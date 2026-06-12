Адам Кадыров второй раз получил звание героя Чечни

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Рамзан Кадыров второй раз присвоил звание героя Чечни своему 18-летнему сыну Адаму, первая награда была вручена вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. Присвоение звания власти Чечни объяснили выдающимися заслугами перед государством, служением народу и поддержкой СВО.

Адам Кадыров стал Героем Чечни после избиения Журавеля Сыну Рамзана Кадырова Адаму, который избил арестованного Никиту Журавеля в СИЗО перед видеокамерой, присвоено звание Героя Чечни, сообщил депутат Госдумы Адам Делимханов. Он отметил, что Адам Кадыров достиг успехов в спортивных боях, а также в изучении Корана.

Как писал "Кавказский узел", третий сын Рамзана Кадырова Адам начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля, в том числе звание Героя Чечни. В апреле Адам Кадыров получил памятную медаль в честь 20-летия со дня образования полка "Север", который носит имя его дедушки. 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Рамзан Кадыров заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения. 31 мая Адам Кадыров получил медаль за вклад в СВО.

О вручении звания Героя Чечни секретарю Совета безопасности ЧР Адаму Кадырову сообщил сегодня в своем Telegram-канале глава правительства Республики Магомед даудов.

Он отметил, что звание присвоено указом Рамзана Кадырова "за выдающиеся заслуги перед государством, беззаветное служение народу, активную плодотворную деятельность, направленную на всестороннюю поддержку специальной военной операции, и в связи с Днём России".

Награду Адаму Кадырову вручил его отец, следует из видео, опубликованного ТАСС.

Напомним, звание героя Чечни дважды получил и сам Рамзан Кадыров. 24 февраля 2023 года он стал первым обладателем звания героя Чечни. Это звание присваивается главой Чечни, следует из указа, подписанного Кадыровым. 5 октября 2025 года по случаю дня рождения ему вручили второй раз звание героя Чечни. При этом указ о присвоении он подписал сам.

Генеральный секретарь КПСС Леонид Ильич Брежнев получал множество наград, однако, в отличие от главы Чечни Рамзана Кадырова, не назначал их себе сам. Повторное присвоение Кадырову звания героя Чечни, скорее всего, несет компенсаторную функцию, указали аналитики.