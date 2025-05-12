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18:01, 12 мая 2025

Алексей Сафонов получил 20 лет колонии по делу о взятках

Водитель дает взятку полицейскому. Условна иллюстрация, созданная "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Черкесске приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прославившегося особняком с "золотым унитазом",  к 20 годам колонии строгого режима по делу о многомилионных взятках за грузоперевозки с нарушением правил.

Как писал "Кавказский узел", прокурор просил суд приговорить Алексея Сафонова к 24 годам колонии, а защита добивалась оправдательного приговора.

20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи заподозрили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости

Черкесский городской суд сегодня признал бывшего начальника ГИБДД Ставропольского края Алексея Сафонова виновным по делу о крупных взятках и приговорил его к 20 годам колонии строгого режима.

"Окончательное наказание в виде лишения свободы на срок 20 лет, с ограничением свободы на срок один год, с лишением права занимать должности в правоохранительных органах на срок 12 лет, с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима, со штрафом в размере 100 миллионов рублей и лишением специального звания "полковник полиции", — цитирует постановление судьи "РИА Новости", чей журналист присутствовал на судебном заседании.

Алексей Сафонов заявил, что будет обжаловать приговор.

Дело Алексея Сафонова рассматривалось судом с 18 января 2024 года, при этом суд более 50 раз откладывал слушания и переносил заседания, следует из карточки дела на сайте городского суда Черкесска.

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