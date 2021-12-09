Алексей Сафонов. фото пресс-службы УГИБДД Ставрополья

09 декабря 2021, 11:40

Следователи раскрыли данные об имуществе начальника УГИБДД Ставрополья

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

У главы ставропольского управления ГИБДД Алексея Сафонова, подозреваемого в коррупции, нашли еще 21 объект недвижимости и шесть машин, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Они подозреваются в получении от водителей взяток на более, чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. 21 июля Сафонов и еще четверо подозреваемых были арестованы. Другие двое задержанных были отправлены под домашний арест, еще одному наложен запрет определенных действий.

20 июля депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал фотографии интерьера роскошного особняка, стены в котором отделаны в винтажном стиле. На фотографиях показаны зал, гостиная, бильярдная, спортзал, ванная комната и спальня. Интерьер всех комнат отделан золотом, а на одном из фото виден покрытый золотом унитаз. "Скромное жилище начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова в Ставрополе", - подписал серию снимков Хинштейн. Роскошные интерьеры особняка были показаны также на кадрах видео Следственного комитета о задержании Сафонова.

У подозреваемого во взяточничестве начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, кроме особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил генеральный прокурор Игорь Краснов.

"Помимо популярного в народе особняка, нами установлены еще 21 объект недвижимости и шесть автомобилей, оформленных как на самого Сафонова, так и на его родственников и близких лиц. Скажу больше - в ближайшее время суд рассмотрит наше исковое заявление об обращении указанного имущества в доход государства", - цитирует Краснова РИА "Новости".

По его словам, у некоторых подчиненных Сафонова, которые тоже проходят по делу, имелись активы на сотни миллионов рублей. Краснов не уточнил, какие именно объекты недвижимости и активы найдены у подозреваемых.

Иск об обращении имущества Сафонова в суд пока не поступал, но первый заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин уже подписал его, пишет агентство со ссылкой на источник правоохранительных органах.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" аналитики связали задержание Сафонова с кампанией коррупционных чисток к выборам, которые прошли в регионе 19 сентября. В качестве еще одной версии было выдвинуто предположение, что дело Сафонова может быть следствием "генеральских разборок".

Примечание:

"Ставропольские силовики отказались принять символический золотой унитаз", "Полицейские задержаны по делу о взятке на Ставрополье", "Замначальника колонии на Ставрополье заподозрен во взяточничестве".

Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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