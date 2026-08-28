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21:18, 28 августа 2026

Первые жилищные сертификаты выданы владельцам разрушенных паводком домов в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

68 жилищных сертификатов получили жители Хасавюртовского и Дербентского районов, чье жилье было утеряно или подлежит капремонту из-за последствий ЧС. 85 тысячам граждан назначены выплаты в размере более 3,26 миллиарда рублей, что составляет чуть более 31% от общего числа заявителей.

Как писал "Кавказский узел", по данным МЧС на 22 мая, в Дагестане от пострадавших поступило 274 тысячи заявлений. К 15 августа  выплаты получили 82 тысяч пострадавших от паводков в Дагестане, на это направлены 3 миллиарда рублей, отчиталось правительство республики.

"Кавказский узел" подготовил подробную памятку, которая поможет разобраться, кому положены выплаты, какие суммы предусмотрены, какие документы нужны и как действовать, если часть бумаг отсутствует. 

Первые 68 жилищных сертификатов буквально на днях получили жители Хасавюртовского и Дербентского районов, в целом принято 3367 заявлений, среди которых 1868 - на капитальный ремонт поврежденного жилья, 1499 - на строительство взамен утраченного, сообщил Председатель Правительства Дагестана Магомед Рамазанов в ходе заседания Правительственной комиссии по ликвидации последствий ЧС.

Также Председатель Правительства региона заявил, что к началу учебного года восстановили 119 объектов образования, пострадавших в Дагестане в результате ЧС.

"Они готовы принять детей 1 сентября. К 30 августа планируем завершить работы в двух школах, построенных из быстровозводимых модульных конструкций. Еще 5 объектов модульного типа находятся на стадии строительства: три школы, детский сад и здание пищеблока. На время проведения работ приняли все необходимые меры, чтобы дети продолжили обучение", - добавил Рамазанов.

Единовременные выплаты назначены 85 тысячам граждан на сумму более 3,26 млрд рублей. Это 31,02% от общего числа заявителей, подсчитал "Кавказский узел".

По его словам, до конца года планируется завершить восстановление двух домов культуры в сёлах Адильотар и Тагиркент. Финансирование получено из федерального бюджета в размере 54 млн рублей и доведено до муниципальных образований.

"Кавказский узел" также писал, что пострадавшие от весеннего паводка жители Хасавюртовского района рассказали, что им пришлось добиваться выплат через прокуратуру, проходить повторные обследования домов и обращаться к независимым экспертам. Чиновники не объясняли причины отказов и отменяли ранее принятые решения о необходимости капитального ремонта, пожаловались сельчане.

Паводки, вызванные ливневыми дождями, начались на Северном Кавказе в конце марта и стали одними из самых разрушительных за последние годы. Больше всего от стихии пострадали Дагестан и Чечня, говорится в справке "Кавказского узла" "Весеннее наводнение на Северном Кавказе-2026". Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: Кавказский узел

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