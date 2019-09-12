Приговор за травлю участников фестиваля AniDag вызвал споры в соцсетях

12 сентября 2019, 15:49

Администратор Instagram-сообщества "Имамат Дагестана" Ахмад Исрапилов получил условный срок за призывы к срыву аниме-фестиваля в Махачкале, сообщило 11 сентября МВД Дагестана. Защита согласилась с вердиктом суда. Некоторые пользователи в соцсетях назвали приговор уроком, другие сочли блогера пострадавшим "за правду".

Как писал "Кавказский узел", ведущий страницы "Имамат Дагестана" в Instagram Ахмад Исрапилов (Ахмед Исрафилов) был задержан в марте после призывов к срыву аниме-фестиваля и концерта Егора Крида в Махачкале. Затем Исрапилова отпустили под подписку о невыезде.

Уголовное преследование администратора дагестанского паблика спровоцировало дискуссии пользователей соцсетей. Некоторые из них раскритиковали решение "сажать за угрозы", их оппоненты указали, что призывы к насилию над артистами недопустимы. Организаторы аниме-фестиваля отказались считать Исрапилова главным виновником срыва мероприятия.

Суд признал Ахмада Исрапилова виновным по статье "Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности", ему назначены два года лишения свободы условно, сообщило 11 сентября на своей странице в Instagram МВД Дагестана. Исрапилов был осужден еще в июле, но об этом стало известно только сейчас, отмечается в публикации. По части 2 статьи 280 УК России Исрапилову грозило до пяти лет заключения.

Приговор Исрапилову был вынесен 10 июля, в законную силу он вступил 23 июля, говорится в картотеке на сайте Советского райсуда Махачкалы. При этом в картотеке, по состоянию на 15.48 мск 12 сентября, нет информации о том, какой вынесен приговор и по какой статье.

Сорванный в Махачкале аниме-фестиваль AniDag должен был состояться в Аварском театре в Махачкале. Дирекцию театра и организаторов тогда засыпали угрозами. 27 марта Советский райсуд Махачкалы начал рассматривать иск к МВД. Силовики пропустили в здание Аварского театра агрессивно настроенных людей и не мешали им оскорблять участников мероприятия, заявили в суде истцы. Представитель МВД назвал претензии бездоказательными.

Адвокат Исрапилова Гасан Гаппаев подтвердил информацию о приговоре своему подзащитному, отметив, что дело рассматривалось в особом порядке. "Мой подзащитный с самого начала сотрудничал со следствием, поскольку не считал, что делал что-то незаконное. Он показал все, что писал, и впоследствии признал свою вину, не оспаривая выводы следователей. Мне не удалось понять его личное отношение к делу, но формально он никак не возражал против выдвинутых обвинений и даже в последнем слове не просил суд ни о чем, заранее соглашаясь с решением судьи", - рассказал Гаппаев. Защиту удовлетворило решение суда, назначившего Исрапилову условный срок, поэтому приговор обжалован не был, сообщил сегодня "Коммерсант".

Одна из организаторов AniDag, Саида Тучалова, воздержалась как от критики, так и от согласия с приговором 18-летнему студенту Финансово-промышленной академии Ахмаду Исрапилову. "Прошел почти год после этого инцидента, страсти поутихли. Но думаю, теперь каждый задумается, стоит ли ему делать так же, как Исрапилов", - указала Тучалова. Она добавила, что осенью этого года в Махачкале планируется проведение очередного аниме-фестиваля. "Фесту быть. Конечно, не с таким размахом, но в ближайшее время. Мне пока не хочется раскрывать подробности о месте проведения. К сожалению, участников будет меньше, чем в прошлом году. В разы. Многих теперь родители не отпускают", - привело слова Саиды Тучаловой издание.

Советский районный суд Махачкалы, а затем и Верховный суд Дагестана отказались удовлетворить административный иск организаторов и участников сорванного фестиваля к полиции. Не нашел суд ничего противозаконного и в действиях руководства Аварского театра, на которое также пожаловались организаторы фестиваля, отмечается в материале. На сайтах Советского райсуда Махачкалы и Верховного суда Дагестана, по состоянию на 15.48 мск 12 сентября, нет информации об этих решениях.

В соцсетях поспорили о приговоре Исрапилову

Махачкалинская активистка Светлана Анохина считает, что организатором травли участников аниме-фестиваля был не Исрапилов. "Совсем пацан. Я его не то чтобы жалею, просто понимаю, что он пешка, за ним стоят совсем иные фигуры. Идейные, так сказать, вдохновители. Они поосторожнее и так не подставляются", - написала Анохина 10 сентября. на своей странице в Facebook.

Комментаторы публикации возразили, что поводов для жалости нет. "Условка не так плоха, как если б по терроризму пошел бы. Итак, это урок. Я надеюсь, он его осознает и поймет, что надо думать именно и только своей головой", - написала Анна Токарева. "Света [Анохина], он совершеннолетний", - подчеркнула Диана Алхасова. "Правильно осудили. Придет время, надеюсь, и его идейных вдохновителей осудят", - высказалась Наташа Биттен.

По состоянию на 15.48 мск 12 сентября, эта публикация собрала 33 "лайка" и 12 комментариев.

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить жителей республики от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Отменить выступления в Махачкале были вынуждены также рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

На странице МВД Дагестана в Instagram были высказаны полярные мнения относительно приговора. "За правду (наказывают). Стыд и позор", - написал amv.meshalkin. "Сломали жизнь молодого пацана", - посетовал elbrus__mma.

"Я в шоке!! Почему того человека, который был против разврата всего, посадили? <...> вы же мусульмане, начните с других групп! [в соцсетях]", - возмутилась _zurishka__.

"Давно пора привлекать таких героев в интернете! Пусть отвечают за слова свои", - прокомментировала alina_b_a__. Правильное решение суда. Меньше будут травить народ своими мнениями: это можно, это нельзя. У нас светская республика", - считает magomed_ru777.

Этот приговор - урок и для других администраторов групп в соцсетях, отметила mvweea. "Остальным админам стоит принять к сведению", - написала она.

По состоянию на 15.48 мск 12 сентября, публикацию просмотрели 34,7 тысячи раз, она собрала 503 комментария. Публикации на страницах МВД Дагестана и Светланы Анохиной оказались наиболее широкими в Facebook и Instagram, спровоцировали наиболее широкое и содержательное обсуждение приговора Исрапилову в этих соцсетях.