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12:02, 28 августа 2026

Похищение ребенка в Дагестане для давления на мать продолжило тренд насилия в отношении женщин на Кавказе

Фото: СУ СК России по Республике Дагестан

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

59-летний житель Дагестана похитил пятилетнюю дочь своей знакомой для оказания на женщину психологического давления, а при задержании угрожал убить ребенка. Жители Дагестана, комментируя этот инцидент в соцсети, осудили попытку мести матери через ребенка и потребовали наказать виновного.

Житель Хивского района удерживал девочку в лесу и угрожал ее убить

По версии следствия, 25 августа 59-летний житель Хивского района, чтобы оказать давление на 44-летнюю местную жительницу похитил ее малолетнюю дочь. При попытке задержания мужчина угрожал убить девочку и ранил ножом двух полицейских.

Уголовное дело возбуждено по статьям о покушении на убийство малолетнего, похищении ребенка при отягчающих обстоятельствах и применении опасного насилия в отношении представителей власти, сказано в сообщении, опубликованном 27 августа на сайте прокуратуры Дагестана.

Подозреваемый вывез девочку на автомобиле в лес на окраине села Цмур Сулейман-Стальского района и удерживал ее там всю ночь. На следующий день полицейские обнаружили их. Мужчина угрожал убить ребенка, а после освобождения девочки ранил ножом двух сотрудников полиции, передала 27 августа на своем сайте РГВК "Дагестан".

Жизни и здоровью девочки ничего не угрожает. Председатель Следкома Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования дела, сообщил 27 августа "Коммерсант".

Телеграм-канал "112" связал похищение девочки с отказом её матери ответить на ухаживания подозреваемого. По данным канала, мужчина был другом отца ребенка, а когда тот уехал на заработки, начал ухаживать за его 44-летней женой. Получив отказ, он решил отомстить женщине, похитив

Пользователи соцсети осудили насилие над ребенком

Один из сотрудников уголовного розыска снял на видео момент, когда житель Дагестана угрожал ребенку ножом. Ролик 27 августа опубликовал Instagram*-паблик golos.dagestana.

На кадрах подозреваемый показан сидящим за рулем остановленного автомобиля с плачущей девочкой на коленях. Он направил на ребенка нож, а девочка плачет и пытается отвести его руку. После требования опустить нож он переместил руку с ножом к животу ребенка, девочка стала кричать от страха, она по-прежнему пытается отвести от себя руку подозреваемого с ножом. "Опусти нож, я не шучу! Я старший опер уголовного розыска", – сказал автор ролика.

Этот пост в Instagram*-паблике golos.dagestana, на который подписаны около 1,1 млн пользователей, на 12.00 мск 28 августа набрал 3150 отметок "Нравится" и 1406 комментариев.

Многие пользователи выразили опасение, что пережитое может надолго травмировать девочку. "Травма на всю жизнь, девочка возненавидит мужской пол", – написала evellinaofficial.

"Ужас, очень жаль ребенка. Если мать видит это сообщение, напишите мне в личку. После подобной ситуации вашему ребенку нужна психологическая помощь. А нужна она для того, чтобы эта травматическая ситуация не оставила у ребенка сильный отпечаток", – отметил absalamov_adam_psy.

"Бедненькая, слезы наворачиваются от увиденного, волосы дыбом. Какой стресс и шок для ребенка", – сказано в комментарии tkani_mshat.

Часть комментаторов раскритиковала жителей Кавказа за насилие в отношении женщин. "Что, мужики, где ваши комментарии? Ребенок спровоцировал, наверное, что-то не так сделал? Мама виновата, что не разглядела [яркоэкспрессивное выражение]?" – написал пользователь laylaamar.ru.

Другие пользователи осудили попытку жителя Дагестана отомстить женщине через ребенка. "Бедный ребенок. Теперь лечить ее детскую психику. А ребенок тут при чем, беззащитное создание?" – задалась вопросом latifa.xal.

"Отомстить женщине – захватить ребенка! Так опозорить себя, семью, республику! Вообще..." – отметила zubairova_73.

Комментаторы потребовали наказать жителя Дагестана. "Пожизненное заключение таким [яркоэкспрессивное выражение]. Какой бедный ребенок! Из-за отношений взрослых дети страдают", – указала naidada9.

Инцидент в Дагестане вписался в тренд насилия в отношении женщин на Кавказе

Напомним, на Кавказе за последнее время произошел ряд резонансных случаев насилия в отношении женщин. Так, 18 июля в отеле Agarani Estate в Телави житель Грузии Георгий Чигладзе ударил в лицо туристку. Женщина была госпитализирована, а Чигладзе задержан. Версии о причинах конфликта разошлись: полиция Грузии заявила, что нападению предшествовали оскорбления участников свадьбы и обливание водой музыкальной аппаратуры, тогда как подруга пострадавшей связала конфликт с русской речью.

11 июля в Батуми был задержан обвиняемый в убийстве 20-летней жительницы Азербайджана Фатимы Керимовой. Тело девушки было найдено 26 июня в съемной квартире в Тбилиси. В убийстве обвинили ее двоюродного брата Эмина Алиева. По версии правозащитников, родственники Керимовой сочли ее переезд с молодым человеком в Грузию позором для семьи, а Алиев приехал к ней, чтобы совершить так называемое "убийство чести".

4 февраля 2026 года стало известно, что в Дагестане сожитель убил 35-летнюю мать четверых детей из села Красный Восход. По данным МВД, убийство произошло на почве ревности. Источники рассказали, что мужчина регулярно избивал женщину и обвинял ее в изменах.

На Северном Кавказе проблема насилия в отношении женщин остается актуальной уже длительное время. Так, ранее широкий резонанс вызвала история смерти Мадины Умаевой из Гудермеса. Умаева умерла 12 июня 2020 года в доме своего супруга и была похоронена ночью. Муж Мадины утверждал, что она погибла, упав с лестницы во время эпилептического припадка.

По словам родственников Умаевой, между нею и ее супругом часто происходили ссоры. Тело Умаевой эксгумировали 20 июня 2020 года, через три дня в дело вмешался Рамзан Кадыров. Он заявил, что у родных Умаевой нет подтверждений, что в ее смерти виновен супруг. После этого мать Умаевой принесла извинения за слова о насильственной смерти дочери.

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Автор: "Кавказский узел"

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