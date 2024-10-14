RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
22:08, 14 октября 2024

Продлен арест бывшему главе управления ГИБДД Ставрополья

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Черкесский городской суд продлил срок содержания под стражей бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексею Сафонову, обвиняемому в создании преступного сообщества и получении взяток от водителей за незаконные грузоперевозки.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи заподозрили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. По делу уже осуждены два человека, в том числе жена одного из обвиняемых. Дело Сафонова слушает Черкесский городской суд. Сафонов вину в инкриминируемых ему преступлениях не признает и жаловался на психологическое давление со стороны следователей.

Мера пресечения в виде содержания Алексея Сафонова под стражей продлена до 18 января 2025 года, сообщает сегодня со ссылкой на пресс-службу Черкесского горсуда ТАСС.

Следующее заседание суда по уголовному делу в отношении Сафонова назначено на 21 октября. На нем планируется продолжить допрос свидетелей и оглашение их показаний. Всего гособвинение заявило 280 свидетелей. Большинство из них - водители, занимающиеся грузоперевозками.

"Кавказский узел" писал, что в день задержания Алексея Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн обнародовал фотографии из двухэтажного особняка главы ГИБДД Ставрополья. Судя по этим фото, в особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов. 

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
21:24, 14 октября 2024
Боец из Туапсинского района убит в военной операции
17:32, 14 октября 2024
1
 Два человека арестованы по делу о нападении на полицейских в Иловле
16:52, 14 октября 2024
Житель Краснодара получил шесть лет колонии за ложное сообщение о теракте
16:20, 14 октября 2024
1
 Суд освободил Павла Трунова от наказания по делу о пожаре на Театральном спуске
12:09, 14 октября 2024
Баптист оштрафован на Кубани за незаконное миссионерство
07:32, 14 октября 2024
Боец из Волгодонска убит на Украине
Все события дня
Новости
14 октября 2024, 23:02
"Грузинская мечта" связала с выборами импичмент Зурабишвили
Сулейман Керимов. Стоп-кадр видео "Кавказского узла". https://www.youtube.com/watch?v=g2Hkv67EtkQ
14 октября 2024, 21:59
Дагестанские журналисты поспорили о характере кампании в поддержку Керимова
Самвел Овсепян. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Туапсинского района от 14.10.24, https://t.me/tuapseregionadm/13556
14 октября 2024, 21:24
Боец из Туапсинского района убит в военной операции
Джамбулат Гасанов на пикете в Махачкале 14 октября 2024 года. Скриншот фото из Telegram-канала "Черновика" https://t.me/chernovik/77994
14 октября 2024, 20:38
Правозащитник указал на опасения махачкалинцев публично поддерживать Гаджиева
14 октября 2024, 19:47
Силовики создали помехи сторонникам Керимли у суда
Персоналии
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
23 сентября 2024, 12:52
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
19 августа 2024, 18:07
Апти Алаудинов
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
19 июня 2024, 14:48
Кадыров Рамзан Ахматович
Выбор редактора
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
22:10, 22 августа 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Тщетные усилия. Поиски администрации Кавминвод привели активистов в суд
Все блоги
Справочник
Бекхан Барахоев. Фото: Targimingush https://ru.wikipedia.org Чем известен Бекхан Барахоев

Рамзан Кадыров, Никита Журавель, Адам Кадыров. Коллаж "Кавказского узла". Фото REUTERS/Sergei Karpukhin, grozny.tv,"Грозный Информ" https://www.grozny-inform.ru/ Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео

Родственники погибших во время атаки на Нальчик рассматривают фотографии. Нальчик. 29 ноября 2005 г. Фото: REUTERS/Viktor Korotayev Нападение на Нальчик 13-14 октября 2005 года

Блогеры
Фото
21:46, 2 октября 2024
Блогерка. Северный Кавказ
5
кавказцы в Америке
Фото
18:05, 19 сентября 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
9
Криминальный талант. Откуда берутся мошенники?
Фото
22:10, 22 августа 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Тщетные усилия. Поиски администрации Кавминвод привели активистов в суд
Фото
18:24, 21 июля 2024
Блогерка. Северный Кавказ
комик приехал в Ингушетию и записал стендап
Фото
17:52, 28 июня 2024
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Время собирать камни. На Кавминводах начали изымать у частников земельные участки в курортной зоне
Аналитика
09 октября 2024, 11:32
В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в III квартале 2024 года 2 человека убито и один ранен
07 октября 2024, 13:21
2 человека погибли в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе в сентябре 2024 года
Темы дня
Сахиба Гафарова и Ален Симонян. Фото: vesti.az https://vesti.az/politika/saxiba-gafarova-provedet-v-zeneve-vstrecu-s-armyanskim-kollegoi-512941
14 октября 2024, 19:14
Ереван обвинил Баку в срыве встречи спикеров парламентов

Али Керимли. Фото: report.az https://report.az/ru/vnutrennyaya-politika/ali-kerimli-oshtrafovan-i-otpushen-na-svobodu/
14 октября 2024, 15:39
Али Керимли заявил об искусственном затягивании судебного процесса

Федор Валько. Фото: "Команда против пыток"
14 октября 2024, 13:07
Дело об избиении силовиками Федора Валько передано в суд

Участники траурного митинга в Нальчике. 13 октября 2024 года. Кадр видео из телеграм-канала Казбека Кокова https://t.me/Kokov_Kazbek/5535
13 октября 2024, 19:17
Жители Нальчика почтили память жертв нападения боевиков на город

Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Wildberries: смогут ли кадыровцы избежать кровной мести?
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Владикавказ: в заброшенном доме живёт многодетная семья
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Переселенцы из Карабаха рассказали о жизни в приграничном селе
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Участие Кадырова в сделке Wildberries обернулось перестрелкой
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Северная Осетия: нашествие туристов глазами гидов
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Избиения, колония, поджог: расплата за расследование коррупции в Ростове
Показать больше