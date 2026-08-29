Парапланерист погиб в горном ущелье в Кабардино-Балкарии

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Спасатели провели операцию по эвакуации тела парапланериста из Свердловской области, погибшего во время полета в горном ущелье на территории Черекского района.

Как писал "Кавказский узел", в апреле 2025 года в Чегемском ущелье погиб, разбившись о скалы, парапланерист из Перми, который состоял в незарегистрированной группе.

На склоне в Черекском ущелье виден застрявший парашют на дереве, сообщил "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС Кабардино-Балкарии.

Прибывшие на место спасатели установили, что 69-летний парапланерист из Свердловской области получил смертельные травмы. Спасатели передали тело погибшего следственно-оперативной группе правоохранительных органов.

К работам по поиску и эвакуации привлекались 16 сотрудников Кабардино-Балкарской противопожарно-спасательной службы.

"Кавказский узел" также писал, что 25 апреля парапланерист во время жесткой посадки в Чегемском районе получил травмы ноги и руки, а в начале сентября 2025 года Белорусский парапланерист получил травму ноги в результате жесткой посадки в верховьях Чегемского ущелья и попросил о помощи спасателей.