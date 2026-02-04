Удаление эротических сцен из фильма в кинотеатрах Махачкалы озадачило аналитиков

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Демонстрация фильма "Горничная" в кинотеатрах Махачкалы с вырезанными эротическими сценами вызвало недоумение аналитиков, они предложили религиозным людям не ходить на такие показы. Уже были случаи критики культурных мероприятий, однако такая борьба за нравственность довольно поверхностна.

Как писал "Кавказский узел", в конце января стало известно, что фильмы "Горничная" в кинотеатрах Махачкалы демонстрируется в сокращенном виде - из киноленты удалены эротические сцены, а зрителям в это время показывают черный экран.

Пользователи дагестанских телеграм-каналов раскритиковали цензурирование фильмы "Горничная" в кинотеатрах.

«Пусть сидят дома, зачем идти на такой фильм и жаловаться», - написала в Telegram-канале «Тут Дагестан», насчитывающем 125 565 подписчиков, Гуля Барбер. «Зачем религиозные люди ходят на фильмы 18+», - добавила Saniyat.

«Кинотеатр - это общественное пространство, а не религиозное. Есть возрастные рейтинги и законы, а веру каждый соблюдает сам. Не нравится контент - можно не идти или выбрать другой фильм», - считает Джамик.

В ответ на этот пост неизвестный пользователь написал: «Владелец зала должен понимать, он находится в мусульманской республике, и что обществу это не понравиться, и репутацию может испортить».

Побоялись, что в кинотеатрах могли быть провокации от «блюстителей морали» в отношении тех, кто пришел на сеанс

Жительница Махачкалы Мария рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что собиралась пойти на премьеру фильма вместе с однокурсницами. «Он анонсирован как «психологический триллер». После скандала, связанного с запретом якобы эротических сцен, мы передумали. Но не по каким-то этическим соображениям. Побоялись, что в кинотеатрах могли быть провокации от «блюстителей морали» в отношении тех, кто пришел на сеанс. Мы из интеллигентных семей, нам такие неприятности не нужны», - говорит девушка.

По данным «Яндекс-афиши», фильм «Горничная» демонстрируется в четырех кинотеатрах Махачкалы и Каспийска.

В кинотеатре «Москва» Каспийска корреспонденту «Кавказского узла» сообщили, что фильм «демонстрируется в полном формате». В махачкалинском кинотеатре «Синема-холл» также сообщили, что фильм идет «без сокращений», а на вечерний сеанс осталось всего несколько билетов. Другие кинотеатры, указанные в «Яндекс-афише», оказались недоступны для комментариев.

Изменение содержание фильмы после выдачи прокатного удостоверения является нарушением

Удаление эротических сцен из фильма с категорией 18+ является неправомерным с точки зрения федерального законодательства, прокомментировал ситуацию 3 февраля корреспонденту "Кавказского узла" юрист Магомед Расулов.

Любое изменение содержания фильма после выдачи прокатного удостоверения является нарушением

«Фильм прошел государственную процедуру прокатного удостоверения. Это означает, что Министерство культуры РФ провело экспертизу, присвоило возрастную категорию 18+, и разрешило фильм к показу на всей территории страны в том виде, в котором он был представлен. Любое изменение содержания фильма после выдачи прокатного удостоверения является нарушением. В этом случае может быть наложен запрет на публичную демонстрацию фильма, в который внесены изменения», - рассказал он.

Расулов отметил, что возрастная категория 18+ уже является предупреждением и ограничением, это означает, что фильм предназначен только для взрослой аудитории, которая вправе самостоятельно решать, смотреть ли его. Удаление сцен по инициативе кинотеатра или местных властей является формой цензуры, не предусмотренной законом. Прямая ответственность в данном случае лежит на кинотеатре, который нарушил условия прокатного удостоверения, а контролирующим органом является Минкульт РФ. «Однако в Дагестане и других мусульманских регионах сильно общественное давление. Кинотеатры, опасаясь скандала и давления со стороны религиозных структур, вынуждены идти на нарушение федерального закона, чтобы избежать проблем на местах. Это создает правовой вакуум, где федеральные нормы игнорируются под давлением локальных традиций», - считает Расулов.

В российском законодательстве нет детального юридического определения «эротической сцены». Соответствующие критерии указываются в отдельных приказах и инструкциях Минкультуры РФ, рассказала корреспонденту «Кавказского узла» искусствовед Наталья.

Маркировка 18+ присваивается экспертным путем, и наличие откровенных сексуальных сцен - главный, но не единственный критерий

Она пояснила, что, согласно данным критериям, к категории 18+ относится продукция, которая изображает половой акт и/или другие действия сексуального характера, содержит сцены, пропагандирующие или оправдывающие насилие, порнографию, потребление наркотиков. «Просто поцелуи, намеки на сексуальные отношения, откровенные наряды не являются автоматическим основанием для категории 18+. Решение принимается экспертами Минкульта на основе совокупности факторов: длительности сцены, степени откровенности, художественной задачи. Понятие "эротической сцены" определяется не законом, а ведомственными критериями Минкульта, где ключевым является факт детализированности показа полового акта. Маркировка 18+ присваивается экспертным путем, и наличие откровенных сексуальных сцен - главный, но не единственный критерий», - говорит искусствовед.

Она добавила, что любая региональная цензура является противозаконной, но существует на практике из-за социокультурных особенностей и слабого контроля за федеральным законодательством на местах в подобной сфере.

В исламе нет единого, прямого и категоричного запрета на кинематограф. Мусульманские правоведы рассматривают его как инструмент, который может быть использован как для добра, так и для зла, конкретное отношение формируется, исходя из содержания фильма, рассказал корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник одной из махачкалинских мечетей Мухаммад.

«В исламском праве существуют «макрух» - действия, которые являются порицаемыми, нежелательными или предосудительными, или категорически запрещёнными – «харам». К ним относится просмотр фильмов, которые пропагандируют разврат, прелюбодеяние, гомосексуальные отношения (ЛГБТ-движение признано экстремистской организацией - прим. "Кавказского узла"), показывают наготу и половые акты, поощряют насилие, жестокость, несправедливость», - рассказал священнослужитель.

Что касается просмотров подобных фильмов супругами, то теоретически нет такого запрета

Он добавил, что смотреть на «аврат» - сокровенные части тела постороннего человека строго запрещено, таким образом, просмотр кадров, где демонстрируется "аврат" посторонних мужчин и женщин, является запретным действием. «Что касается просмотров подобных фильмов супругами, то теоретически нет такого запрета. Но совместный просмотр откровенных сцен может рассматриваться как подражание неверному или развратному образу жизни. Есть точка зрения консервативных богословов, что это абсолютно недопустимо. Более умеренные могут допускать просмотр вместе фильмов, где есть намеки на отношения, но не откровенные сцены, если это не противоречит взаимному чувству стыдливости супругов», - считает Мухаммад.

В Дагестане и ранее имели место попытки цензурирования культурных мероприятий

Журналистка и правозащитница Светлана Анохина напомнила корреспонденту "Кавказского узла", что подобные попытки цензуры уже были.

«Возможно, это инициатива владельцев кинотеатра. Скорее всего, так оно и есть. Ну, в общем, подобные попытки уже делались. Мы помним скандал по поводу театральных постановок, где были сняты на телефон какие-то отдельные сцены соблазнения, по-моему, и пошла информация, что там прямо на сцене были очень откровенные какие-то действия, скажем так, чуть ли не совокупление. И, разумеется, поднялся шум. Были написаны какие-то очередные письма общественными деятелями, которые за нравственность и мораль. Ничего удивительного, что сейчас тоже самое проделывается в кинотеатрах. Но, насколько я знаю, все-таки решено было как-то эту практику изменить и делать два зала для мужчин и женщин. Я не совсем понимаю смысл. Но мне нравится, меня радует, что кто-то возмутился вырезанием сцен. Если написано 18+, это значит, с детьми туда нельзя. И человек, который туда идет, должен прекрасно осознавать, что ему покажут», - рассказала она.

В ноябре 2018 года в Аварском театре в Махачкале был сорван аниме-фестиваль AniDag . По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы. В сентябре 2019 года администратор Instagram-сообщества "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля в Махачкале. Спектакль "Охота на мужчин" состоялся 23 февраля 2019 года в махачкалинском Доме дружбы, после чего в Instagram были опубликованы фрагменты видеозаписи сцены из спектакля, в которой показаны полуодетые актеры. Сцена вызвала резонанс в обществе, продюсер спектакля и актер Иван Жидков рассказал, что в соцсетях актерам театральной группы поступают угрозы. Совет старейшин Дагестана выразил обеспокоенность агрессивной реакцией на постановку и призвал к терпимости. В мае 2021 года показ свадебных нарядов в Махачкале, на котором демонстрировались открытые модели платьев, повлек призывы запрещать мероприятия, не соответствующие принятым в регионе нравственным нормам, а ученики одной из махачкалинских школ, исполнившие шуточный танец в балетных пачках на капустнике, подверглись резкой критике.

«Устраивать взрослым людям насильственную цензуру при просмотре художественного фильма - это как-то совсем глупо. Очень отдаёт Советским союзом в его худших проявлениях», - сказала Анохина.

Президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова предполагает, что рекомендовать вырезать сцены могли чиновники, но при этом она отметила, что самом обществе растут исламские настроения.

Тема немного сложная, она демонстрирует растущую исламизацию общества, которое старается распространить свое видение на всех

«Тема немного сложная, она демонстрирует растущую исламизацию общества, которое старается распространить свое видение на всех. Это при том, что, как всегда, меры в борьбе за нравственность самые поверхностные. Возможно, это какой-то орган дал указание. Но, так как многие чиновники вышли из ДУМ, то сложно найти истоки. Если они сами не сделают заявление. Это вопрос к министерству культуры или отделу по религии. Но, так как они официально считаются светскими и государственными учреждениями, вряд ли они заговорят», - считает она.

По её словам, это не первый случай влияния на контент фильмов, спектаклей и концертов в Дагестане со стороны блюстителей морали. "Смотреть фильм идут те, кому интересен контент. В основном в театры, и даже зачастую в кино идет светская часть населения. По сути, право зрителей, оплативших билеты, смотреть полную версию выбранного фильма. Но мы все помним, какие атаки велись на некоторые выступления и спектакли. Сейчас стало много тех, кто культурные площадки обходит стороной. С другой стороны, здесь есть сцены, которые в кинотеатрах стесняются смотреть. Я наблюдала реакцию, когда девушкам неловко было на спектакле в Москве. Но, возможно, было неудобно, потому что рядом были люди из общины? Вопрос, конечно, этический. Но он больше похож на информационный шум», - резюмировала Сиражудинова.