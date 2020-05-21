Пандемия изменила формат Дня памяти жертв Кавказской войны в Кабардино-Балкарии

21 мая 2020, 03:52

Черкесские активисты ко Дню памяти жертв Кавказской войны подготовили и выложили в соцсети тематические видеоролики, призвав жителей Кабардино-Балкарии вспомнить жертв войны дома. Для черкесов актуальными остаются проблемы репатриации, культурной интеграции и сохранения родного языка, считают доктор филологических наук КБИГИ Мадина Хакуашева, председатель "Адыгэ Хасе" Адыгеи Рамазан Тлемешок и глава "Адыгэ Хэку Черкессия" Абубекир Мурзаканов.

Как писал "Кавказский узел", 21 мая 2019 года в центре Нальчика прошло конное шествие, посвященное памяти жертв Кавказской войны. На митинге в столице Кабардино-Балкарии собрались 3000 человек, они возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Живущие в России адыги должны помогать соотечественникам за рубежом, заявили они

Кавказская война началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года. Эта война поставила адыгские народы на грань исчезновения. После Кавказской войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

Мероприятия, связанные с Днем памяти жертв Кавказской войны 21 мая пройдут в Интернете, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» руководитель общественного движения «Кабардинский конгресс» Аслан Бешто. Такое решение принято в связи с объявленным в республике режимом самоизоляции из-за распространения коронавируса, сказал он.

31 марта Казбек Коков издал указ об обязательной самоизоляции пожилых людей и других местных жителей из группы риска, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

"Мы как общественная организация, которая ежегодно проводит памятные мероприятия, посвященные 21 мая, не можем взять на себя ответственность вывести людей на улицу. Тем более, что мы имеем печальный исторический опыт во время той самой войны", - сказал Бешто. Он рассказал, что в начале 19 века пандемия чумы захлестнула Кабарду. "Кабарда практически обезлюдела, усугубив последствия той войны", - сказал активист.

Бешто подчеркнул, что все свои усилия организация направила на проведение памятных мероприятий в интернет-пространстве, были сняты несколько социальных роликов. "Мы постарались сделать их максимально красиво и максимально адекватно этому дню, чтобы выразить скорбь», - рассказал он.

По словам Бешто, над видеороликами, которые с 19 мая публикуются в социальных сетях, работали несколько групп людей. "Конечно, мероприятия в социальных сетях никак не могут заменить людям столь полюбившееся им конное шествие по улицам Нальчика, Черкесска и Майкопа, но в нынешних условиях вся нагрузка ложиться на интернет", - отметил он.

Бешто рассказал, что традиционно наиболее активно отмечают день памяти черкесы России и Турции. «В Турции живет несколько миллионов черкесов, но несколько дисперсное их расселение налагает свой отпечаток. Но в таких крупных городах, как Стамбул, Анкара, Самсун, Кайсери люди собирались на митинги, принимали обращения», - рассказал Бешто.

Руководитель общественной организации «Адыгэ Хэку Черкессия» Абубекир Мурзаканов рассказал корреспонденту «Кавказского узла», что завтра пройдет по проспекту Ленина в Нальчике, как обычно в этот день. Он не исключил, что к нему присоединятся его единомышленники. Разумеется, они предпримут все меры безопасности, оденут маски и будут соблюдать дистанцию, отметил Мурзаканов.

"Я за то, чтобы помнить историю, чтить память предков. Однако надо смотреть в будущее, развивать свою культуру, сохранять свой язык, воспитывать молодежь в духе уважения к "Адыгэ Хабзэ" (адыгская этика, - прим "Кавказского узла"). Наши усилия должны быть сосредоточены на будущем, а не на прошлом", - считает он.

Наиболее актуальной проблемой черкесского этноса является репатриация черкесов, считает доктор филологических наук, старший научный сотрудник Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований Мадина Хакуашева. "Вернувшиеся сирийские черкесы живут в стесненных условиях, помогают им в основном общественные организации, со стороны государства помощи нет. У проблемы репатриации, на мой взгляд, смутные перспективы", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. По словам председателя краснодарской организации "Адыгэ Хасэ" Аскера Сохта, к репатриантам из Сирии, которые получили право на российское гражданство, предъявляются чрезмерно строгие требования к знанию русского языка и литературы. В Кабардино-Балкарии для черкесских репатриантов из Сирии созданы курсы обучения русскому языку.

Второй проблемой, требующей решения, Хакушева назвала проблему культурной интеграции и создание единой методики изучения родного языка для всех черкесов. «Для нас идентифицирующим фактором также является «Адыгэ Хабзэ». Ее надо актуализировать, изучать», - отметила она.

По мнению Хакуашевой, также необходимо написать мировую историю черкесов, начиная с мамлюков. «История черкесов вплетена в историю многих государств. Нужны новые исторические исследования», - считает Хакуашева.

В связи с 257-летием с начала войны обращение к землякам 20 мая опубликовал на своей странице в Facebook сенатор от Кабардино-Балкарии Арсен Каноков. «В современном мире, когда новые вызовы, такие как сегодняшняя пандемия коронавирусной инфекции, показывают, как мы все на этой земле взаимозависимы, как хрупка жизнь на этой планете. Уверен, есть место честному, правдивому взгляду на историю», - написал он. Каноков призвал жителей республики в связи с ситуацией с коронавирусом воздержаться от массовых мероприятий. "Мы обязательно должны помянуть жертв войны, но лучше сделать это дома, в кругу семьи", - говорится в обращении.

В Карачаево-Черкесии два места, где установлены памятные знаки в честь погибших во время Кавказской войны черкесов, самый первый памятный камень установлен в ауле Али-Бердуковском, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель движения "Адыгэ Хасэ-Черкесский парламент" Карачаево-Черкесии Мухамед Черкесов. Кроме того, три года назад в Черкесске установили памятник жертвам Кавказской войны, отметил он. "Каждый год в этих местах к 12 часам собирались люди, ровно в 12 часов начиналась минута молчания, потом мероприятия продолжались. В этом году шествия и собрания отменены, в Карачаево-Черкессии карантин продлен до 25 мая, но люди небольшими группами все равно подойдут к памятникам к 12 часам", - рассказал Черкесов.

Он рассказал, что глава республики 21 мая возложит цветы к памятнику в Черкесске, в ауле Али-Бердуковском также местные власти и представители общественных организаций возложат цветы к памятному камню и разойдутся. "Думаю, что люди будут подходить по одному, чтобы возложить цветы. После минуты молчания в соцсетях черкесские активисты начнут флешмоб по опубликованию в черкесских группах информации о Кавказской войне. К нему присоединяться черкесы всего мира", - рассказал Черкесов.

Публикации в соцсетях появились задолго до памятного дня, отметил он. "Черкесы записывают на видео чтение стихов, сделаны множество открыток с датами начала и окончания войны, которые публикуются в соцсетях, там же размещаются кадры шествий прошлых лет, кинохроника. Мы должны помнить об этом дне, где бы мы ни были. Вспоминать можно и дома, если сложилась такая ситуация в мире. Сердцем и умом мы все равно вместе", - отметил Черкесов.

По его словам, в этот день черкесы говорят о проблемах, в числе которых сохранение родного языка. Черкесов указал на то, что в республике живут представители нескольких титульных наций: абазинов, нагайцев, карачаевцев, русских и черкесов. "В нашей республике существуют проблемы межнационального согласия, они остры именно для черкесов. Это касается кадровых и других вопросов. Хотя название республики отражает черкесскую тематику, но мы считаем себя ущемленными в правах", - заключил Черкесов.

День памяти и скорби в этом году проходит в условиях коронавирусной инфекции, которая затронула все страны проживания черкесов, поэтому траурные мероприятия проходят в дистанционной форме, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" председатель общественной организации "Адыгэ Хасэ" Краснодарского края Аскер Сохт.

Позиция черкесских организаций по всему мира едина, Федерация кавказских ассоциаций Турции (КАФФЕД) в своём обращении к по случаю Дня памяти и скорби заявила, что в очередной раз требует признания геноцида со всех стран мира, особенно России и стран, в которых проживают черкесы.

Председатель "Адыгэ Хасе" Адыгеи Рамазан Тлемешок рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в республике День памяти и скорби также проходит в онлайн режиме, никаких массовых мероприятий не будет. Черкесские активисты записали к Дню памяти и скорби исторические ролики, обращения и выступления, которые публикуют на своей странице в Facebook, свои обращения также записали представители других диаспор, казачества, пояснил он. "Мы сегодня (20 мая) провели онлайн совещание в виде конференции, которое организовала Международная черкесская ассоциация с участием черкесов Европы, Иордании, Сирии, Турции, всех национальных республик, Краснодарского и Ставропольского краев.

"Мы говорили о том, что главная мечта всех черкесов - быть единым народом, мы должны делать все для того, чтобы не было войн ни на национальной, ни на религиозной, ни на политической почве. Мы говорили о том, что мы должны воспитывать подрастающее поколение в своих традициях, быть терпимее к другим конфессиям, к другим национальностям", - рассказал Тлемешок. Он отметил, что речь шла и о проблемах черкесов, главная из которых - это изучение родного языка. В век глобализации, когда детям доступен интернет, их фактически перестала интересовать родная культура, родной язык, отметил Тлемешок.

"Очень мало наши дети разговаривают на родном языке, их воспитывает интернет. Мы разрабатываем программы на адыгейском языке, приложения, игры, мультики, чтобы заинтересовать детей, вернуть их к истокам", - пояснил Тлемешок.

К утру 20 мая в Кабардино-Балкарии общее число инфицированных коронавирусом достигло 1952, в Карачаево-Черкессии выявлено 689 случаев заражения. Краснодарский край остается лидером по общему числу заражений в ЮФО, там их 2883, в Адыгее – 525 зараженных. На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными о числе зараженных коронавирусом на юге России и Южном Кавказе. Информация о динамике распространения вируса, в том числе в СКФО, содержится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, размещены на архивной тематической странице "Кавказского узла" "Кавказская война: 150 лет".

Новости о распространении коронавируса на юге России и Южном Кавказе "Кавказским узлом" публикуются на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".