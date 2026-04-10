Кавказский узел

07:43, 10 апреля 2026

На Слепакова* завели уголовное дело за публикации без маркировки иноагента

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Следователи возбудили уголовное дело об уклонении от исполнения обязанностей иноагента в отношении певца и юмориста из Ставропольского края Семена Слепакова*. Следствие намерено объявить его в международный розыск.

Как писал "Кавказский узел", в начале февраля Московская прокуратура инициировала уголовное дело против Семена Слепакова* из-за неисполнения им обязанностей иноагента. 

Уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков* был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле 2025 года он был оштрафован повторно на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа. Артист пытался обжаловать штраф, но апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката из-за ошибок в документах. 

Следственным отделом по Басманному району города Москвы возбуждено уголовное дело в отношении Семена Слепакова*, сообщил информационный центр СК России в Telegram-канале.

По версии следствия, признанный иностранным агентом Семен Слепаков*, был дважды в течение года привлечен к административной ответственности за нарушение установленного порядка осуществления деятельности физического лица, выполняющего функции иностранного агента. При этом, находясь за пределами Российской Федерации, он продолжал распространять в соцсетях материалы без необходимой по закону маркировки.

Слепаков* подозревается в уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах . Следствие намерено объявить его в международный розыск, говорится в сообщении ведомства.

Сам Семен Слепаков*, по состоянию на 07.30 мск сегодня, не прокомментировал в своих соцсетях факт возбуждения уголовного дела против него.

* внесен Минюстом России в список иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

