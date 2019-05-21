Митинг памяти жертв Кавказской войны собрал в Нальчике 3000 человек

21 мая 2019, 17:31

Участники митинга в столице Кабардино-Балкарии возложили цветы к памятнику жертвам Кавказской войны. Живущие в России адыги должны помогать соотечественникам за рубежом, заявили они.

Как писал "Кавказский узел", сотрудники полиции сегодня освободили дороги в центре Нальчика для участников конного шествия, посвященного памяти жертв Кавказской войны. Вчера, 20 мая, более 300 человек приняли участие в памятной акции в столице Кабардино-Балкарии.

Кавказская война началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года. Эта война поставила адыгские народы на грань исчезновения. После Кавказской войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации требуют, чтобы власти России признали геноцид черкесов во время Кавказской войны.

В конном марше, который прошел сегодня в Нальчике, приняли участие, по данным руководителя шествия Аслана Кудаева, более 170 всадников. За конниками последовало массовое шествие черкесов в национальных костюмах с адыгскими флагами и транспарантами с надписями «Черкесия», «Адыгэ хакъу», передал корреспондент "Кавказского узла".

В 11.30 мск у памятника «Древо жизни» начался митинг, на который пришли, по данным организаторов, около 3000 человек. Митинг открыл министр культуры Мухадин Кумахов, который предоставил слово руководителю общественной организации "Международная Черкесская Ассоциация" Хаути Сохрокову.

Кавказская война стала одной из самых продолжительных и кровопролитных войн, напомнил собравшимся Хаути Сохроков. "Память об этой войне продолжает жить в сознании нашего народа", - сказал Сохроков. Он подчеркнул, что для адыгов война стала национальной катастрофой. "Масштаб этой трагедии непостижим: практически погибло или было изгнано со своей родной земли 9 из 10 адыгов. Сотни адыгских селений были стерты с лица земли, а изгнанные оказались разбросанными по всему миру. Если сейчас в Российской Федерации проживает всего около 700 тысяч адыгов, то в мире, в разных странах и континентах проживает свыше шести миллионов этнических адыгов, помнящих о трагедии своего народа", - сказал глава ассоциации черкесов.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. В России адыги проживают в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Краснодарском крае, Северной Осетии и на Ставрополье, говорится в справке "Адыги" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

Хаути Сохроков подчеркнул, что несмотря на пережитое, адыги не исчезли, а сумели сохранить язык и традиции. Но лишь в России есть адыгские республики, в которых черкесский язык является государственным, уточнил он.

"За последние годы на свою историческую родину вернулись свыше 3000 адыгов (черкесов) и трудятся на общее благо. Мы оказываем возможную помощь соотечественникам из Сирии. Зачислили студентов в наши университеты, провели больше мероприятий с участием зарубежных черкесов. Ежегодно мы устраиваем приезд детей соотечественников, проживающих за рубежом. Только в прошлом году приехало 120 детей из Турции, Иордании, Сирии", - сказал Сохроков.

Черкесы-беженцы начали приезжать на историческую родину, в том числе в Кабардино-Балкарию, в 2012 году, когда в Сирии началась активная фаза войны. По словам председателя краснодарской организации "Адыгэ Хасэ" Аскера Сохта, к репатриантам из Сирии, которые получили право на российское гражданство, предъявляются чрезмерно строгие требования к знанию русского языка и литературы. В Кабардино-Балкарии для черкесских репатриантов из Сирии созданы курсы обучения русскому языку.

Важной задачей назвал Сохроков укрепление связей с адыгами во всех странах. "Где бы ни жили адыги, на каком бы языке они ни говорили, они должны держаться вместе, знать и помнить, что их историческая родина находится в России", - подчеркнул выступающий.

Участники митинга совершили поминальную молитву, а потом возложили цветы к памятнику «Древо жизни».

Адыгские народы "очень сильно пострадали" в Кавказской войне, но к этому следует подходить как к любому историческому событию, считает историк, краевед и издатель Виктор Котляров. "Прошлое есть прошлое. Из него надо извлекать уроки, но не переносить его на настоящее, на сегодняшнюю действительность. А действительность – непростая. И если мы будем вносить в нее еще и межнациональные распри, то никакого будущего у нашей страны не будет", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" историк.

Пришедшие на митинг нальчане озвучили корреспонденту "Кавказского узла" разные мнения о мотивах участия в акции. Мероприятия в День памяти консолидируют адыгов и способствуют возрождению традиций, убежден пенсионер Мухамед Шетов. "Я думаю, что события Кавказской войны молодежь воспринимает адекватно, никакой радикализации не происходит", - сказал он.

Жительница Нальчика Хайшат сказала, что в трагической Кавказской войне народ "выжил, выстоял и возродился", а значит, в этот день есть и повод для торжества.

Если бы Россия признала геноцид адыгов, то последствия этой войны быстрее забылись бы, предположил местный житель Юрий Кагермазов.

Длительные конные переходы, которые проводятся в память о жертвах Кавказской войны и в другие памятные даты, привлекают молодежь, поскольку обеспечивают передачу культурной традиции от одного поколения другому, выполняют функции консолидации людей разных возрастов, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом размещаются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, размещены на архивной тематической странице "Кавказского узла" "Кавказская война: 150 лет".