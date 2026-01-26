Адам Кадыров не появился на публике спустя десять дней после сообщений о ДТП

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На одиннадцатый день после сообщений о ДТП с участием Адама Кадырова в Грозном третий сын главы Чечни поддерживает относительную публичную активность в соцсетях, продолжает угрожать врагам, но не публикует своих новых изображений.

Как писал "Кавказский узел", третий сын главы Чечни 25 января опубликовал в соцсети видеоролик, на котором он стреляет в воздух из автомата. Видео записано в теплое время года и не содержит актуальной информации о местонахождении и состоянии Адама Кадырова, который не появлялся на публике после сообщений о ДТП с его участием 16 января.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. На следующий день Рамзан Кадыров опубликовал отчёт о совещании под руководством 18-летнего Адама Кадырова. Ролик был записан за день до предполагаемой аварии, выяснили журналисты. Спустя неделю после сообщений об аварии в Грозном Адам Кадыров так и не появился в свежих видео, хотя сделал в своем Instagram*-аккаунте несколько публикаций - в частности, выложил сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева, которая лишь лишь подчеркивает отсутствие актуальной информации про Кадырова-младшего.

Аккаунт Адама Кадырова в Instagram* спустя десять дней после сообщений о серьезном ДТП в Грозном сохраняет ограниченную публичную активность, но в нем по-прежнему нет новых изображений владельца. Кадыров-младший опубликовал сегодня ночью и утром две сторис: ночью опубликовал свой старый снимок в окружении охраны, а около полудня он сделал репост сторис бойца ММА Заура Усмаева с благодарностями в своей адрес.

Усмаев, который 24 января выиграл бой на турнире ACA Young Eagles 62 в Грозном, в своем аккаунте поблагодарил Рамзана и Ахмата Кадырова “за постоянную поддержку”. Сегодня он выложил в сторис видео, снятое на ринге. “Адам Рамзанович Кадыров всегда поддерживает меня, болеет за меня. Хочу этот бой посвятить ему”, - говорит на записи Усмаев. Кадыров в репосте похвалил бойца подписью “Лучший”.

За десять часов до этого, ночью, Адам Кадыров опубликовал другую сторис, которую можно расценить как обращение одновременно к критикам и соратникам. Изображение Адама Кадырова в окружении охраны на улице, сделанное в теплое время года, сопровождается записью голоса его отца с фразой: “Врагов будем уничтожать, друзей будем на руках носить”. Далее звучит вступление к композиции шведского хип-хоп регги исполнителя Dr. Alban “No Coke” со словами “2 o'clock on a Friday mornin' / Come a gunman, come a knife man”.

ДТП Адама Кадырова спровоцировало обсуждение безопасности движения в Чечне

Жители Чечни, знакомые со стилем езды Адама Кадырова и других родственников главы республики, отмечают, что стараются избегать любого контакта с ними на дорогах и предпочитают остановиться, пока кортеж не проедет. “Никто не хочет связываться даже близко, все просто стоят и ждут", - рассказывают водители.

"Эта тема давно стала болезненной для Чечни. Ты можешь не успеть перестроиться и даже не сразу понять, что происходит. Кортежи вообще не останавливаются, их скорость в разы превышает разрешенную"; "Кортежи детей Кадырова ведут себя крайне жестко – бывали случаи, когда они буквально сталкивали другие машины с пути", - цитирует слова жителей Чечни одно из изданий 1 .

За последние годы в Чечне не менее четырех раз фиксировались тяжелые ДТП с участием родственников и ближайшего окружения главы республики Рамзана Кадырова, отмечается в справке "Кавказского узла" "Аварии в Чечне с участием кадыровцев".В 2018 году произошла авария с участием Турпал‑Али Ибрагимова, главы Шалинского района и двоюродного брата Рамзана Кадырова. Как сообщали источники, Mercedes Ибрагимова столкнулся с автомобилем «Жигули», в котором находилась чеченская семья: женщина и ребенок скончались сразу после аварии, глава семьи позже умер в больнице. Очевидцы утверждали, что охрана чиновника изымала телефоны у свидетелей, чтобы не допустить утечки информации.

Информация о том, что сын главы Чечни устроил аварию в Грозном, напомнило о других случаях, когда приближенные к Кадырову становились виновниками ДТП и не несли никакого наказания. Автор Instagram*-аккаунта myslisoseda, позиционирующий себя как житель Северного Кавказа, высказал предположение, что “вседозволенность “кадыровских детей” может стать “последней каплей” и послужить катализатором массовых волнений в республике, население которой давно и сильно “зажато в тиски”. Он также напомнил, что в 2018 году виновником ДТП в Грозном стал другой близкий родственник Кадырова и чеченский чиновник - в результате этой аварии погибла целая семья с ребенком.

“Вместо полноценного расследования, экспертиз и открытого следствия почти сразу появляется публичный сценарий “примирения” (...) журналисты и местные жители говорят о давлении, об изъятии телефонов у очевидцев, о страхе и молчании. Вспомнить это ДТП важно сегодня на волне новой резонансной аварии с Адамом Кадыровым”, - заметил блогер.

Авторы большинства комментариев к публикации выразили мнение, что виновники будут наказаны богом и “на том свете” понесут ответственность; некоторые, впрочем, не исключили, что припомнить вину им могут и простые люди. “Чеченцы все всем припомнят, они точно не забудут, за все придется отвечать”, - написал пользователь zoorro32. “Кровную месть никто не отменял”, - заметила ti.naa3786.

По сообщениям источников, ДТП 16 января - не первое для Адама Кадырова. В сентябре 2022 года появилась неофициальная информация, что Адам Кадыров, на тот момент 14-летний, стал участником серьезной аварии с погибшими. “Следствие не проводится”, - писала тогда в своем Telegram-канале правозащитная организация “Вайфонд”.

Спортсмен Хамзат Чимаев, чье имя упоминалось и в связи с новой аварией, в начале 2023 года публиковал в соцсети видео с Адамом Кадыровым за рулем автомобиля в ОАЭ. Водительские права в этой стране выдают с 18 лет, Кадырову на тот момент исполнилось только 15.

Адам Кадыров еще до исполнения ему 18 лет получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября 2025 года отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 9 января Адам Кадыров пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что доставит его в Грозный для суда, если получит соответствующий приказ от отца или Путина.

Третий сын Рамзана Кадырова начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. 30 декабря 2025 года он получил из рук отца медаль памяти Ахмата Кадырова "За вклад в обеспечение безопасности, стабильности и процветания родины". 25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. Комментируя награждение, Кадыров-старший заявил, что все награды сын получил за конкретные достижения.