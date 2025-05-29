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Кавказский узел

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13:58, 29 мая 2025

Двое участников шествия в Нальчике обжаловали решения об арестах

Сотрудники полиции общаются с участниками шествия в Нальчике. 21 мая 2025 г. Фото: https://www.facebook.com/groups/195437187330583/posts/2838639603010315/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

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Апелляционные жалобы на решения Нальчикского горсуда об административных арестах за участие в шествии по случаю окончания Кавказской войны направили Тимур Нахушев и Зубер Еуаз.

Как писал "Кавказский узел", в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая.  Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, под стражей остались Идар Ципинов и Беслан Гедгафов.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. 

Зубер Еуаз и Тимур Нахушев обжаловали в Верховном суде КБР постановления Нальчикского горсуда, признавшего их виновными в участии 21 мая в несанкционированном шествии с созданием помех для транспортной инфраструктуры, пешеходов и транспортных средств, и назначившего им административный арест, сообщила сегодня "Газета Юга".

Как следует из данных в карточках дела, размещенных на сайте Нальчикского горсуда, жалоба Тимура Нахушева была подана 23 мая, Зубер Еуаз обжаловал решение 26 мая. Обе жалобы были направлены в Верховный суд Кабардино-Балкарии 26 мая.

Напомним, правозащитники назвали запрет мирного шествия в годовщину окончания Кавказской войны верхом цинизма.

Отношение к памяти о Кавказской войне остается сильно политизированным, власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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Автор: "Кавказский узел"

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