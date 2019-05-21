Участники конного марша прошли по центру Нальчика

21 мая 2019, 11:05

Сотрудники полиции перекрыли сегодня центр Нальчика, освободив дороги для участников конного шествия, посвященного памяти жертв Кавказской войны.

Как писал "Кавказский узел", вчера, 20 мая, более 300 человек приняли участие в акции памяти жертв Кавказской войны в Нальчике. В рамках памятных мероприятий на сегодня в городе было намечено конное шествие по проспекту Ленина, а затем возложение цветов к памятнику "Древо жизни".

Кавказская война началась в 1763 году и закончилась 21 мая 1864 года. Эта война поставила адыгские народы на грань полного исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Черкесские организации настаивают на том, что власти России должны принять решение о признании геноцида черкесов во время Кавказской войны.

Конное шествие, посвященное памяти жертв Кавказской войны, началось в Нальчике в 10.00 мск после траурного шествия с участием молодежи. Участники конного шествия прошли от площади перед ипподромом по Баксанскому шоссе, затем по улице Осетинской и по проспекту Ленина до улицы Лермонтова, к памятнику "Древо жизни".

К 09.30 мск количество всадников еще было неизвестно. "Мы не знаем, сколько человек соберется", - сказал корреспонденту "Кавказского узла" один из организаторов мероприятия Мартин Качесоко, пояснив, что памятные мероприятия не предполагают заранее установленное количество участников.

Улицы во время конного шествия были перекрыты для автотранспорта. Безопасность мероприятия обеспечивали сотрудники полиции, передал корреспондент "Кавказского узла".

Конные переходы "Хасэ всадников", которые проводятся в память о жертвах Кавказской войны и в другие памятные даты, привлекают молодежь, говорится в материале старшего научного сотрудника Центра цивилизационных и региональных исследований РАН Наимы Нефляшевой ""Конь и всадник". Мужские союзы против радикализации", подготовленном для "Кавказского узла".

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос". В разделе "Справочник" также опубликована статья "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". Материалы о событиях, связанных со 150-й годовщиной окончания Кавказской войны, которая отмечалась в 2014 году, опубликованы "Кавказским узлом" на архивной тематической странице "Кавказская война: 150 лет".

