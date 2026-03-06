Военнослужащий из Абхазии убит на Украине
В зоне военной операции на Украине убит уроженец Абхазии Валерий Коваленко, служивший в армии РФ
Как писал "Кавказский узел", 2 декабря стало известно, что в зоне военной операции России на Украине убит уроженец Абхазии Гурген Григорян, служивший в российской армии.
О гибели Валерия Коваленко сообщила пресс-служба Министерства обороны Абхазии на странице в Facebook*.
Напомним, что с начала военной операции на Украине убито не мене 66 бойцов из Абхазии, также есть и пропавшие без вести. Общее число бойцов из Абхазии, участвующих в боевых действиях, посол Абхазии в России оценил в несколько сотен. Он уточнил, что точное число участвующих на стороне России в военной операции абхазов назвать сложно, поскольку многие из них имеют российское гражданство.
