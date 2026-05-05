20-летний срок Алексею Сафонову устоял в апелляции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Верховный суд Карачаево-Черкесии после повторного рассмотрения апелляции защиты оставил в силе срок заключения бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, осужденному в мае 2025 года на 20 лет колонии строгого режима за создание преступного сообщества и получение взяток.

Как писал "Кавказский узел", в конце февраля 2025 года Пятый кассационный суд отменил апелляционное решение Верховного суда Карачаево-Черкесии, оставившего в силе 20-летний приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову. Дело было возвращено на новое апелляционное рассмотрение.

20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи обвинили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. Помимо срока в колонии, Сафонов был приговорен к штрафу в 100 миллионов рублей и лишен специального звания "полковник полиции". 12 мая 2025 года суд в Черкесске приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 20 годам колонии строгого режима по делу о многомиллионных взятках. Прокурор просил для Сафонова 24 года колонии, а защита добивалась оправдания силовика. Апелляционная жалоба на приговор была рассмотрена 25 августа 2025 года судебной коллегией по уголовным делам Верховного суда Карачаево-Черкесии. Суд изменил приговор городского суда в части назначенного дополнительного наказания; устранил описку - вместо 19 484 330 рублей указал 21 849 500 рубей. В остальной части приговор оставлен без изменений.

В Верховном суде Карачаево-Черкесии сегодня состоялось повторное рассмотрение апелляции защиты на приговор Алексею Сафонову. Суд вновь оставил без изменения основное наказание, назначенное Сафонову, проинформировало ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Александра Дудина.

Суд повторно установил, что Сафонов создал и возглавил организованное преступное сообщество, участники которого получили взятки на сумму более 21,8 млн рублей. За вознаграждение водители грузовиков получали возможность беспрепятственно провозить грузы с различными нарушениями. Вину в инкриминируемых преступлениях Сафонов ранее не признал.

Приговор Сафронову был изменен только в части дополнительного наказания. В частности, суд исключил из приговора ссылку на получение членами преступного сообщества не менее 19 млн 484 тысяч рублей взятки, указав, что всего члены преступного сообщества получили взятки на общую сумму 21 млн 849 тысяч рублей, сообщил "Интерфакс".

Защита Алексея Сафонова планирует обжаловать второе решение Верховного суда, оставившего основной приговор Черкесского горсуда в силе после повторной апелляции, подчеркнул Александр Дудин.

Дело бывшего руководителя ГИБДД на Ставрополье вызвало общественный резонанс: во время обыска выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной - позолоченные раковина и унитаз. Помимо особняка с "золотым унитазом" у Сафонова нашли еще два десятка объектов недвижимости.

"Кавказский узел" также писал, что суд оставил бывшую заместительницу главы Пятигорска Светлану Марченко, обвиняемую в превышении должностных полномочий, под стражей на два месяца. По версии следствия, в 2020 году она помогла неустановленным лицам победить в аукционе на право проведения реконструкции гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в Кисловодске.