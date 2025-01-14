Продлен арест Алексею Сафонову

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Суд в Черкесске оставил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова под стражей до 18 апреля.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи заподозрили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. По делу уже осуждены два человека, в том числе жена одного из обвиняемых. Дело слушает Черкесский городской суд, который 14 октября продлил арест Сафонову.

Черкесский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, пишет 13 января ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу продлена до 18 апреля, очередное заседание по делу назначено на 20 января, на нем продолжится опрос свидетелей защиты.

"Кавказский узел" писал, что в день задержания Алексея Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн обнародовал фотографии из двухэтажного особняка главы ГИБДД Ставрополья. Судя по этим фото, в особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов.

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