Военнослужащий из Абхазии убит на Украине

В зоне военной операции на Украине убит уроженец Абхазии Валерий Коваленко, служивший в армии РФ

Как писал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно, что в зоне военной операции России на Украине убит уроженец Абхазии Гурген Григорян, служивший в российской армии.

О гибели Валерия Коваленко сообщила пресс-служба Министерства обороны Абхазии на странице в Facebook*.

"Министр обороны, генерал-полковник Владимир Ануа выразил соболезнование родным и близким, погибшему в СВО уроженцу Абхазии Коваленко Валерию Владимировичу", - говорится в сообщении пресс-службы.

Напомним, что с начала военной операции на Украине убито не мене 66 бойцов из Абхазии, также есть и пропавшие без вести. Общее число бойцов из Абхазии, участвующих в боевых действиях, посол Абхазии в России оценил в несколько сотен. Он уточнил, что точное число участвующих на стороне России в военной операции абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.