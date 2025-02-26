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05:03, 26 февраля 2025

Обвинение запросило 24 года колонии для Алексея Сафонова

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Прокурор попросил суд приговорить бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова к 24 годам колонии, защита считает, что его нужно оправдать.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи заподозрили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. По делу уже осуждены два человека, в том числе жена одного из обвиняемых. Арест Сафонова неоднократно продлевался.

В Черкесском городском суде 25 февраля состоялись судебные прения по делу бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, пишет "Коммерсант" со ссылкой на объединенную пресс-службу судов Карачаево-Черкесии.

В ходе прений гособвинитель попросил приговорить Сафонова к 24 годам колонии строгого режима и штрафу в 100 миллионов рублей. Сторона защиты, в свою очередь, просила суд оправдать подзащитного в связи с тем, что событие преступления не установлено.

"Кавказский узел" писал, что в день задержания Алексея Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн обнародовал фотографии из двухэтажного особняка главы ГИБДД Ставрополья. Судя по этим фото, в особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов. 

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Автор: "Кавказский узел"

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