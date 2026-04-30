Военный из Ставропольского края убит на Украине

Артур Барсегян из Советского округа убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признан убитым как минимум 941 боец из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 940 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции убит Артур Барсегян, говорится в сообщении в телеграм-канале Советского округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 941 бойца со Ставрополья.

Ранее о смерти бойца из Советского округа стало известно 9 февраля. В тот день администрация округа сообщила, что в военной операции убит Константин Щетинин.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.