Черкесские активисты призвали отпустить задержанных участников шествия в Нальчике

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В обращении к главе Кабардино-Балкарии Казбеку Кокову черкесский активисты призвали освободить задержанных 22 мая участников шествия в Нальчике и прекратить чинить препятствия организаторам памятных мероприятий, посвященных окончанию Кавказской войны.

Как писал "Кавказский узел", митинг в 161-ю годовщину окончания Кавказской войны у памятника "Древо жизни" в Нальчике собрал не менее двух тысяч человек. До его начала участники акции провели шествие по главной улице Нальчика, проспекту Ленина - более тысячи человек прошли по проспекту с адыгскими флагами. В ходе шествия были задержаны минимум восемь человек, как минимум двое были арестованы по административной статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года.

Общественная организация "Кабардино-Балкарский региональный правозащитный центр" опубликовала 24 мая обращение черкесских активистов к главе республики Казбеку Кокову, председателю парламента республики Т. Егоровой, председателю правительства республики А. Мусукову, а также депутатам Федерального Собрания Российской Федерации от Кабардино-Балкарии.

Активисты напомнили о задержании восьми участников траурного шествия в Нальчике, приуроченного ко Дню окончания Кавказской войны, и отметили, что под аналогичные обвинения "подпадают тысячи людей, принимавших участие в траурном шествии". Задержанные, по словам активистов, даже не являются организаторами акции.

Авторы обращения отметили, что "действия властей направлены на противодействие волеизъявлению значительной части населения, стремящейся сохранить и передать следующим поколениям память о трагических события национальной истории". По их словам, "основной инициатор и движущая сила" шествия - это "народ", а действия правоохранительных органов, которые задержали участников акции, "можно рассматривать как попытку подавления общественного мнения и исторического самосознания граждан".

Активисты считают, что власти под любым предлогом пытаются отказать активистам в проведении таких мероприятий. "Официальные мотивировки отказов варьировались от несоблюдения установленной формы подачи уведомления, высокого уровня террористической угрозы до неуместности проведения траурных акций в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине", - говорится в заявлении. Конкретно на уведомление от 7 мая текущего года было сказано, что отказ связан с "сохраняющимся высоким уровнем террористической угрозы". Ссылались республиканские власти на события на Украине и запрещая проведения еженедельных вечеров черкесского танца в Нальчике, а также мотивируя переименование улицы, носящей "имя известного общественного и политического деятеля Назира Катханова в городе Баксане".

Такой подход авторы обращения назвали безосновательным. "Использование событий на Украине в качестве оправдания для запрета проведения указанных мероприятий воспринимается как попытка политизации культурных процессов и нивелирования значимости этнических и культурных традиций", - считают они. По их словам, провластные мероприятия проходят без инцидентов, следовательно, правоохранительные органы работают эффективно, обеспечивая общественную безопасность.

"Несмотря на все ограничительные меры и административные препятствия, количество участников траурных шествий с каждым годом увеличивается, включая представителей соседних народов - дагестанцев, осетин и ингушей, что является наглядным свидетельством консолидационного потенциала совместного памятования уже в масштабах северокавказского региона", - утверждают активисты, отмечая, что ситуация с задержанием участников траурного шествия 22 мая и последующие отказы в проведении подобных мероприятий вызывают серьезные вопросы "о соблюдении прав граждан и уважении к их культурным традициям".

Авторы обращения попросили Казбека Кокова вмешаться в "сложившуюся ситуацию", обратили его внимание на "необходимость немедленного прекращения незаконных действий и освобождения всех задержанных лиц", а также заявили, что считают необходимым восстановление "проведения национальных танцев на площади Абхазии и возобновить конное и пешее шествие". Кроме того, они подчеркнули, что важно предотвратить любые виды давления и преследования в отношении участников подобных мероприятий в будущем.

Под обращением подписались председатель кабардино-балкарского отделения "Российской Ассоциации жертв политических репрессий" Маркс Шахмурзов, председатель "Кабардино-балкарского регионального правозащитного центра" Валерий Хатажуков, общественные деятели Ольга Бегретова-Эфендиева, Исмел Мешев, Мухамед Берхамов, Азамат Шорманов, ученые Заурбек Кожев, Тимур Алоев, Осман Жанситов, архитектор Музариб Бжахов, художник Заудин Токов, журналист Алим Пшибиев, председатель правления общественной организации "Жылэбзэ" Заур Жемухов.

"Кавказский узел" писал, что деятели черкесской диаспоры и правозащитники из республик Северного Кавказа призвали российские власти отказаться от требования обязательного знания русского языка в законопроекте о репатриации. Они считают норму дискриминационной и нарушающей конституционные права коренных народов. В начале мая более 80 правозащитников, активистов и деятелей культуры из республик Северного Кавказа призвали Путина остановить принятие законопроекта, указав, что документ станет препятствием для репатриации и ослабит лояльность диаспор.

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. В период пандемии коронавируса некоторые участники программы по переселению черкесских соотечественников на родину не смогли въехать в Россию из-за закрытия границ, а часть из них не может воспользоваться программой, поскольку власти Сирии, Турции и Иордании перестали оказывать помощь желающим вернуться на историческую родину. Процедуру получения российского гражданства в 2020 году удалось ускорить, и многие репатрианты, которые годами не могли добиться его получения, стали гражданами России. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, указали черкесские активисты.

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