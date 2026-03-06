×

10:43, 6 марта 2026

Военнослужащий из Абхазии убит на Украине

Валерий Коваленко. Фото: https://www.instagram.com/p/DVdELw9DEJ9/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В зоне военной операции на Украине убит уроженец Абхазии Валерий Коваленко, служивший в армии РФ

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно, что в зоне военной операции России на Украине убит уроженец Абхазии Гурген Григорян, служивший в российской армии.

О гибели Валерия Коваленко сообщила пресс-служба Министерства обороны Абхазии на странице в Facebook*.

"Министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа выразил соболезнование родным и близким, погибшему в СВО уроженцу Абхазии Коваленко Валерию Владимировичу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что с начала военной операции на Украине убито не мене 66 бойцов из Абхазии, также есть и пропавшие без вести. Общее число бойцов из Абхазии, участвующих в боевых действиях, посол Абхазии в России оценил в несколько сотен. Он уточнил, что точное число участвующих на стороне России в военной операции абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Показать больше