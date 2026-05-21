07:50, 21 мая 2026

Утверждение заочного ареста Слепакова* прошло в закрытом режиме

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мосгорсуд оставил без удовлетворения жалобу певца и комика из Ставропольского края Семена Слепакова*.

Как писал "Кавказский узел", 24 апреля Басманный районный суд Москвы арестовал Слепакова по делу об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента.

Уроженец Ставропольского края, юморист и певец Семен Слепаков был внесен в список иноагентов в апреле 2023 года. В сентябре 2024 года он получил первый штраф за нарушение закона об иноагентах в связи с публикациями в телеграм-канале без маркировки. Суд в Москве оштрафовал артиста на 30 тысяч рублей. В апреле 2025 года он был оштрафован повторно на 45 тысяч рублей, а в сентябре оштрафован еще раз за неуплату штрафа. Артист пытался обжаловать штраф, но апелляционный суд отказался рассматривать жалобу адвоката из-за ошибок в документах. 

Мосгорсуд признал законным заочный арест комика по делу о нарушении обязанностей иностранного агента. "Ранее избранную меру пресечения оставить без изменения, а апелляционную жалобу - без удовлетворения", - цитирует ТАСС слова судьи на заседании 20 мая. 

Рассмотрение жалобы прошло в закрытом режиме, уточняет РИА «Новости».

Слепаков обвиняется по части 2 статьи 330.1 Уголовного кодекса «Нарушение порядка деятельности иностранного агента, совершенное после привлечения к административной ответственности», максимальное наказание по которой составляет лишение свободы на срок до двух лет.

По данным прокуратуры, Слепаков дважды в течение года был оштрафован за отсутствие обязательной маркировки материалов. Следствие утверждает, что, находясь за пределами России, комик продолжал публиковать материалы без соответствующей маркировки. В 2022 году Слепаков переехал в Израиль. Следствие заявляло о намерении объявить артиста в международный розыск, уточняет РБК.

Отметим, что сам Семен Слепаков, по состоянию на 8 мск 21 мая, не прокомментировал в своих соцсетях решение Мосгорсуда. 

Ранее Минюст объяснил решение признать Слепакова иноагентом тем, что артист получал поддержку от иностранных источников, осуждал действия властей России на Украине, формировал негативное отношение к военной службе и негативно высказывался в отношении россиян. Проблемы со статусом иноагента начались после исполнения Слепаковым песни о смерти российских военных на Украине, уточняла "Газета.ру".

Читайте "Кавказский узел" и смотрите наши видео в Telegram без установки VPN.

* внесен Минюстом России в список иноагентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
