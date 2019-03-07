Скриншот сообщения о задержании Ахмеда Исрафилова. https://www.instagram.com/p/BuqntdfFFTl/?utm_source=ig_web_copy_link

07 марта 2019, 22:16

Организаторы фестиваля AniDag воздержались от претензий к Исрафилову

Ахмед Исрафилов, задержанный по делу о срыве аниме-фестиваля и концерта Егора Крида в Махачкале, отпущен под подписку о невыезде, сообщил источник. Организаторы аниме-фестиваля отказались считать Исрафилова главным виновником срыва мероприятия.

Как писал "Кавказский узел", источники в силовых структурах региона сообщили о задержании жителя Дагестана Ахмеда Исрафилова. Ведущий страницы "Имамат Дагестана" в Instagram заподозрен в экстремизме за записи, призывавшие к срыву аниме-фестиваля и концерта Егора Крида в Махачкале. Уголовное дело возбуждено по статье 280 (публичные призывы к экстремистской деятельности) УК России.

Уголовное преследование администратора дагестанского паблика спровоцировало дискуссии пользователей соцсетей. Некоторые из них раскритиковали решение "сажать за угрозы", их оппоненты указали, что призывы к насилию над артистами недопустимы.

Суд не стал арестовывать подозреваемого в экстремизме Ахмеда Исрафилова, он отпущен под подписку о невыезде, сообщил информированный источник. По информации источника, о такой мере пресечения для Исрафилова ходатайствовало следствие, сообщил "Интерфакс".

Задержанный Исрафилов не является главным инициатором срыва ноябрьского аниме-фестиваля, считает журналист Светлана Анохина. По словам Анохиной, силовики задержали "первого попавшегося" члена группы и могут задержать еще нескольких активных участников, но самые весомые фигуры смогут избежать преследования.

Журналистка уверена, что следователи могли вычислить инициаторов травли и привлечь их  к ответственности за короткий срок. Задержание Исрафилова спустя три месяца после инцидента похоже на показательную меру, заявила она корреспонденту "Кавказского узла".

Аниме-фестиваль AniDag, который должен был состояться в Аварском театре в Махачкале 25 ноября 2018 года, был сорван. Дирекцию театра и организаторов засыпали угрозами. По словам организаторов, агрессивно настроенные люди унижали и оскорбляли участников фестиваля.

Организаторы фестиваля и их адвокат узнали о задержании Исрафилова только после публикации в СМИ. Организатор AniDag Ангелина Польских не смогла узнать Ахмеда Исрафилова в лицо и не уверена, что он был в день срыва фестиваля у Аварского театра.

Она подтвердила, что молодые люди в футболках с символикой "Имамат Дагестана" собрались у театра в день проведения фестиваля, однако непосредственными виновниками срыва фестиваля они не были. "Они не срывали фестиваль. Они стояли, ждали нас и снимали на камеры. Смотрели на нас, но ничего не делали", - сообщила Польских корреспонденту "Кавказского узла".

Соорганизатор фестиваля, коллега Ангелины Польских, также не смогла назвать Ахмеда Исрафилова виновником срыва AniDag. В том, что Исрафилов был у Аварского театра, девушка не уверена. Она не исключила, что он мог быть одним из подстрекателей или просто "случайным человеком".

Соорганизатор фестиваля подтвердила, что к моменту срыва мероприятия около Аварского театра появились люди в футболках с символикой паблика "Имамат Дагестан". "Вот этого человека (Исрафилова) мы не видели. Пока его фото не появилось, мы даже не знали, кто это", - сказала она корреспонденту "Кавказского узла". 

Представитель МВД Дагестана не смог прокомментировать факт задержания и привлечения к ответственности Ахмеда Исрафилова. Сотрудник ведомства сообщил "Кавказскому узлу", что делом занимается ФСБ. Представители Управления ФСБ по Дагестану оказались недоступны для комментариев.

Страница "Имамат Дагестана" в Instagram - закрытый аккаунт, в котором размещено 96 постов. Паблик по состоянию на вечер 6 марта имел 17,5 тысячи подписчиков. После появления информации о задержании Ахмеда Исрафилова численность подписчиков сообщества начала сокращаться - к 22.00 мск 7 марта в нем состоят 17,3 тысячи человек.

В ноябре 2018 года, когда был сорван фестиваль AniDag, у паблика было менее 14 тысяч подписчиков. Один из администраторов паблика, 21-летний Ислам Нугаев, дал после инцидента интервью, в котором попытался объяснить позицию "молодежного движения Imamat Dagestana". По словам Нугаева, он не имеет ничего против современной культуры, аниме и комиксов, "но главное — не переступать грань".

"Если это увлечение в пределах нормы — то никаких проблем вообще не будет. Если люди не превращаются в неформалов. Неформал — это когда ты начинаешь вести себя неподобающе, например волосы перекрашивать. [...] Для нас, настоящих мужчин, чуждо, когда люди перекрашивают волосы, занимаются чем-то, что не совсем соответствует жизни обычного человека. [...] Когда они (любители аниме) начинают проводить такие мероприятия — мы будем против. Сегодня аниме-фестиваль в театре, а завтра везде ходят с крашеными волосами. Вот чего мы не хотим. [...] Пусть собираются небольшими компаниями в своем гик-магазине. Главное, не особо афишируя. [...] Мы не против аниме — но массовости в этом деле нам не надо", - цитировал слова активиста "Коммерсант".

В Дагестане неоднократно распространялись призывы оградить жителей республики от культурных явлений и событий. В качестве обоснований звучали обвинения в отходе от традиционных ценностей дагестанского общества. Отменить выступления в Махачкале были вынуждены также рэперы MC Doni, Элджей, поп-певец Стас Михайлов, сообщается в материале "Кавказского узла" "Борцы за нравственность пришли в ночные клубы Дагестана".

Как писал "Кавказский узел", 27 февраля популярный в Дагестане актер-комик и блогер Эльдар Иразиев заявил в видеообращении, что силовики поставили его на профучет как экстремиста после высказываний о ночных клубах

Примечание:

"Блогер Камикадзе сообщил об угрозах от сторонников Хабиба Нурмагомедова", "Скандальный спектакль указал на самоцензуру артистов в Дагестане", "Срыв аниме-фестиваля в Махачкале спровоцировал дискуссию о правах человека".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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