09:03, 30 апреля 2026

Военный из Ставропольского края убит на Украине

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Артур Барсегян из Советского округа убит в боевых действиях на Украине. С начала военной операции официально признан убитым как минимум 941 боец из Ставропольского края.

Как писал "Кавказский узел", к 28 апреля были официально признаны убитыми в военной операции на Украине не менее 940 бойцов из Ставропольского края.

В военной операции убит Артур Барсегян, говорится в сообщении в телеграм-канале Советского округа.

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 941 бойца со Ставрополья.

Ранее о смерти бойца из Советского округа стало известно 9 февраля. В тот день администрация округа сообщила, что в военной операции убит Константин Щетинин.

Военная операция на Украине. Стоп-кадр видео Минобороны РФ https://z.mil.ru/spec_mil_oper/media/video/watch.htm?id=18838@morfVideoAudioFile Число убитых на Украине бойцов с юга России достигло 9050

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. Так, мать убитого Дмитрия Уханова рассказала, что искала тело сына четыре месяца, а сотрудники администрации и военкомата узнавали у нее о ходе поисков, ничем не помогая.

Автор: "Кавказский узел"

+49 157 72317856
