Главная   /   Лента новостей
11:02, 3 ноября 2025

Задержание жителя Дагестана за стрельбу на свадьбе вызвало споры в Telegram

Мужчина, задержанный за стрельбу на свадьбе в Махачкале. Кадр видео из телеграм-канала "Криминальная хроника" https://t.me/criminal_chronicle/8300

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Мужчина, задержанный за стрельбу на свадьбе в Махачкале, объяснил полицейским, что хотел таким образом поддержать друга. Некоторые пользователи Telegram назвали стрельбу на свадьбе данью традиции, их оппоненты указали на опасность таких действий.

Как писал "Кавказский узел", в Дагестане сохранилась традиция стрельбы на свадьбе, хотя такая стрельба расценивается как правонарушение. Так, В июле 2021 года силовики привлекли к административной ответственности пассажира машины, стрелявшего из охолощенного пистолета во время свадьбы в Хасавюрте.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

В Ленинский отдел полиции Махачкалы доставлены мужчина, устроивший стрельбу на свадьбе, и "его группа поддержки из 5 человек", сообщила минувшей ночью руководитель пресс-службы МВД Дагестана Гаяна Гариева в своем телеграм-канале "Криминальная хроника".

Она уточнила, что инцидент произошел в одном из ресторанов Махачкалы. "Была стрельба, из травмата, в воздух, понтов ради. Ну, как обычно", - написала Гариева, добавив, что полицейские разбираются в произошедшем.

Хотел поддержать друга, по своей ошибке выстрелил два раза

Публикация проиллюстрирована видеороликом, в котором молодой мужчина, отвечая на вопросы человека за кадром, сообщает, что сделал два выстрела на свадьбе друга.

"Вошел в кураж, как-то поддержать друга хотел, два выстрела сделал… Свадьба уже заканчивалась, хотел поддержать друга, по своей ошибке выстрелил два раза", - сказал он.

По состоянию на 11.00 мск, под публикацией размещено 166 комментариев. Авторы некоторых из них объяснили действия задержанного традицией. "Это же дагестанская свадьба, нормально это, что стреляют, если в воздух. Обычай", - написал, в частности, Di_di.

В Дагестане свадьба без стрельбы - не свадьба

"В Дагестане свадьба без стрельбы - не свадьба. Вы че традиции портите", - упрекнул силовиков Kva4akh. "Большое дело, два раза в воздух выстрелил", - заметил Эльдар Алахвердиев.

"А что тут такого? Нельзя стрелять из травмата на свадьбе? Не по людям же, а в воздух", - удивился Gadisov.A.

"Это же свадьба, оставьте людей в покое, и так все не ахти", - написала Айшат. "Стрельба в воздух во время торжеств - это старинная дагестанская традиция", - высказал мнение Ibragim Idrisov.

Авторы других комментариев сочли стрельбу на свадьбе опасным для других людей поступком. "Любая стрельба в общественном месте запрещена, это элементарные вещи хотя бы должны были знать", - указал, в частности, R. N. N.

Наказать по всей строгости, чтобы другим было неповадно!

"По пятнадцать суток каждому. С какого-то [бранное слово] в Дагестане последние 20 лет считается, что свадьба - это оправдание для животного поведения", - написал Абдулжалил Адзиев. "Стрелял на свадьбе, где столько людей, детей!.. Наказать по всей строгости, чтобы другим было неповадно! Может, они отделываются лёгким испугом, поэтому такое происходит на свадьбах?" - написал еще один пользователь.

"Если каждый человек будет что хочет делать, и на это глаза закрывать, это хорошо ничем не закончится… Каждые мелочи могут привести большим последствиям", - поделился мыслью пользователь с ником, состоящим из точек.

"Было, что [отмечая] рождение ребёнка тоже стреляли, и на свадьбах, в воздух, но это всё ушло в прошлое, теперь уже редкость и наказуемо", - написала Маржанат.

Напомним, традиция стрельбы на свадьбах распространена и в других республиках Северного Кавказа. В январе 2024 года семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Усть-Джегутинском районе Карачаево-Черкесии. Задержанный после инцидента житель Ростова-на-Дону признал вину.

19 августа 2022 года  в Ногайском районе Карачаево-Черкесии четыре человека были госпитализированы после случая такой стрельбы. По данным МВД, на свадьбе 21-летний молодой человек выстрелил из охотничьего ружья около ресторана. В результате рикошета от тротуарной плитки люди получили ранения.

Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, отметил в 2013 году ученый Института истории археологии и этнографии ДагНЦ РАН Магомедхан Магомедханов. "Позиция: у нас, мол, была такая традиция - стреляли и будем стрелять - неверна", - подчеркнул он.

В последние годы стрелять на свадьбах в Дагестане стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, указали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

Автор: "Кавказский узел"

