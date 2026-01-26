Видеоролик Адама Кадырова продемонстрировал пренебрежение законами

Третий сын главы Чечни опубликовал в соцсети видеоролик, на котором он стреляет в воздух из автомата. За подобные правонарушения предусмотрен штраф, а чеченский силовик предлагал отправлять нарушителей на СВО. Видео записано в теплое время года и не содержит актуальной информации о местонахождении и состоянии Адама Кадырова.

Как писал "Кавказский узел", кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, Адам Кадыров и его сопровождающие пострадали, утверждают источники. Официальные медиа на этом фоне 16 января опубликовали опровержение информации о гибели в ДТП чемпиона UFC Хамзата Чимаева. На фоне обсуждения ДТП с его участием в Грозном Адам Кадыров опубликовал в своем Instagram*-аккаунте сторис с монологом из сериала "Игра престолов" и музыкой чеченского барда Тимура Муцураева. Спустя неделю после сообщений об аварии в Грозном Адам Кадыров так и не появился в свежих видео. Публикации с его участием в аккаунтах чеченских чиновников и сторис самого третьего сына главы Чечни лишь подчеркивают отсутствие актуальной информации о его состоянии и местонахождении. 23 января в Instagram* Адама Кадырова появилось видео, на котором он упражняется в стрельбе, в кадре видна аббревиатура Российского университета спецназа. Дата записи не указана, но на видео Адам Кадыров в футболке.

На странице Адама Кадырова в Instagram* 25 января опубликовано видео, на котором он ведет стрельбу в воздух, а затем танцует лезгинку.

Как следует из видео, Адам Кадров, стоя у автомобиля в окружении не менее чем десятка людей, стреляет в воздух из автомата вблизи от жилых домов. Потом во время танца других людей Адам делает несколько выстрелов вверх из пистолета, а затем присоединяется к танцу. Стреляют в воздух и окружающие.

Третий сын главы Чечни одет в толстовку с надписью Dustum спереди и 13 - на спине, ряд его окружающих - в костюмах, толстовках или легких куртках. Дата и место съемки не укказаны. Вероятнее всего, запись сделана в теплое время года, до того, как Адаму Кадырову исполнилось 18.

Адам Кадыров родился 24 ноября 2007 года. После избиения в сентябре 2023 года арестованного Никиты Журавеля в чеченском СИЗО он начал получать многочисленные почетные звания и награды, в том числе звание Героя Чечни. В августе 2024 года он продемонстрировал свои навыки стрельбы президенту России Владимиру Путину во время его визита в Чечню и был награжден орденом Кадырова.

Публикация набрала к 0.55 мск 26 января 855 комментариев, подавляющее большинство и них - смайлики и эмодзи. Текстовых сообщений на русском языке немного, и в основном это лозунги "Только вперед", "Ахмат сила" и прочее.

"До аварии или после?" - поинтересовался в комментариях сс_m6666.

Как следует из статьи 13 Федерального закона "Об оружии" "Право на приобретение гражданского огнестрельного оружия ограниченного поражения, охотничьего оружия, огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны имеют граждане Российской Федерации, достигшие возраста 21 года, граждане Российской Федерации, не достигшие возраста 21 года, прошедшие либо проходящие военную службу, а также граждане, проходящие службу в государственных военизированных организациях и имеющие воинские звания либо специальные звания или классные чины юстиции", в особых случаях разрешение на оружие может выдаваться с 18 лет.

Стрельба в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах запрещена. Согласно статье 20.13 Кодекса об административных правонарушениях РФ, стрельба в неотведенных для этого местах "влечет наложение административного штрафа в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов к нему либо лишение права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия на срок от полутора до трех лет с конфискацией оружия и патронов к нему". В случае если правонарушение совершено группой лиц , максимальная сумма штрафа возрастает до 100 тысяч рублей, а срок лишения права на приобретение и хранение или хранение и ношение оружия - до трех лет.

Напомним, ранее глава Курчалоевского РОВД Рустам Агуев призвал своих подчиненных отправлять на Украину тех, кто использует оружие во время свадебных церемоний.. "Мы сегодня здесь собрались из-за мужчин, которые любят носить оружие и используют его на свадьбах. Проверяйте сразу этих людей и отбирайте оружие. Если хотят носить его, то пусть отправляются в наши батальоны. Наш глава подготовил и создал эти батальоны с новейшим оружием. Пускай с ними тогда отправляют их, если уж так стрелять хотят", - сказал по-чеченски Агуев, чьи слова перевел на русский язык "Кавказский узел".

В мае 2022 года силовики задержали жителя Грозного, который отметил наступление праздника Ураза-байрам стрельбой в воздух из ружья, полиция обнаружила публикацию об этом в соцсети.

О задержании стрелявших в воздух сообщали и в других республика СКФО. Так, в ноябре 2025 года сообщалось о задержании мужчины, который открыл стрельбу на свадьбе в Махачкале, так как хотел "поддержать друга".

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.