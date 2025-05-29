Двое участников шествия в Нальчике обжаловали решения об арестах
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".
Апелляционные жалобы на решения Нальчикского горсуда об административных арестах за участие в шествии по случаю окончания Кавказской войны направили Тимур Нахушев и Зубер Еуаз.
Как писал "Кавказский узел", в ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. Единственная женщина из восьми задержанных, Марина Калмыкова, была освобождена после трех суток ареста 25 мая. Хусейн Гугов, Зубер Еуаз, Тимур Нахушев, Казбек Мамиков и Башир Ероков вышли на свободу 27 мая, под стражей остались Идар Ципинов и Беслан Гедгафов.
Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.
Зубер Еуаз и Тимур Нахушев обжаловали в Верховном суде КБР постановления Нальчикского горсуда, признавшего их виновными в участии 21 мая в несанкционированном шествии с созданием помех для транспортной инфраструктуры, пешеходов и транспортных средств, и назначившего им административный арест, сообщила сегодня "Газета Юга".
Как следует из данных в карточках дела, размещенных на сайте Нальчикского горсуда, жалоба Тимура Нахушева была подана 23 мая, Зубер Еуаз обжаловал решение 26 мая. Обе жалобы были направлены в Верховный суд Кабардино-Балкарии 26 мая.
Напомним, правозащитники назвали запрет мирного шествия в годовщину окончания Кавказской войны верхом цинизма.
Отношение к памяти о Кавказской войне остается сильно политизированным, власти все активнее возвращаются к имперским трактовкам событий, игнорируя главные ее уроки: попытки насильственной унификации и разрушение систем местного самоуправления углубляют противоречия и конфликты, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.
Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".
Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.