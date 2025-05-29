Двое участников шествия в Нальчике обжаловали решения об арестах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Апелляционные жалобы на решения Нальчикского горсуда об административных арестах за участие в шествии по случаю окончания Кавказской войны направили Тимур Нахушев и Зубер Еуаз.

Как писал "Кавказский узел", в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, под стражей остались Идар Ципинов и Беслан Гедгафов.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.