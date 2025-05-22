Защита обжаловала 20-летний приговор Алексею Сафонову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставрополью Алексею Сафонову обжалован в Верховном суде Карачаево-Черкесии.

Как писал "Кавказский узел", 12 мая суд в Черкесске приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прославившегося особняком с "золотым унитазом", к 20 годам строгого режима по делу о многомилионных взятках. Прокурор просил для Сафонова 24 года колонии, а защита добивалась оправдательного приговора.

20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи заподозрили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз. Помимо особняка с "золотым унитазом" у Сафонова нашли еще два десятка объектов недвижимости.

Защита Сафонова, который так и не признал вину, оспаривает его приговор в апелляции, жалоба 21 мая была подана в Верховный суд Карачаево-Черкесии, сообщил адвокат бывшего начальника ставропольского ГИБДД Александр Дудин.

“Основанием для подачи жалобы послужила согласованная с доверителем позиция о том, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела”, - процитировал слова адвоката ТАСС.

Суд первой инстанции назначил Сафонову, помимо 20 лет строгого режима с ограничением свободы на год, штраф в 100 млн рублей. Кроме того, обвиняемый лишен звания полковника полиции, а его имущество на сумму более 21 млн рублей конфисковано. Согласно приговору, в течение 12 лет после освобождения Сафонову запрещено работать в правоохранительных органах.

По версии следствия, Сафонов и его соучастники с 2013 по 2021 год получали взятки от перевозчиков зерна и других грузов, а взамен закрывали глаза на нарушения, обеспечивая водителям грузовиков беспрепятственный проезд по Ставропольскому краю.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.