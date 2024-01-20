Ребенок пострадал при стрельбе на свадьбе в Карачаево-Черкесии

20 января 2024, 18:30

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Семилетняя девочка получила ранение в результате стрельбы на свадьбе в Усть-Джегутинском районе. Задержанный после инцидента житель Ростова-на-Дону признал вину, сообщили в полиции.

Как писал "Кавказский узел", хотя стрельба и расценивается как правонарушение, но в республиках Северного Кавказа сохранилась традиция стрелять на свадьбе. Так, в декабре 2023 года в Северной Осетии один из участников свадебного кортежа несколько раз выстрелил в воздух из огнестрельного оружия. Полиция возбудила уголовное дело по статье о хулиганстве.

Обряд стрельбы на кавказской свадьбе считался "оберегом от сглаза", однако древняя традиция давно превратилась в элемент веселья и куража, констатировали в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы. "Многие кавказцы уже забыли истинный смысл стрельбы и стреляют, потому что весело", – сказал, в частности, Ахмет Ярлыкапов.

19 января врачи сообщили в отдел полиции Усть-Джегутинского района о том, что к ним доставлена семилетняя девочка из села Важное с огнестрельным ранением плеча. После оказания медицинской помощи ребенка отпустили домой, сообщила сегодня пресс-служба МВД по Карачаево-Черкесии.

Полицейские выяснили, что 24-летний житель Ростова-на-Дону, находясь в селе Важное на свадьбе у друга, несколько раз выстрелил в воздух из травматического пистолета, которым законно владеет.

"Одна из пуль рикошетом случайно попала в несовершеннолетнюю. С места происшествия изъяты две гильзы, травматический пистолет, 14 патронов. Нарушитель доставлен в отдел полиции, дал признательные показания. В отношении него составлен административный протокол по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 20.13 КоАП РФ "Стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах". Санкция статьи предусматривает наложение штрафа до 50 тысяч рублей с конфискацией оружия и патронов", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

"Кавказский узел" неоднократно писал об инцидентах со стрельбой на свадьбах в регионах Северного Кавказа. Так, в марте 2023 года за стрельбу на свадьбе был наказан житель Нальчика.

В январе того же года на границе Северной Осетии и Ингушетии участники свадебного кортежа стреляли в воздух около поста полиции, причем полицейские не попытались помешать им.

В августе 2022 года силовики задержали во Владикавказе гостя из Кабардино-Балкарии, который на свадьбе четырежды выстрелил из охолощенного оружия. В октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии были задержаны 22 водителя свадебного кортежа, которые совершали опасные маневры на дороге и стреляли в воздух.

В Чечне с 2012 года действует строгий запрет на обычай стрельбы во время проведения свадебных торжеств. В ноябре 2015 года за нарушение этого запрета были уволены два сотрудника МВД, стрелявшие в воздух из табельного оружия на свадьбах своих знакомых.

Стрельба на кавказских свадьбах не является историческим обычаем, хотя и достаточно распространена, указал в 2013 году "Кавказскому узлу" дагестанский ученый Магомедхан Магомедханов. В последние годы стрелять на свадьбах в Дагестане стали реже, эта практика может совсем исчезнуть из городов республики, отметили в 2018 году опрошенные "Кавказским узлом" главреды местных СМИ.

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