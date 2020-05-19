Ростовская область опередила другие регионы ЮФО по приросту заражений COVID-19

19 мая 2020, 17:54

134 из 375 новых случаев инфицирования коронавирусом в Южном федеральном округе пришлись на Ростовскую область, по этому показателю регион стал шестым в России.

Как информировал "Кавказский узел", с начала пандемии по 18 мая в Южном федеральном округе умерли 93 пациента, число зараженных составило 9090. По общему количеству заражений наихудшая ситуация в Краснодарском крае, по числу умерших - в Ростовской области.

На главной странице "Кавказского узла" раз в четыре часа обновляется карта с данными по числу зараженных на юге России и Южном Кавказе. О динамике распространения вируса, в том числе в ЮФО, сообщается в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Темпы распространения вируса в ЮФО ускорились

Больше всего новых случаев COVID-19 в Ростовской области - 134, тогда как сутки назад в том же регионе было 94 новых случая. По суточному приросту заражений Ростовская область стала шестой по России, тогда как другие регионы ЮФО не попали и в десятку.

В Краснодарском крае 93 новых случая заражения, в Волгоградской области - 86, в Астраханской области – 34, в Адыгее – 31. В Калмыкии не было зарегистрировано ни одного, следует из сегодняшней публикации на сайте Роспотребнадзора. Таким образом, всего в ЮФО за сутки зафиксировано 375 случаев заражения. В целом по федеральному округу темпы распространения вируса ускорились, поскольку сутками ранее новых случаев было на 33 меньше.

Советы специалистов о том, как избежать инфицирования, указаны в справке "Кавказского узла" "Врачи про коронавирус: что делать?", а номера телефонов для консультаций по коронавирусу – в материале "Коронавирус. Горячие линии". Данные о штрафах за нарушение карантина собраны в публикации "Кавказского узла" "Сколько стоит побег из карантина".

Кубань и Дон вошли в десятку по числу заражений COVID-19 в России

Лидером по общему числу инфицированных остается Краснодарский край, где их 2792. Немногим менее в Ростовской области - 2645. Эти регионы занимают седьмое и девятое место по России соответственно, сообщается на правительственном сайте "Стопкоронавирус".

В Волгоградской области с начала пандемии зафиксировано 1747 случаев заражения, в Астраханской области – 1099, в Калмыкии – по-прежнему 721. Меньше всего их в Адыгее – 461. Таким образом, в ЮФО общее число случаев заражения достигло 9465.

По числу зараженных коронавирусом на 100 тысяч населения худшая ситуация зафиксирована в Калмыкии, там этот показатель равен 265,92. На втором месте Астраханская область (105,27). Ниже всего заболеваемость в Краснодарском крае, где 49,19 зараженных на каждые 100 тысяч населения.

Согласно данным Росстата на 1 января, самый населенный регион ЮФО - Краснодарский край, где живут 5,67 млн человек. Население Ростовской области - 4,197 млн человек, Волгоградской области – 2,491 млн, Астраханской области – 1,005 млн, Адыгеи – 463 тысячи, а Калмыкии – 271 тысяча человек, сообщается на сайте ведомства.

Новых смертей за сутки не зафиксировано

Ранее в Ростовской области была зафиксирована 31 смерть от коронавируса, в Краснодарском крае - 26, в Волгоградской области - 13, в Калмыкии - девять, в Адыгее – восемь, в Астраханской области – семь.

В большинстве регионов ЮФО число болеющих коронавирусом превышает число выздоровевших, следует из данных на сайте "Стопкоронавирус". Иначе только в Адыгее, где выздоровели 249 из 461 зараженного. За все время в ЮФО выздоровели 3753 зараженных.

По числу активных зараженных лидером остается Ростовская область, где их 1740. В Краснодарском крае болеют 1405 пациентов, в Волгоградской области - 1215, в Астраханской – 1099, в Калмыкии – 721.

Новости о распространении коронавируса на юге России и в странах Южного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Коронавирус рвется на Кавказ".