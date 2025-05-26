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22:55, 26 мая 2025

Задержанные на шествии в Нальчике наказаны административными арестами

Памятное мероприятие в годовщину Кавказской войны. Нальчик, 22 мая 2025 года. Стоп-кадр видео "Кавказского узла".

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Все восемь задержанных во время шествия с черкесскими флагами в Нальчике получили административные аресты на срок от трех до десяти суток. Правозащитники назвали запрет мирного шествия в годовщину Кавказской войны верхом цинизма.

Как писал "Кавказский узел", митинг в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны в Нальчике собрал не менее двух тысяч человек. До его начала участники акции провели шествие по главной улице Нальчика, более тысячи человек прошли по проспекту с адыгскими флагами. В ходе шествия 22 мая были задержаны не менее восьми человек, как минимум двое из них арестованы по административной статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению. В обращении к главе Кабардино-Балкарии черкесские общественные деятели призвали освободить задержанных и прекратить чинить препятствия организаторам памятных мероприятий, посвященных окончанию Кавказской войны.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. 

На сегодняшний день известно о задержании восьми участников, хотя этот список может быть неполным, сообщил "Кавказскому узлу" глава центра "За права человека в КБР" Валерий Хатажуков. «Есть имена этих людей: Калмыкова Марина, Гугов Хусейн, Ивазов Зубер, Нахушев Тимур, Мамиков Казбек, Ероков Башир, Ципинов Идар, Гедгафов Беслан. Они были подвергнуты административным арестам от 3 до 10 суток", - сказал он.

Основанием для задержания, по словам правозащитника, было названо «участие в несанкционированных собрании, митинге, демонстрации, шествии или пикетировании, повлекших создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи, движению пешеходов и (или) транспортных средств либо доступу граждан к жилым помещениям или объектам транспортной или социальной инфраструктуры».

Действия властей направлены на подавление общественного мнения

Хатажуков указал, что задержанные не являются организаторами шествия. "Действия властей направлены на противодействие волеизъявлению значительной части населения, стремящейся сохранить и передать следующим поколениям память о трагических событиях национальной истории", - считает Хатажуков.

Организаторы подали заявку на проведение траурного шествия, но им было отказано, напомнил оню. «В том числе при отказе им говорили о «неуместности проведения траурных акций в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине», отметил Хатажуков.

Правозащитник полагает, что задержание участников траурного шествия можно рассматривать как попытку подавления общественного мнения, и это не может не вызывать обоснованную обеспокоенность в контексте соблюдения прав граждан на свободу собраний и выражения мнений, гарантированных Конституциями РФ и КБР.

Правозащитница Oльга Эфендиева-Бегрет также сообщила, что ей известно достоверно о восьми задержанных, подвергшихся административному наказанию.

«Адвокатов у них не было, так как по административной статье предоставление государственных защитников не предусмотрено. Мы и не знаем, заявляли ли они о желании иметь адвокатов. Захотят они обжаловать или нет арест, тоже неизвестно. Никого из них не оштрафовали, суд назначил им административные аресты. Одна из них женщина, она освобождена вчера после трех суток ареста», - сообщила Эфендиева-Бегрет.

Задержали и наказали совершенно рандомно именно этих людей

По словам правозащитницы, задержали и наказали "совершенно рандомно" именно этих людей. «Они шли в первой шеренге, во главе колонны, все, кроме женщины», - подчеркнула Эфендиева-Бегрет.

Историк Заурбек Кожев наряду с другими представителями общественности КБР подписал обращение, где выразил отрицательное отношение к запрету шествия и наказанию некоторых его участников. "Что тут сказать. Шествие мирное. Носит символический характер. Запрещать его - верх цинизма. Запрет на шествие в День памяти связан именно с политической ситуацией», - считает он.

Кожев затруднился сказать, будут ли обжаловать административные аресты те, кто им подвергся. "Не могу сказать точно. Наверное, будут", - полагает Кожев.

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Автор: Нахим Шеломанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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