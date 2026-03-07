×

Кавказский узел

Главная   /   Лента новостей
01:34, 7 марта 2026

Бывший премьер Карачаево-Черкесии обвинен в организации заказного убийства

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Дело о заказном убийстве, в организации которого обвиняется бывший глава правительства Карачаево-Черкесии Владимир Кайшев, поступило в Ессентукский городской суд. Убитый Геннадий Танов был акционером завода минеральных вод, долей которого владел и Кайшев. 

Как писал "Кавказский узел", суд в Ставропольском крае с августа рассматривает дело бывшего главы правительства Карачаево-Черкесии Владимира Кайшева о руководстве преступным сообществом, участником которого был, среди других людей, его родной брат. В начале сентября суд удовлетворил иск Генпрокуратуры РФ об изъятии в доход государства имущества Кайшева на сумму почти в 42 миллиарда рублей, в декабре это решение утвердил Мосгорсуд. 

Дело о заказном убийстве, совершенном в Ессентуках в 2001 году, поступило на рассмотрение городского суда. В организации убийства обвинен 71-летний Владимир Кайшев, бывший глава правительства Карачаево-Черкесии, сообщила 6 марта прокуратура Ставрополья. 

Согласно версии обвинения, Кайшев, будучи владельцем акций завода минеральных вод в Ессентуках, в 2001 году решил устранить другого акционера предприятия, чтобы получить завод в свое полное владение. За 50 тысяч долларов он нанял участника “известной преступной группировки”, который 13 сентября 2001 года расстрелял бизнесмена из автомата в районе здания пожарно-спасательной части №19 в Ессентуках, говорится в сообщении Telegram-канала ведомства. 

По информации объединенной пресс-службы судов Ставрополья, Кайшев не только хотел стать мажоритарным акционером завода, но и подозревал своего бизнес-партнера Геннадия Танова в причастности к совершенному на него покушению. Наемный убийца произвел не менее 30 выстрелов в Танова, на его теле насчитали восемь огнестрельных ранений, следует из публикации в Telegram-канале ОПС. 

Геннадий Танов на момент убийства был коммерческим директором завода минеральных вод (ЕЗМВ), владеющего торговой маркой “Ессентуки”, писал в 2001 году “Коммерсант”. Владимир Кайшев с 1997 по 2001 годы был депутатом думы Ставропольского края, в 2005 году - помощником министра сельского хозяйства России, а с 2008 по 2010 годы возглавлял правительство Карачаево-Черкесии. Завод по розливу минеральной воды и соков Кайшев и Танов открыли вместе в 1992 году, отмечает “Блокнот-Ставрополь”.

Автор: "Кавказский узел"

