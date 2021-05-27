Скандал вокруг школьного балета в Махачкале указал на трансформации общественного восприятия

27 мая 2021, 00:59

Шуточный танец юношей в балетных пачках в махачкалинском лицее не имел никакого дурного подтекста, заявила сотрудница учебного заведения. Подобные номера и раньше показывались в школах, но ввиду повышенного внимания к ЛГБТ-сообществу начали восприниматься извращенно, считает психолог Сергей Чепашвили. Нападки на представителей искусства и театральные постановки вызваны стремлением отдельных людей привлечь к себе внимание, уверена журналистка Светлана Анохина.

Как писал "Кавказский узел", член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и часть пользователей соцсетей резко раскритиковали шуточный танцевальный номер в балетных пачках, исполненный учениками одной из махачкалинских школ. Их оппоненты сочли недопустимым навязывание норм поведения, основанных на религии и традициях.

На видео, опубликованном 24 мая в YouTube-канале политолога Руслана Курбанова, на сцене танцуют шесть юношей, одетых балеринами. Еще один юноша в белой пачке танцует в паре с человеком в штанах. На переднем плане видны зрители, они смеются. Исполнив номер, юноши удаляются за кулисы. Затем следуют кадры еще одного номера - юноши в красных юбках танцуют "Канкан". "Это был просто невероятный четырехчасовой концерт, на который можно было продавать билеты", - указано в титрах на видео. "Кавказский узел" не публикует видео в силу закона о защите данных несовершеннолетних.

Министерство образования и науки Дагестана не отреагировало на постановку балета учениками махачкалинского лицея, вызвавшего резонанс, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» в ведомстве. Реакция на данное событие должна быть от управления образования города, предположили в министерстве.

Реакция по поводу постановки была, сказал корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления образования Махачкалы Вадим Дибияев, не уточнив подробности. В пресс-службе управления образования города корреспонденту "Кавказского узла" не смогли оперативно прокомментировать ситуацию.

Никакого дурного умысла у школьников, сыгравших балет, а также у постановщика танца не было, заверила корреспондента «Кавказского узла» сотрудница махачкалинского лицея. «Все, кто находился в зале, поняли, что это был юмор. Дети просто устроили мюзикл. Это хорошие ученики, морально устойчивые, отличники, активисты. Они постоянно учувствуют в конкурсах, среди которых «Шаг в будущее», «Творчество и юность», в олимпиадах. Они получали призовые места. И мы все в шоке, что сейчас им досталось за этот танец», - сказала педагог.

По ее словам, зрителями были родители выпускников и учителя. «В зале все воспринимали нормально. Родители смеялись, рукоплескали всем, было очень интересно. Никто не подозревал, что это вызовет такой резонанс. Были и юмористические сценки, связные со школьной жизнью, и юмор в отношении учителей. Все проходило в теплой душевной обстановке", - отметила сотрудница лицея.

Сам номер готовился «в тайне, до выступления они не афишировали его и никому не рассказывали о номере», пояснила учитель. «Никакого криминала, аморальности в показанном детьми не было. Просто кто-то не так понял, а пострадала от этого школа, педагоги, дети, которые душу вкладывали в это мероприятие», - сказала она.

Впредь коллектив решил быть «предельно внимателен к каждому номеру выступлений», отметила педагог. Занятия у 11-х классов в настоящее время не проводятся, выпускники готовятся к экзаменам, пояснила учитель. По ее словам, участников постановки поддерживают одноклассники и выпускники прошлых лет. «Все понимают, что это выступление было развлекательное [...] сейчас важно, защитить детей», - считает работница лицея.

"Муфтият республики решил выяснить детали этого инцидента, который произошёл в одном из лицеев Махачкалы. С этой целью руководство школы и родителей посетил помощник Муфтия Идрис Асадулаев и руководитель отдела просвещения г. Махачкалы Али Султанов. Они обсудили ситуацию и попытались найти оптимальный выход из неё", - сообщил 25 мая на своей странице в Instagram муфтият Дагестана.

В сообщении отмечается, что руководство школы обещало впредь при проведении культурно-массовых мероприятий с участием школьников учитывать все подобные нюансы.

"Директору лицея не стоило ни перед кем оправдываться ссылаясь на ошибки учителей. Не нужно было пускать в стены учебного заведения проповедников на объяснительную беседу с родителями, это не медресе, а муниципальное бюджетное учреждение, никоим образом не касающееся Духовного управления мусульман и Российской православной церкви, это светское образовательное учреждение и если классные руководители и кураторы как и школьники посчитали нужным повеселить себя и своих родителей подобной сценкой, это их личное дело", - написал депутат общественного совета Молодёжного парламента при Народном собрании Дагестана Хаджимурат Абакаров на своей странице в Facebook.

В отношении тех, кто угрожал школьникам расправой, необходимо провести проверку, считает он. Абакаров призвал власти Дагестана и Махачкалы остановить травлю детей, а Роскомнадзор - заблокировать ресурсы, площадки на которых производится травля.

Психолог и журналист объяснили негативную реакцию на выступление в пачках в лицее

Подобные шутливые номера ставились еще в 70-х годах прошлого века, но сейчас они воспринимаются извращенно, считает доцент кафедры общей и социальной психологии Дагестанского госуниверситета, психолог Сергей Чепашвили.

«Танец этот шутливый, он был известен еще в моем детстве [...] Всегда смешно, когда мужчины изображают женщин. На этом основаны многие комедийные фильмы, как американские, так и советские. Времена меняются и все воспринимается в другой форме", - сказал психолог корреспонденту "Кавказского узла".

Повышенный интерес к ЛГБТ-сообществу в информационном пространстве приводит к тому, что люди начинают иначе воспринимать шутливые номера, люди на многие вещи начинают смотреть с этой точки зрения, отметил он.

Это, по его мнению, недопустимо. «Все зависит, под каким углом это все рассматривать [...] Обыгрывание комедийного образа - это совсем другое. не стоит принимать шутливый номер как извращение», - отметил Чипашвили.

К каким-либо серьезным последствиям для школьников это не приведет, полагает он. "Не думаю, что это приведет к реальной травле. По большому счету, люди поймали хайп, как говорит современная молодежь. Но хайпанули там, где нет повода для этого. Никто скоро не будет помнить об этом случае», - сказал психолог.

Распространение телефонов с видеокамерами и установка камер видеонаблюдения по городу стирают границы личной жизни, она становится публичной, отметил он. ««Сами люди все постоянно стремятся выложить все в сеть, на обозрение всего мира. А в сети есть разные люди. Какие-то моменты вырезаются из контекста», - пояснил Чипашвили.

Негативную реакцию на постановку учеников в махачкалинском лицее можно рассматривать в одной плоскости со срывом концерта готической музыки, анимэ-фестиваля, резонанса от театральной постановки и со всем, что имеет отношение к культуре, считает журналистка Светлана Анохина.

В ноябре 2018 года в Аварском театре в Махачкале был сорван аниме-фестиваль AniDag . По словам журналистки Светланы Анохиной, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По информации активиста Марата Исмаилова, во время конфликта как минимум одна участница фестиваля получила травмы. В сентябре 2019 года администратор Instagram-сообщества "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля в Махачкале. Подробности об этом можно прочитать в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана". Спектакль "Охота на мужчин" состоялся 23 февраля 2019 года в махачкалинском Доме дружбы, после чего в Instagram были опубликованы фрагменты видеозаписи сцены из спектакля, в которой показаны полуодетые актеры. Сцена вызвала резонанс в обществе, продюсер спектакля и актер Иван Жидков рассказал, что в соцсетях актерам театральной группы поступают угрозы. Совет старейшин Дагестана выразил обеспокоенность агрессивной реакцией на постановку и призвал к терпимости. О том, как Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить людей от нетрадиционных для дагестанского общества культурных явлений и событий, говорится в справке "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

«[Постановку балетного номера в мужском исполнении] я смотрела много раз, еще в школе, детском лагере, на капустниках. Почему-то он считается смешным, но мне никогда не было смешно. Мне не нравится, когда высмеивают женщин. В то же время я прекрасно понимаю, что это смешно многим, потому что ситуация вывернута наизнанку. Никто не путает мальчика с девочкой", - рассказала она.

По словам журналистки, многие не понимают, что есть условное, театральное, игровое, маскарадное пространство. "Ими все воспринимается прямо и буквально", - сказала Анохина.

В дагестанской этнографии описано много примеров карнавальности, когда мужчины переодевались в разные образы, в том числе и женские, отметила журналистка. «У мужчин было больше прав, свобод, поэтому они играли все роли, в том числе и женские. К примеру, кубачинская традиция шахских игр – ритуализированная история, рассказываемая в театральной плоскости о похищении шахской жены и жен его приближенных. Это все описывал Шиллинг. И жену шаха и жен его приближенных играли мужчины, потому что они не могли допустить, чтобы роль тех, кого хватают и тащат, играли женщины. Именно чтобы уберечь женщин, все разыгрывалось мужчинами. У других народов тоже были праздничные дни, когда они отходили от этикета строгих традиций, и могли позволить себе расслабиться. Женщины в своем кругу могли изображать мужчин, а мужчины могли переодеваться в женщин. Это часть культуры. Но всегда условность, привязанная к короткому периоду времени и конкретному контексту. Он определялся местом и длительностью. И тогда предкам было все понятно: праздник, поэтому вполне естественно, что кто-то прыгает ряженым, тащат переодетого мужчину в роли жены шаха, который извивается, орет. Всем смешно, потому что перед ними разыгрывается сценка. Условность, театральная. Условность искусства. Но все это наши "борцы за нравственность" не учитывают», - отметила Анохина.

По ее мнению, это история с балетом - это попытка отдельных людей привлечь внимание к себе и сделаться лидером общественного мнения. «Люди то ли не понимают, то ли не хотят понимать. Может, им просто хочется, чтобы происходило что-то настолько возмутительное, чтобы они принимали участие в борьбе против этого. А все возмутительное всегда касается секса и тела. Все остальное их не возмущает", - сказала журналист.

Она отметила, что эти люди "хотят реагировать возмущенно, но во всех остальных сферах не могут себе это позволить". "Они не распоряжаются своей жизнью, многого боятся. И вот, наконец, есть возможность присоединиться к общему ликованию, возмущенному голосу", - предположила она.