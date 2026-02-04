Силовики сообщили о втором за неделю убийстве многодетной матери в Дагестане

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мать четверых детей из села Красный Восход убита сожителем на почве ревности, подозреваемый задержан, сообщило МВД. По данным источников, задержанный мулла регулярно избивал женщину. Неделей ранее стало известно о задержании подозреваемого в убийстве матери троих детей Мальвины Магомедовой.

Как писал "Кавказский узел", 29 января полицейские обнаружили расчлененное и обгоревшее тело 36-летней матери троих детей Мальвины Магомедовой, по подозрению в убийстве в розыск был объявлен житель Дербента Ражидин Яралиев. По версии источников, поводом для ссоры и убийства стала продажа машины. Также сообщалось, что Яралиев был неоднократно судим, а с Магомедовой они заключили никях (брак по традициям ислама, - прим. "Кавказского узла"). В тот же день МВД Дагестана задержало его. Он признался в убийстве и был арестован на два месяца.

Полицейскими Дагестана задержан подозреваемый в убийстве жительницы Кизлярского района. 14 декабря 2025 года в селе Красный Восход, 31-летний уроженец Казбековского района, задушил свою 35-летнюю сожительницу (вторую жену). Подозреваемый и погибшая состояли в религиозном браке, юридически брак зарегистрирован не был. В указанный день, примерно в 00:30, между ними, по причине ревности мужчины к женщине, произошел скандал, в ходе которого мужчина задушил женщину, Удостоверившись в том, что все произошло без свидетелей, он погрузил тело в машину, вывез в Тарумовский район и похоронил на сельской окраине.сообщила сегодня глава пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева.

Родственники женщины не стали искать ее, так как она и раньше неоднократно уезжала, никого не уведомляя, и заявили о безвестном исчезновении женщины лишь спустя 2 недели. У погибшей осталось четверо детей, младшему из которых (их общему ребёнку), 7 месяцев Полицейские задержали подозреваемого в Махачкале, расследуется дело об убийстве, говорится в сообщении.

По данным источников, задержанный - мулла. По сообщениям знакомых, он постоянно необоснованно обвинял супругу в изменах. Ревновал настолько, что это регулярно заканчивалось избиениями, пишет Mash Gor.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Ингушетии и Чечне угроза для женщин чаще исходит от самой семьи, а в Дагестане намного чаще происходят убийства женщин посторонними, много случаев убийств в ходе ссор и во время хищения имущества.