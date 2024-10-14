Продлен арест бывшему главе управления ГИБДД Ставрополья

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Черкесский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, обвиняемому в создании преступного сообщества и получении взяток от водителей за незаконные грузоперевозки.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи заподозрили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. По делу уже осуждены два человека, в том числе жена одного из обвиняемых. Дело Сафонова слушает Черкесский городской суд. Сафонов вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает и жаловался на психологическое давление со стороны следователей.

Мера пресечения в виде содержания Алексея Сафонова под стражей продлена до 18 января 2025 года, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Черкесского горсуда ТАСС.

Следующее заседание суда по уголовному делу в отношении Сафонова назначено на 21 октября. На нем планируется продолжить допрос свидетелей и оглашение их показаний. Всего гособвинение заявило 280 свидетелей. Большинство из них - водители, занимающиеся грузоперевозками.

"Кавказский узел" писал, что в день задержания Алексея Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн обнародовал фотографии из двухэтажного особняка главы ГИБДД Ставрополья. Судя по этим фото, в особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов.

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