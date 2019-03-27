Организаторы фестиваля AniDag пояснили суду причину иска к МВД Дагестана

27 марта 2019, 21:52

Силовики пропустили в здание Аварского театра агрессивно настроенных людей и не мешали им оскорблять участников мероприятия, заявили в суде истцы. Представитель МВД назвал претензии бездоказательными. Организаторы аниме-фестиваля также сообщили, что их травля в интернете сошла на нет.

Как писал "Кавказский узел", аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале 25 ноября 2018 года, был сорван, дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По словам организаторов, агрессивно настроенные люди унижали и оскорбляли участников фестиваля.

В марте источники в силовых структурах региона сообщили о задержании жителя Дагестана Ахмеда Исрафилова. Ведущий страницы "Имамат Дагестана" в Instagram заподозрен в экстремизме за записи, призывавшие к срыву аниме-фестиваля и концерта Егора Крида в Махачкале. Организаторы фестиваля отказались считать Исрафилова главным виновником срыва мероприятия.

Советский райсуд Махачкалы начал рассматривать сегодня иск организаторов аниме-фестиваля AniDag к МВД республики. На заседании присутствовали трое из четверых истцов и один из участников фестиваля, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

Истцы потребовали признать незаконным бездействие сотрудников полиции во время срыва фестиваля - по их версии, полицейские никак не мешали агрессивно настроенным молодым людям, которые стремились сорвать фестиваль, пройти в здание Аварского театра. Полицейские должны были привлечь провокаторов к административной ответственности за оскорбление и мелкое хулиганство, но не выполнили своих обязанностей, прописанных в законе "О полиции", настаивают истцы. Требования иска зачитала в суде адвокат Патимат Нурадинова, которая представляет интересы организаторов фестиваля.

Обязанности полиции - обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах, площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах, в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах, а также пресекать административные правонарушения и осуществлять производство по делам об административных правонарушениях, следует из статьи 12 закона "О полиции".

Представитель МВД Рамазан-Эфенди Рамазанов исковые требования не признал. Нурадинова и истцы отметили, что двое силовиков у Аварского театра вели себя грубо и нецензурно выражались в адрес участников фестиваля. Выяснить их личности адвокату так и не удалось: по словам Нурадиновой, она так и не получила ответ на свой запрос в МВД по этому поводу.

"По словам моих доверителей, эти сотрудники не представились как положено: один из них назвался Курбаном, другой Султаном. Я сделала запрос в МВД республики, чтобы выяснить, кто именно из сотрудников полиции был в театре во время фестиваля AniDag. Мне пришел ответ, что о запрос был отправлен в Советский РОВД, потом начальнику РОВД, тот переправил участковому, а он ответил, что такими данными не владеет. Письменного ответа не было, по телефону он мне так ответил", - заявила в суде адвокат.

"Сроки разве уже прошли?" - спросил Рамазанов. "Нет", - ответила адвокат. "А почему тогда вы говорите так, будто вам отказано?"- поинтересовался представитель МВД.

"Мне устно участковый заявил, что у него нет данных, кто из полицейских находился в Аварском театре во время фестиваля AniDag. У меня есть запись этого разговора", - заявила Патимат Нурадинова. Рамазанов возразил, что идентифицировать по аудиозаписи человека, который говорил от имени участкового, невозможно. Представитель МВД попросил не вводить суд в заблуждение словами об отказе ведомства предоставлять информацию, так как сроки для ответа пока не прошли.

Представитель МВД просил не считать людей в форме полицейскими

Истцы по очереди дали показания суду. Соорганизатор фестиваля Саида Тучалова сообщила, что договор об аренде помещения Аварского театра для проведения фестиваля не составлялся. «Директор театра сказал: «Это же на день, зачем нам эта волокита». Квитанцию о получении денег за аренду он также не дал. Я заплатила ему 30 тысяч за аренду и еще 15 тысяч за аппаратуру», - сказала она.

Представитель МВД напомнил, что дирекция театра должна была уведомить полицию о проведении массового мероприятия. Тучалова ответила, что уведомить полицию обещал директор театра. Утром в день фестиваля полицейские дежурили у здания для обеспечения безопасности фестиваля, отметила она.

Судья спрашивал у истцов, как именно силовики нарушили их права во время фестиваля. «Сотрудник, который представился Курбаном, был в гражданской одежде и вел себя очень агрессивно. Он сам не представился, удостоверение не показал», - рассказал суду соорганизатор фестиваля Шмидт.

На вопрос представителя МВД, может ли он описать "Курбана", Шмидт ответил, что готов его опознать.

По словам Шмидта, полицейские беспрепятственно пропустили на фестиваль «агрессивно настроенную молодежь». «Эти молодые люди спокойно прошли в здание театра, хотя туда никого без билетов и специальных бейджиков не пропускали. Они агрессивно вели себя по отношению к участникам фестиваля, пугали детей, матерились, называли падшими женщинами даже маленьких девочек, а силовики молчали и бездействовали. У меня сложилось такое мнение, что это был своего рода союз представителей власти и радикальной молодежи», - пояснил он.

Саида Тучалова подтвердила, что силовик по имени Курбан забирал ее из дома для дачи объяснений. Официальный вызов ей не направляли, в отдел доставили на обычной гражданской машине, отметила она.

«Полиция нас не защитила от агрессивно настроенных людей. Да, физически нас не тронули, но устно оскорбили, сорвали наше мероприятие. Сотрудники полиции это все прекрасно видели и слышали», - рассказала суду Тучалова.

По словам истцов, бездействовавших силовиков они видели вечером 25 ноября в Советском РОВД. Рамазан–Эфенди Рамазанов возразил, что люди в полицейской форме не могут считаться сотрудниками МВД, пока не показали удостоверения. «Я в этот день тоже стоял в это время у входа в РОВД, но вас там не видел. Как вы можете подтвердить что вы там были? Вы приводите устные доводы, это никак не подтверждается», - парировал Рамазанов.

Истцы представили суду фотографии силовиков, сделанные во время фестиваля. Представитель МВД возразил, что по снимкам не видно, где и когда они сделаны. На следующем заседании, которое начнется в 15.00 мск 8 апреля, суд допросит в качестве свидетеля директора Аварского театра Магомедрасула Магомедрасулова.

Задержание Исрафилова свело на нет травлю организаторов AniDag в сети

Правоохранительные органы затягивают проверку по факту срыва фестиваля AniDag и не стремятся привлечь виновных к ответственности, заявила представитель истцов Патимат Нурадинова корреспонденту "Кавказского узла".

«Мы подавали иск к Аварскому театру, но суд иск этот отклонил. В том иске мы просили суд признать незаконными действия директора и других сотрудников театра, которые содействовали срыву фестиваля AniDag. Судья заявил, что Аварский театр не является государственным учреждением, к которому можно предъявлять административный иск, то есть нам надо подавать исковое заявление в частном порядке. Также мы обращались в прокуратуру с заявлением о привлечении к уголовной ответственности лиц, сорвавших фестиваль, но похоже что его уже «похоронили». Из прокуратуры заявление они направили в ЦПЭ, оттуда направили в Советский РОВД, они направили в Следственное управление СКР по Дагестану, они обратно в Советский РОВД и оттуда снова направили в прокуратуру чтобы она определила подследственность дела. Вот так его и футболят», - рассказала адвокат Нурадинова.

Задержание администратора группы "Имамат Дагестана" Ахмеда Исрафилова произошло независимо от исков и жалоб организаторов фестиваля. Делом занимается ФСБ, организаторов мероприятия о ходе следствия не информируют, отметила она.

Травля в соцсетях, с которой столкнулись организаторы аниме-фестиваля после инцидента, практически прекратилась после задержания Ахмеда Исрафилова, отметила соорганизатор мероприятия Луиза Леонова.

«После срыва фестиваля я несколько дней из дома не выходила - боялась за себя, за ночь мне в Instagram пришло более ста сообщений с угрозами. Сейчас таких сообщений стало намного меньше. Из-за перенесенного стресса у меня серьезные проблемы со здоровьем, на лечение пришлось потратить много денег», - сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

«Мне никто уже не пишет, угроз нет. После задержания администратора группы «Имамат Дагестана» все публикации о нас были удалены из этой и подобных групп», - добавила Саида Тучалова.