Видео с дагестанскими юношами в образе балерин вызвало споры в соцсетях

24 мая 2021, 20:00

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев и часть пользователей соцсетей резко раскритиковали шуточный танцевальный номер в балетных пачках, исполненный учениками одной из махачкалинских школ. Их оппоненты сочли недопустимым навязывание норм поведения, основанных на религии и традициях.

На видео, опубликованном сегодня в YouTube-канале политолога Руслана Курбанова, на сцене танцуют шесть юношей, одетых балеринами. Еще один юноша в белой пачке танцует в паре с человеком в штанах. На переднем плане видны зрители, они смеются. Исполнив номер, юноши удаляются за кулисы. Затем следуют кадры еще одного номера - юноши в красных юбках танцуют "Канкан". "Это был просто невероятный четырехчасовой концерт, на который можно было продавать билеты", - указано в титрах на видео. "Кавказский узел" не публикует видео в силу закона о защите данных несовершеннолетних.

Съемка велась на выпускном вечере в одной из махачкалинских школ, поясняется в описании ролика, указал на своем YouTube-канале Муса Мусаев. "Они ломают образ мужчины, воина, джигита. Воины Дагестана, увидев своих потомков в платьях балерин, перевернутся в могилах", - написал автор канала.

Ролик с танцами вызвал споры в YouTube

"Позор,надо их выслать из Дагестана, срочно!" - призвал сегодня Alihka Gadgiev. Этот комментарий собрал 16 "лайков". "Позорище на весь Кавказ, на всю Россию!" - заявил Али Алиев.

Пользователи также укорили родителей выпускников и директора школы. "Это что-то! И женщины смеются, вместо того, чтобы плакать", - удивился Murad Alihadzhiev, собрав 40 "лайков". "Тьфу , позор, стыд и срам. В кого вы превращаете ваших детей, родители? <...> Вы мусульмане или кто?" - возмутился Раджаб Ибрагимов. "Нет слов, только гнев. <...> эти черти позорят, надо спросить у директора", - призвал Всем мира, собрав 28 "лайков". "Дети при чем? Кто директор? С него и спрос!" - заявил сегодня kot kotow.

Противоположные мнения малочисленны и большого числа "лайков" не собрали. "Я здесь, чтобы поддержать творчество. Ведь это старая традиция театра: мужчины переодевались в женщин. <...> Мы без юмора, друзья, совсем заскучаем. Не судите строго", - призвала сегодня Звезда Любви. "Да это же стеб! Видно же, что прикалываются", - написала Кама. "Настоящие мужики не стесняются нарядиться в женское, не боятся чужого деревенского мнения. <...> братья, ударим юмором по устарелым стереотипам", - призвал Рэй Чехов.

Пользователь Елена Курбаналиева осудила тех, кто раскритиковал выпускников. "Это вам позор, если вы комический танец из капустника принимаете так серьезно", - написала она.

К 19.30 мск 24 мая видео "Мужчины в Дагестане изображают из себя балерин, ведут себя как женщины" собрало 4532 просмотра и 259 комментариев, на 38 "лайков" приходятся 109 "дизлайков". У канала Мусы Мусаева тысяча подписчиков.

В Общественной палате Дагестана осудили танцевальный номер

Член Общественной палаты Дагестана Шамиль Хадулаев присоединился к критикам танцевального номера. "У нас не приветствуется это. Даже в виде шутки у нас это не приветствуется. Тем более, там один прыгает на другого, тот его поддерживает. У нас даже контактировать, кроме как рукой поздороваться, больше не принято", — объяснил Хадулаев. По его словам, резкая реакция на ролик естественна для Дагестана, поскольку в этом мусульманском регионе негативно относятся к гомосексуализму и таким намекающим на него действиям, как переодевание мужчин в женскую одежду, передал сегодня на своем сайте телеканал "360".

За концерт должна ответить руководитель образовательного учреждения, заявил Шамиль Хадулаев. "Директор лицея несет ответственность, конечно. Она же должна понимать, что произойдет, что это будет критика, жесткая критика будет. <…> Даже к маленькому мальчику у нас отношение как к взрослому мужчине. <…> С ним разговаривают как со взрослым человеком", — приводятся слова Хадулаева в публикации.

Вице-президент федерации дзюдо Дагестана, блогер Булач Чанкалаев сообщил, что созвонился с директором школы. "Директор действительно не была в курсе и сама осудила такое. <...> Это будет большой урок - в первую очередь, для этих учеников, а после уже для директоров школ", - написал он сегодня на своей странице в Instagram.

Пользователей Facebook возмутило вмешательство общественных деятелей

Директор школы подставляет детей, заявила пользовательница Facebook Юлия Тахтарова., комментируя информацию Чанкалаева. "То есть директор теперь что - подставит детей? Она ничего не знала?! То есть вместо "<...> это мои дети и я сама разберусь" она ничего не знала? Вот это дно, а не пацаны в пачках", - написала пользовательница соцсети в группе "Южный форпост. Дагестан из нутрии". "Вот этот момент самый обидный. Какой-то малограмотный блогер звонит директору, а она дает задний [ход]", - согласился Zakir Magomedov.

"Про директоршу массово расшарить по сетям и прессе, чтобы неповадно было своих детей закомплексованным морализаторам сдавать. И в Управление образования еще на нее пожаловаться родителям всем", - призвала Zarema Dadaeva.

Пользователи соцсети выступили против попыток навязывать обществу определенную систему поведения. "Совсем очумели. Все, что вне нашей культуры и традиций - грязь. Булач может обратится в Госдуму с предложением принять закон, запрещающий балет", - сыронизировал в комментариях на той же странице Абдурашид Саидов.

"В хорошее время я училась в школе. Не было этих всех <...> моралистов. Или были, но не высовывались. Интересно, когда на традиционных свадьбах мужчины переодеваются для прикола - теперь это тоже под запретом?" - написала Diana Daizy. "Так <...> музыку и танцы исконные уже на многих свадьбах не играют. В нескольких районах вообще уже несколько лет музыка полностью запрещена. «Кто танцует, тот не мужчина». Вот к этому нас и ведут", - возмутилась Наида Хаспулатова.

К 19.50 мск 24 мая публикация на странице "Южный форпост. Дагестан из нутрии" в Facebook собрала 40 комментариев и 31 "лайк". У группы 1,1 тысячи участников.