского узла". ‎Но, по словам адвоката, ‎ если раньше, например, активисты привлекали по статье 20.2 КОАП, то теперь, если нарушения им будут допущены, могут и уголовное дело возбудить.

"Оно, скорее всего, небольшое, но все равно, если ранее его не привлекали и он впервые допустит такие нарушения, то тогда в отношении него сначала должны применить административное наказание. Если нарушений не будет, то в отношении него административное наказание тоже не будет применено", - пояснил Исмаилов.

Активистам оставили мало времени на обжалование предостережения