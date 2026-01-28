Ветераны МВД Дагестана предложили провести реформу полиции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Месяц назад группа общественных деятелей, в числе которых - ветераны МВД Дагестана, направили президенту России Владимиру Путину обращение с предложение о стратегической реформе в ведомстве. Они считают, что только срочная реформа может решить проблему коррупции в министерстве. Спустя месяц реакции на обращение не последовало.

В обращении Организационного комитета Чрезвычайного съезда народов республики Дагестан - России (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") говорится о необходимости провести реформу в систему МВД России, поручить органам законодательной власти и "другим компетентным лицам" реализовать данную реформу и создать смешанную специальную комиссию по ее проведению. Обращение подписали, в частности, руководители различных общественных организаций.

Полковник полиции в отставке Амир Колов вместе с ветеранами МВД и других силовых структур, в том числе из Дагестана, составил предложения к стратегической реформе в системе МВД.

«Около 200 руководителей общественных организаций, заслуженные людьми, академики, генералы, герои подписали и отправили 25 декабря обращение в адрес президента России с доказательствами, фактурами, приложениями, чтобы президент дал указание или, во всяком случае, проявил инициативу по реформе системы МВД. Так как МВД превращено в преступное сообщество и работает в антинародном режиме. Мы там все это разложили в самом обращении тоже и к обращению приложили брошюру моего проекта по реформе системы МВД. Это все тоже направили, но пока молчок", - рассказал Колов 27 января корреспонденту "Кавказского узла", отметив, что прошло более месяца, но ответа нет, и он уже не очень надеется на него.

По мнению Колова, основная проблема в МВД - это подбор кадров. «Дело дошло до того, что в руководстве предлагают принимать в органы ранее судимых лиц с погашенной судимостью. Это недопустимо. Но самое главное - должна быть мотивация. Сотрудник должны быть идейными. Но у нас в самом ведомстве внедрены коррупционные механизмы таким образом, что сотрудника изначально просто принуждают по неписанным законам стать коррупционером. Потому что начальство от него требует откаты, взятки, а с другой стороны, за взятки, за то, что он берет взятки, его же и наказывают. А вот как этот замкнутый круг убрать? Нужно ликвидировать фактически кастовую систему внутри ведомства, когда руководящие должности передаются людям из «своего» клана, а не по профессиональным и моральным качествам», - пояснил Колов.

По его словам, в МВД имеются лазейки для коррупционных схем. "В каждом подразделении МВД есть фонд накопления зарплаты. В этом фонде накапливаются, скажем так, излишки денег. Так как во многих подразделениях МВД недоукомлектация (иногда до 40% не хватает сотрудников), а финансы выделяются - эта «лишняя» зарплата идёт в тот фонд. Туда же поступают деньги, если сотрудника лишили премии. А потом в конце года, по усмотрению руководителей, эти деньги распределяются между собой. Конечно, руководители себе берут миллион, а сотрудникам какие-то копейки, крохи, достаются. И вот в этом распределении вложен коррупционный механизм: кто ближе к телу, тот больше и получает», - рассказал Колов.

По его мнению, подбор кадров в МВД нужно проводить через независимые структуры. «Подбор можно вести через общественные структуры, чтобы лучших людей туда подбирали, а не ранее судимых. Сама идея приема на работу ранее судимых с погашенной судимостью - это уже говорит о диверсии против государства", считает Колов.

Необходимо преодолеть кастовую систему в МВД

Журналист Сергей Комков согласен, что нужно что в экстренном порядке менять сам подход к правоохранительным органам, который сегодня называется системой внутренних дел.

"Надо серьезно разобраться со следствием. Следствие сегодня практически не действует в полиции. Туда набирают, кого попало и как попало. Для работы в следствии люди не проходят никакой проверки, никакой стажировок. Набирать для работы в следственные органы нужно людей, которые пройдут специальную проверку и пройдут специальные курсы подготовки, если они получили общее юридическое образование или общее профобразование через школы полиции. Следственные органы - это особая работа, которая нуждается в специальной подготовке", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам журналиста, также необходимо преодолеть кастовую систему в МВД. «Об этом говорил даже сам (министр внутренних дел Российской Федерации Владимир) Колокольцев, выступая на одном из заседаний коллегии министерства внутренних дел. О том, что в системе МВД сегодня сложилась клановая система руководства. В руководство должны назначать по-настоящему по деловым качествам, а не из-за принадлежности к тому или иному клану», - пояснил Комков.

В отделах полиции нужно сделать прозрачные кабинеты

Предприниматель и общественный деятель Камалудин Микаилов считает, что без реформ нее будет изменения поведения сотрудников.

"Почему в МВД появляются группы, которые имеют возможность контролировать общественный финансовый поток и появляются олигархи? Их временами ловят с тоннами денег, потому что система не отработана последовательно, учитывая современные реалии, не поставлены налаженные механизмы для того, чтобы не было этой коррупционной системы. МВД. Если так оставят, это станет тяжелым хомутом на шее государства", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Одним из механизмов «прозрачности» в деятельности МВД Микаилов видит в том, чтобы сделать в буквальном смысле прозрачными кабинеты в отделах полиции. "Надо внутри отделений провести изменения проектов самих помещений, чтобы это не выглядело как отдельные тайные офисы, которые постепенно скатываются в преступные сообщества. Поэтому случаются в таких закрытых кабинетах инцидента с пытками, избиениями и даже убийством. Посмотрите, что творилось в Махачкале. Завели человека-свидетеля, начали разговоры с ним, превратили разговор в драку и убийство этого человека. И такое не раз происходило. Прозрачность системы должна быть в прямом и переносном смысле, что называется. Конечно, в США не просто так убрали закрытые кабинеты. Они хотят видеть, кого привели, как допрашивают, что делается», - резюмировал Микаилов.

Полиция сегодня противопоставлена народу

Руководитель Независимого профсоюза сотрудников полиции Дагестана Магомед Шамилов считает реформу необходимой для самого МВД.

«Фактически это спасательный круг для тонущего МВД. Противопоставлена полиция сегодня против народу. Если не будут предприняты кратчайшие сроки конкретные меры, это добром не кончится. Нужна реформа МВД, начиная с отбора кандидатур для работы в органах университетов. Нужны люди, которые попадали бы в полицию как в родную стихию - и там божий дар проявляется. А пройдя специальную подготовку, они проявят реальные чудеса. А сейчас подбирают сегодня кандидатуры, которые осваивают два арифметические действия: отнимать и делить. И вот оттуда эти миллиардеры, позорище системы, криминал под крышей МВД", - сказал Шамилов корреспонденту "Кавказского узла".