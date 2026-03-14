Военный из Кабардино-Балкарии убит на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Иван Львов убит в боевых действиях. С начала российской операции на Украине официально признаны убитыми там не менее 385 военнослужащих из Кабардино-Балкарии.

Как писал "Кавказский узел", к 7 марта были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 384 бойцов с Кабардино-Балкарии.

В гимназии №4 Нальчика состоялся митинг, посвященный открытию "Стены памяти" в честь выпускников школы, убитых в военной операции. Среди них выпускник гимназии Иван Львов, сообщил 13 марта филиал фонда "Защитники Отечества" в Кабардино-Балкарии в своем Telegram-канале.

Детали биографии и гибели бойца в сообщении не приведены.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 385 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 372 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Ранее о смерти участника СВО из Нальчика стало известно 2 марта. Тогда власти сообщили, что в военной операции убит Валерий Павлий.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. В частности, вдова одного из убитых рассказала, что без тела батальон не осуществлял выплат в связи с гибелью военнослужащего.