×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
05:52, 22 мая 2025

Защита обжаловала 20-летний приговор Алексею Сафонову

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Приговор бывшему начальнику управления ГИБДД по Ставрополью Алексею Сафонову обжалован в Верховном суде Карачаево-Черкесии. 

Как писал "Кавказский узел", 12 мая суд в Черкесске приговорил бывшего начальника управления ГИБДД по Ставропольскому краю Алексея Сафонова, прославившегося особняком с "золотым унитазом", к 20 годам строгого режима по делу о многомилионных взятках. Прокурор просил для Сафонова 24 года колонии, а защита добивалась оправдательного приговора.

20 июля 2021 года были задержаны начальник УГИБДД Ставрополья Алексей Сафонов, а также бывший начальник отдела управления Александр Аржанухин, инспектор Виталий Мельчиков и четверо гражданских лиц. Следователи заподозрили их в получении от водителей взяток на более чем 19 миллионов рублей за грузоперевозки с нарушением правил. В домах подозреваемых прошли обыски. Выяснилось, что особняк Сафонова изнутри отделан золотом, всюду стоит инкрустированная мебель и висят хрустальные люстры, а в ванной — позолоченные раковина и унитаз. Помимо особняка с "золотым унитазом" у Сафонова нашли еще два десятка объектов недвижимости

Защита Сафонова, который так и не признал вину, оспаривает его приговор в апелляции, жалоба 21 мая была подана в Верховный суд Карачаево-Черкесии, сообщил адвокат бывшего начальника ставропольского ГИБДД Александр Дудин.

“Основанием для подачи жалобы послужила согласованная с доверителем позиция о том, что выводы суда не соответствуют фактическим обстоятельствам дела”, - процитировал слова адвоката ТАСС. 

Суд первой инстанции назначил Сафонову, помимо 20 лет строгого режима с ограничением свободы на год, штраф в 100 млн рублей. Кроме того, обвиняемый лишен звания полковника полиции, а его имущество на сумму более 21 млн рублей конфисковано. Согласно приговору, в течение 12 лет после освобождения Сафонову запрещено работать в правоохранительных органах. 

По версии следствия, Сафонов и его соучастники с 2013 по 2021 год получали взятки от перевозчиков зерна и других грузов, а взамен закрывали глаза на нарушения, обеспечивая водителям грузовиков беспрепятственный проезд по Ставропольскому краю.

Мы обновили приложения на Android и IOS - теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в  Telegram либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
События
06:52, 22 мая 2025
Боец из Волгоградской области убит на Украине
20:20, 21 мая 2025
Два жителя Ставрополья осуждены по делу о рейде Басаева на Дагестан
19:25, 21 мая 2025
Власти Новороссийска отчитались о ходе выплат жертвам атаки дронов
15:48, 21 мая 2025
2
 Росгвардеец из Чечни убит в военной операции
13:50, 21 мая 2025
Гражданин Ирана казнен за нападение на посольство Азербайджана
04:24, 21 мая 2025
Праздник выпускников отменен в Ахтубинске из-за угрозы дронов
Все события дня
Новости
Гузель Касимова. Кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=JZGvqwhjJJ4
12:57, 17 мая 2025
Суд продлил арест Гузели Касимовой
Российская военная техника. Фото: https://z.mil.ru https://commons.wikimedia.org
01:47, 16 мая 2025
Потери юга России на Украине превысили 6500 человек
Российские военные на Украине. Фото: https://mil.ru
00:50, 30 апреля 2025
Власти признали убитыми на Украине 6350 военных с юга России
Северо-Кавказский федеральный университет. Скриншот фото с сайта вуза, https://ncfu.ru/novosti/glavnaya/molodye-uchenye-universiteta-stali-umnikami-7463/
03:30, 1 апреля 2025
Туркменские студенты опровергли версию руководства СКФУ в связи с их отчислением
Алексей Сафонов. Фото из Telegram-канала депутата Госдумы Александра Хинштейна https://t.me/Hinshtein/1002
05:03, 26 февраля 2025
Обвинение запросило 24 года колонии для Алексея Сафонова
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Фото
15:47, 3 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
2
Помог срок давности. Об одном судебном мыльном пузыре
Все блоги
Справочник
Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Фотография, сделанная в лагере русских войск в Кбаада (ныне Красная Поляна) 21 мая 1864 года. Здесь состоялся парад русских войск, символизирующей окончание Кавказской войны. В Кбааде росли священные для черкесов пихты. Фото https://commons.wikimedia.org Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов

Ульви Гасанли, Севиндж Вагифгызы и Мохаммед Кекалов (слева направо). Фото https://t.me/abzasmedia/5929 Чем не угодили Abzas Media властям Азербайджана

Блогеры
Фото
12:24, 8 мая 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
11
Случайность или умысел? Про ситуацию с «Вечным огнем» в Лермонтове
Фото
10:27, 6 апреля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Экологу Сергею Легкобитову из Кавминвод уменьшили срок лишения свободы
Фото
08:26, 18 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
8
«Как мужчина себя веди... » О неэтичном рекламном контенте 
Фото
14:13, 4 марта 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
4
Массовая застройка Кисловодска. Страсти не утихают
Фото
09:31, 16 февраля 2025
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
3
Город-спутник и другое. Жителей Кавминвод волнует массовая застройка курорта
Аналитика
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Митинг над телом убитого при атаке на пост ДПС подростка. Кадр видео из телеграм-канала Тумсо Абдурахманова (включен в реестр иностранных агентов) https://t.me/abusaddamshishani/6578
15:28, 2 мая 2025
В апреле 2025 года в ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе погибли 4 человека
Темы дня
Варвара Кошелева. Фото: https://svtv.org/news/2024-06-18/varvara-koshielieva/
21 мая 2025, 18:26
Активисты связали преследование Кошелевой с кампанией в защиту Сулеймановой

Обращение бойцов из Крымска. 20 мая 2025 г. Скриншот видео https://vk.com/video-200432135_456252879
21 мая 2025, 14:50
Бойцы из Крымска заявили об угрозах от предпринимателя за жалобу Бастрыкину

Водительское удостоверение. Фото: https://south-ossetia.info/vvedeny-v-dejstvie-voditelskie-udostovereniya-novogo-obrazca/
21 мая 2025, 11:52
116 граждан Южной Осетии запросили российские водительские права

Свечи у мемориала, 20 мая 2025 года. Фото корреспондента "Кавказского узла"
20 мая 2025, 23:16
Нальчане почтили память жертв Кавказской войны зажжением свечей

"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
"Люди должны знать правду": в Нальчике почтили память жертв Кавказской войны
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Массовая драка ингушей и местных в Камешково #shorts #Ингушетия #Кавказ #конфликт
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Мельконьянц приговорен к 5 годам колонии #shorts #cуд #приговор
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Дагестан: реконструкция нападения на силовиков
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Атака на силовиков в Дагестане: как это было #shorts #новости #атака #полиция #дагестан
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Автоматная перестрелка в Махачкале — записи очевидцев
Показать больше