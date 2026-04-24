×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
18:47, 24 апреля 2026

Суд заочно арестовал Семена Слепакова*

Семен Слепаков. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Москве заочно арестовал певца и юмориста из Ставропольского края Семена Слепакова* по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Как писал "Кавказский узел", в начале апреля следователи возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении певца и юмориста из Ставропольского края Семена Слепакова*. Следствие заявило, что намерено объявить его в международный розыск.

Уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле 2025 года он был оштрафован повторно на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа. Артист пытался обжаловать штраф, но апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката из-за ошибок в документах. 

По данным следствия, Слепаков* был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента. При этом, находясь за пределами РФ, он распространил в соцсети материалы без специальной плашки, сообщило сегодня РИА "Новости".

"Басманным районным судом города Москвы 24 апреля 2026 в отношении Слепакова Семена Сергеевича* избрана мера пресечения виде заключения под стражу сроком на два месяца с момента его передачи правоохранительным органам Российской Федерации в случае экстрадиции или депортации на территорию Российской Федерации либо с момента его фактического задержания на территории РФ", - говорится в сообщении пресс-службы судов общей юрисдикции Москвы в Telegram-канале.

Сам Семен Слепаков*, по состоянию на 18.00 мск сегодня, не прокомментировал в своих соцсетях факт возбуждения уголовного дела против него и заочного ареста.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* внесен Минюстом России в список иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
