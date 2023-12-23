23 декабря 2023, 02:47

Ставропольский силовик осужден за взятки

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Карачаево-Черкесии приговорил за взятки к шести годам колонии строгого режима бывшего сотрудника УГИБДД Ставропольского края, который является фигурантом дела бывшего главы ведомства Алексея Сафонова.

Как писал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских. Они подозреваются в получении от водителей взяток на более, чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. 21 июля Сафонов и еще четверо подозреваемых были арестованы. Другие двое задержанных были отправлены под домашний арест, еще на одного наложен запрет определенных действий.

В день задержания Сафонова депутат Госдумы Александр Хинштейн опубликовал более 20 фотографий из двухэтажного особняка Сафонова. В особняке имелся покрытый золотом унитаз, также золотом были отделаны все комнаты. У Сафонова, помимо особняка с "золотым унитазом", нашли еще два десятка объектов недвижимости, сообщил в декабре 2021 года генпрокурор Игорь Краснов. В январе суд в Ставрополе признал законным решение о конфискации у бывшего начальника краевого УГИБДД Алексея Сафонова в доход государства имущества общей стоимостью около 180 миллионов рублей. Однако 6 июня кассационный суд направил дело Сафонова на новое рассмотрение.

Черкесский городской суд 22 декабря вынес приговор бывшему сотруднику УГИБДД Ставропольского края, обвиняемого в участии в преступном сообществе, которым, как считает следствие, руководил бывший глава краевого УГИБДД Алексей Сафонов, пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.

По данным следствия, осужденный с января 2013 года по июль 2021 года вместе с другими лицами, которые входили в сообщество, получили более 100 взяток на общую сумму более 21,8 миллиона рублей. За взятки они не привлекали к административной ответственности водителей грузовиков, которые перевозили зерно и другие грузы, за различные нарушения правил дорожного движения и обеспечивали беспрепятственный проезд по территории Ставропольского края. Отмечается, что ими была введена система бумажных "пропусков", которые водители для наглядности клали под лобовое стекло автомобилей.

Подсудимый признан виновным в совершении преступления по части 3 статьи 210 УК РФ , по 35 эпизодам пункта "а" части 5 статьи 290 УК РФ , пяти эпизодам части 6 статьи 290 УК РФ , семи эпизодам подпунктов "а, в" части 5 статьи 290 УК РФ , а также по части 1 статьи 285 УК РФ .  Свою вину он признал, суд приговорил его к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима, штрафы в пять миллионов рублей, последующим ограничением свободы на один год, лишению звания майора полиции, запрету занимать должности в правоохранительных органах, связанных с осуществлением функции представителя власти, на 10 лет.

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Примечание:

"На Ставрополье двое полицейских обвинены в превышении полномочий", "Полицейский на Ставрополье заподозрен в крупном взяточничестве", "Полицейский на Ставрополье заподозрен в истязании задержанного".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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