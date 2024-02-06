Бывший глава ГИБДД Ставрополья заявил о психологическом давлении

06 февраля 2024, 02:12

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Алексей Сафонов, обвиняемый в получении взяток с водителей, заявлял о психологическом давлении с целью признания вины, а его подчиненный, который является главным был обвинения, покончил с собой, заявил адвокат Сергей Шишов. По делу уже осуждены два человека, в том числе жена одного из обвиняемых, сообщил местный журналист.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Они подозреваются в получении от водителей взяток на более, чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. 21 июля Сафонов и еще четверо подозреваемых были арестованы. Другие двое задержанных были отправлены под домашний арест, еще на одного наложен запрет определенных действий. В конце декабря прошлого года один из фигурантов дела был приговорен к шести годам колонии строгого режима.

В день задержания Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов. В январе суд в Ставрополе признал законным решение о конфискации у бывшего начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова в доход государства имущества общей стоимостью около 180 миллионов рублей. Однако 6 июня кассационный суд направил дело Сафонова на новое рассмотрение.

В Черкесском городском суде 5 февраля начались заседания по существу дела по обвинению бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю полковника МВД Алексея Сафонова. Подсудимый был доставлен в суд. На процессе присутствовали слушатели. Были ли среди них родственники подсудимого, неизвестно. Представители СМИ были.

«Судебное заседание было недолгим. Оглашение обвинительного заключения и материалов дела даже не началось. Прокурор заявил ходатайство об аресте на имущество третьих лиц. Для решения по этому ходатайству судья посчитал нужным отложить процесс, так как необходимо известить этих лиц . Следующее заседание назначено на 19 февраля», - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель Черкесского горсуда.

Адвокат Сафонова Сергей Шишов сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что его подзащитный был задержан 20 июля 2021 года сотрудниками ГСУ СК РФ по СКФО по подозрению в получении взятки.

"В неспешном порядке расследование дела осуществлялось 2,5 года. Алексеем Николаевичем Сафоновым постоянно делались заявления об оказании на него психологического давления с целью признания вины путём, его постоянно незаконно, так сказать, «катали» по следственным изоляторам страны, в общей сложности более 20 раз", - рассказал адвокат.

По его словам, "подчиненный сотрудник, являющийся основным свидетелем обвинения, покончил жизнь самоубийством", при этом он указал в предсмертной записке, что ему запрещали "обращаться за квалифицированной государственной медицинской помощью", а также обманули, пообещав, что в случае, если он выполнит условия силовиков, то "сможет проходить лечение на условиях домашнего ареста".

По его словам, Сафонов виновным себя в совершении каких-либо преступлений никогда не признавал и рассчитывает на оправдательный приговор в связи с непричастностью к инкриминируемым событиям.

Число людей, привлеченных по делу о ГИБДД Ставрополья, точно неизвестно, отметил журналист из Ставрополья на условиях анонимности. «В какой-то момент говорили о 20 привлеченных лицах. В деле было замешано всё руководство ГИБДД, но некоторым заместителям удалось уволиться и не попасть под уголовное дело. Какое-то время после ареста Сафонова ГИБДД края было вообще без руководства. Кроме того, непонятно, что будет с водителями, которые фактически давали взятки - освобождены ли они от наказания взамен показаний или кого-то тоже осудят», - сказал он.

По словам собеседника, дела на сотрудников ГИБДД по ходатайству Генпрокуратуры передаются в Черкесский горсуд. «Каждого судят отдельно. Два приговора уже вынесено. В частности, осуждена Елена Мельчикова. Она даже не была сотрудницей ГИБДД или полиции. Она жена одного из сотрудников. Но, согласно приговора, исполняла роль такого бухгалтера их ОПС. Мельчикова занималась тем, что обналичивала деньги, снимала с карт средства, которые поступали как поборы с водителей большегрузов. В приговоре, который уже вступил в силу, указано на её показания, где говорится, кому и сколько денег привозила. Она сдавала сотрудникам управления. В частности, в приговоре фигурирует инженер оперативной связи, начальник контрольно-профилактического отдела управления ГИБДД. И они ей сказал, что эти деньги предназначались лично Сафонову. То есть косвенно указывается на вину Сафонова. Хотя сам Сафонов полностью отрицает свою вину», - пояснил журналист.

Он указал, что основную часть «доходов» ОПС составляли деньги за перевес большегрузных машин и за нарушения правил дорожного движения. «В случае с большегрузами фактически была система «абонентской платы». С каждой машины бралось 10 тысяч рублей в месяц за невыявление нарушений, прежде всего в перевесе груза. Именно эти деньги передавали на карты Мельчиковой, которая затем их обналичивала и несла в управление. Взамен на «абонплату» грузовикам наклеивали на лобовое стекло специальная карточка, и сотрудники ГИБДД были оповещены, что этот грузовик в этом месяце не останавливать», - подчеркнул журналист.

Более того, по его словам, для плативших дань водителей был создан чат, который вела та же Мельчикова. «В нём она размещала информацию, по каким дорогам можно ехать беспрепятственно, а по каким не нужно ездить. Предупреждала их о каких-то проверках, не связанных с ГИБДД. Например, если на какой-то дороге внеплановая проверка Ространснадзора или проверка ОСБ», - сказал журналист.

Точно дату назначения Сафонова на должность он сказать затруднился. «Но преступное сообщество, согласно приговора, действовало с января 2013 по июль 2021 года. За этот период доказано, что прошло 22 миллиона рублей через ОПС», - отметил журналист.

В приговоре от 26 декабря 2023 г, вынесенного Елене Мельчиковой (копия имеется на сайте ГАС Правосудие) говорится , что полностью признала свою вину по предъявленному обвинению, и в целях содействия следствию, расследования преступлений, изобличения и уголовного преследовании соучастников преступления дала показания по факту совершению ею и другими лицами преступлений, опознала голоса и дала показания по поводу телефонных переговоров, дала показания по поводу движения средств, фактов дачи взяток, схемы реализации. Суд признал ее виновной в участии в преступном сообществе и в не менее чем 47 эпизодах получения взятки. Ей назначено наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет в колонии общего режима, штрафу в пять миллионов рублей и ограничению свободы на год. Однако отбывание основного наказания отсрочено до достижения ее ребенком 14-летнего возраста.

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