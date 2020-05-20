Наибольшее число новых случаев коронавируса в ЮФО пришлось на Ростовскую область

20 мая 2020, 18:34

Количество заражений COVID-19 в Южном федеральном округе выросло за сутки на 456, из них 139 зафиксированы в Ростовской области. Число смертей от коронавируса в ЮФО увеличилось на четыре.

Как писал "Кавказский узел", с начала пандемии по 19 мая в Южном федеральном округе умерли 93 пациента, число зараженных достигло 9465. Худшей по общему количеству заражений оставалась ситуация в Краснодарском крае, по числу случаев заражения на 100 тысяч населения - в Калмыкии. По суточному приросту заражений, числу активных больных и общему числу умерших лидировала Ростовская область.

На главной странице "Кавказского узла" не менее шести раз в сутки обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, говорится в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Четыре жителя ЮФО умерли от COVID-19 за сутки

Согласно данным правительственного сайта "Стопкоронавирус.рф", за минувшие сутки от коронавируса скончались два жителя Калмыкии, еще два пациента умерли от COVID-19 в Ростовской области.

Всего в Ростовской области было зафиксировано 33 смерти от коронавируса, в Краснодарском крае - 26, в Волгоградской области - 13, в Калмыкии - 10, в Адыгее – восемь, в Астраханской области – семь.

Ростовская область осталась лидером по приросту заражений в ЮФО

Вторые сутки подряд больше всего новых случаев COVID-19 в Ростовской области - 139. По суточному приросту заражений область остается шестой по России, тогда как другие регионы ЮФО и СКФО не попали и в десятку, следует из сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора России.

К 10.55 мск 20 мая в Краснодарском крае зафиксирован 91 новый случай заражения, в Волгоградской области - 84, в Астраханской области – 55. В Адыгее новых случаев 64, тогда как за предыдущие сутки было более чем вдвое меньше - 31. В Калмыкии 23 новых, а сутками ранее не было зарегистрировано ни одного. Всего в ЮФО за сутки зафиксировано 456 случаев заражения - на 81 больше, чем за предыдущие сутки.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, приведены в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу указаны в подборке "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина содержатся в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Кубань остается впереди по числу заражений коронавирусом в ЮФО

Лидером по общему числу заражений остается Краснодарский край, где их 2883. Немногим менее в Ростовской области - 2784. Эти регионы занимают седьмое и восьмое место по России соответственно, следует из таблицы на правительственном сайте "Стопкоронавирус". Отметим, что 19 мая Ростовская область была на девятом месте.

В Волгоградской области с начала пандемии подтвержден 1831 случай заражения, в Астраханской области – 1154, в Калмыкии – по-прежнему 744. Меньше всего их в Адыгее – 525. Таким образом, в ЮФО общее число случаев заражения достигло 9921.

По числу зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения худшая ситуация зафиксирована в Калмыкии, там этот показатель равен 274,4. На втором месте Астраханская область (114,74), почти такой же показатель в Адыгее (113,37). Ниже всего заболеваемость в Краснодарском крае, где 50,8 случая заражения на каждые 100 тысяч населения.

По данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО - Краснодарский край с 5,67 млн жителей. В Ростовской области живут 4,197 млн человек, в Волгоградской – 2,491 млн, в Астраханской – 1,005 млн. Численность населения Адыгеи – 463 тысячи, Калмыкии – 271 тысяча человек, указано на сайте ведомства.

В ЮФО переболели коронавирусом 4190 человек

Только в двух регионах ЮФО выздоровели более половины зараженных: в Краснодарском крае (1540 из 2883) и Адыгее (263 из 525). За все время в ЮФО выздоровели 4190 зараженных, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус".

По числу активных зараженных лидером остается Ростовская область, где их 1762. В Краснодарском крае болеют 1317 пациентов, в Волгоградской области - 1228, в Астраханской – 601, в Калмыкии – 472, в Адыгее - 254. Всего в ЮФО 5634 активных больных.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".